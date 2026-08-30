Ein Marvel-Held hat Thanos mit einem Schlag besiegt, musste für Guardians of the Galaxy generft werden

Das MCU lässt sich für seine Filme von den Comics von Marvel inspirieren, verändert aber auch Details oder Hintergründe von Figuren. Ein Mitglied der Guardians of the Galaxy ist in den Filmen etwa schwächer als in der Vorlage.

Um welche Figur geht es? Drax, gespielt von Dave Bautista, hat sich in den Filmen zu den Guardians of the Galaxy schnell zu einem Fanliebling gemausert. Das liegt vor allem an seinen trockenen Gags, die im Kontrast zu seiner muskulösen Statur stehen.

Im MCU ist Drax der Muskelprotz der Guardians of the Galaxy, aber in den Comics ist er noch einmal viel mächtiger.

Video starten Guardians of the Galaxy 3 – Trailer (Deutsch) Autoplay

Wiedergeboren, um Thanos zu erledigen

Wer ist Drax in den Comics? Seinen ersten Auftritt hatte Drax der Zerstörer 1973 im Comic Iron Man Nr. 55 zusammen mit dem Titanen Thanos. Wie auch im MCU hat Drax in den Comics eine persönliche Fehde mit dem Schurken. Anders als in den Filmen war es aber nicht Handlanger Ronan, der seine Familie tötete.

In den Comics war Drax einst ein einfacher Mensch mit dem Namen Arthur Douglas. Zusammen mit seiner Frau und Tochter fuhr er durch eine Wüste, als plötzlich ein Raumschiff von Thanos auftauchte. Er zerstörte das Auto, schließlich wollte er nicht, dass ihn jemand sieht.

Arthurs Tochter konnte insgeheim gerettet werden, doch auch Arthur wurde wiederbelebt. Mentor, der Vater von Thanos, wandte sich an seinen Vater Kronos, eine kosmischen Entität, die einst ein Eternal wie Mentor war. Kronos schnappte sich die Seele von Arthur, und beide erschufen aus dem Boden der Erde einen neuen Körper mit Superkräften und setzten den Geist von Arthur hinein.

Aus Arthur wurde Drax der Zerstörer, ein Champion, der erbaut wurde, um Thanos zu töten. Das war auch lange Zeit sein einziges Ziel.

In den Marvel-Comics ist Drax (je nach Storyline und Universum) nochmal stärker als die Film-Variante. Neben einer deutlich besseren Ausdauer und einem verbesserten Heilungsprozess war seine Stärke deutlich erhöht. Das zeigt sich besonders bei einem Kampf im Comic-Event Annihilation.

Drax und Thanos auf dem Cover von Annihilation Nr. 4 von Keith Giffen, Andre Di Vito und Laura Villari

Drax gegen Thanos

Wie stark ist Drax in den Comics gewesen? 2006 lief in den Marvel-Comics das Annihilation-Event. Der Schurke Annihilus wollte die gesamte Galaxis mit seiner Armee erobern. Als kosmisches Event waren auch Thanos, Drax und andere Figuren wie Nova oder Star-Lord am Event beteiligt.

Im Comic Annihilation Nr. 4 schnetzelt sich Drax (der bereits wiedergeboren war und sogar etwas schwächer als seine erste Version) durch die Armeen von Annihilus, um zu Thanos zu gelangen, der seinen Schurken-Konkurrenten eigentlich verraten wollte.

Drax findet den Titanen und geht auf ihn los. Thanos hat zwar ein Schild, doch voller Wut schafft es Drax, das Schild zu durchbrechen und die Brust von Thanos mit seiner Hand zu durchstoßen. Mit nur einem Schlag tötete Drax den Titanen hier.

Schaut man sich Drax im MCU an, ist er zwar ein starker Kämpfer, doch scheint er für Thanos auch ohne Handschuh nicht stark genug zu sein. Immerhin schafft er es im ersten Guardians of the Galaxy -Film nicht, Ronan zu besiegen, und wird von ihm sogar ohne Probleme überwältigt.

Aber was ist mit den Guardians of the Galaxy in den Comics? Erst bei der Neuformierung des Teams nach dem Ende des Annihilation-Events wurde das Team im Comic Guardians of the Galaxy Nr. 1 (2008) gezeigt. Mit ein paar anderen Mitgliedern als im Film war Drax hier erstmals ein Mitglied des Teams, das mit diesem Auftritt nach langer Zeit auch rebootet wurde.

Was sagt ihr zu Drax? Mögt ihr die Figur im MCU oder wünscht ihr euch, die Filme hätten mehr mit ihm gemacht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zum Universum von Marvel findet ihr hier: Das mächtigste Mitglied der Guardians of the Galaxy hätte die Marvel-Filme in nur wenigen Minuten beenden können