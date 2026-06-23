5 Anime, in denen Psycho-Spiele alles entscheiden

Die intensivsten Anime sind oft die, in denen pyschologische Spielchen und Taktiken für Spannung sorgen. Wir zeigen euch 5 Anime-Kracher aus diesem Genre.

Wenn man sich die erfolgreichsten Anime anschaut, dann sind das zumeist Action-Serien mit fulminanten Effekten oder starken Bildern, wie etwa Solo Leveling oder Frieren. Doch es gibt eine ganze Menge Anime, in denen eher die psychologischen Machtspielchen im Vordergrund stehen und die Charaktere versuchen, durch geschicktes Durchschauen des Gegenspielers an den Sieg zu gelangen – sei es die Herrschaft über die Welt, der Sieg im Glücksspiel oder einfach die süße Freude darüber, überlegen zu sein.

Wir haben euch 5 Anime unterschiedlichster Genre rausgesucht, die alle eine Geschichte mit Psycho-Spielen verschiedenster Art enthalten. Viel Spaß!

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Monster

Alternative Namen: /

Genres: Drama, Mystery, Spannung

Episoden: 74

Wo kann man Monster schauen? Netflix

Worum geht es bei Monster? Der äußert erfolgreiche Dr. Tenma steht kurz vor dem Höhepunkt seiner Karriere. Als Neurochirurg muss er oft lebensrettende Operationen durchführen – und ab und an entscheidet, welche Operation Vorrang hat. Als er einem Kind das Leben rettet, verstirbt gleichzeitig der Bürgermeister der Stadt, den er eigentlich hätte behandeln sollen.

Dr. Tenma verliert sein Ansehen und es braucht Jahre, bis es wiederhergestellt ist. Doch dann kommt es zu sonderbaren Vorfällen. Denn der Junge, Johann Liebert, dem er einst das Leben gerettet hatte, ist inzwischen erwachsen – und ein manipulativer, eiskalter Mörder geworden. Ein Monster, das es ohne Dr. Tenmas Eingeifen gar nicht gäbe.

Video starten Monster: Trailer zum genialen Psycho-Thriller-Anime Autoplay

Warum sind Psycho-Spiele in Monster so wichtig? Die Psycho-Spiele von Monster werden vor allem durch den Antagonisten begangen. Er manipuliert seine Opfer immer wieder dazu, die dunkelsten Ecken ihrer Psyche als ihr wahres Selbst anzuerkennen und treibt sie durch eine Mischung aus Manipulation, Traumata und Schuldgefühlen oft zu Verzweiflungstaten – bis hin in den Wahnsinn oder den Selbstmord. Das ist nicht immer leicht zu ertragen und zeigt doch eine faszinierende Tiefe, mit welcher der Bösewicht dieser Geschichte vorgeht.

Beachtet allerdings, dass Monster durchaus einige Längen hat, in denen die Handlung etwas langsamer voranschreitet. Es ist kein Anime, den man an ein bis zwei Abenden rasch durchschauen kann – dafür hat er dann doch zu viele Episoden.