„Er ist eine böse Figur“: Kit Harington möchte endlich einen Held für Marvel spielen, der uns vor 5 Jahren versprochen wurde

Kit Harington, den die meisten aus der Serie Game of Thrones kennen dürften, hat einem Film von Marvel eine kleine Rolle gespielt. Am Ende gab es einen eindeutigen Hinweis darauf, dass er ein neuer Superheld wird, aber bis heute fehlt davon jede Spur.

Kit Harington war seit dem Ende von Game of Thrones, wo er Jon Snow spielte, weiterhin fleißig und war im Jahr 2021 Teil des Casts von Eternals. Der Marvel-Film von Regisseurin Chloé Zhao dreht sich um ein ganzes Ensemble von Superhelden, davon war Haringtons Figur aber kein Teil.

Seine Rolle war vergleichsweise klein. Er spielte den Museumsmitarbeiter Dane Whitman und ist eigentlich ein recht normaler Typ. Erst in der Post-Credit-Scene wird angedeutet, dass aus ihm ein Held werden könnte. Das haben Marvel-Fans wohl schon bei seinem bürgerlichen Namen geahnt, der direkt mit Black Knight verbunden ist.

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Ein ambivalenter Charakter

Wie sieht die Szene aus? Dane Whitman tritt an eine Truhe und öffnet sie. Darin befindet sich ein Schwert, aber nicht irgendeines: Es handelt sich um das Ebony Blade, eine sehr mächtige Waffe, die aber nicht nur Vorteile bringt. Zwar schneidet sie durch jegliche Materialien, schützt den Träger vor Gefahren und kann sogar Magie abwehren – der Nachteil wiegt umso schwerer.

Das Ebony Blade bringt einen Fluch mit sich, der den Träger nach und nach korrumpiert und seine Lust nach Blut, Tod und Gewalt im Allgemeinen steigert. Vor Dane Whitman gehörte das Schwert seinem Onkel. Die Waffe befand sich zuvor im Besitz verschiedener Black Knights, Whitman nutzt es normalerweise als Teil der Avengers. Die Szene findet ihr auf YouTube.

Und gerade das Ebony Blade und seine spannenden Eigenschaften hätten auch Kit Harington gereizt, Black Knight nach der kurzen Post-Credit-Scene zu spielen. Im Gespräch mit MovieWeb verriet der Schauspieler jedoch kürzlich, dass es dafür schlecht aussieht:

„Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Plan gibt … Ich denke, er ist eine böse Figur. Es gibt einen Teil an ihm, all das Zeug mit dem Ebony Blade, wo er umso schlimmer wird, je mehr er tötet, und immer abhängiger. Er ist eine so großartige Parabel für Sucht.“

Nach der Post-Credit-Scene hätte man erwarten können, dass Marvel Pläne für einen Film oder eine Serie mit Black Knight hat. Scheinbar ist das nicht der Fall. Und damit ist Eternals nicht allein, auch anderen Produktionen ging es ähnlich.

Ein weiteres, spannendes Detail am Rande: In der besagten Post-Credit-Scene ist aus dem Off der Charakter Blade zu hören, der Dane Whitman fragt, ob er „dafür“, also seine neue Rolle als Held, bereit sei. Die Stimme gehört dem Schauspieler Mahershala Ali, der für Blade gecastet wurde – der dazugehörige Film gilt Berichten zufolge jedoch als gestrichen (via Los Angeles Times)

Wir werden Black Knight und seine Künste mit dem Schwert wohl so schnell nicht in einem Film oder einer Serie zu Gesicht bekommen. Hättet ihr Kit Harington gerne in der Rolle gesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Beim großen Comic-Konkurrenten DC kommt es gerade zu einer spannenden Entwicklung: Ein brutaler Schurke verbündet sich jetzt mit Batman, um eine noch größere Gefahr zu bannen