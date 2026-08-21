Ein mächtiger Marvel-Schurke will nur viele Spider-Men verschlingen, ist selbst für einen verrückten Serien-Killer „erbärmlich“

Spider-Man hat im Universum von Marvel viele ikonische Schurken, man denkt an den Green Goblin, Venom oder Doc Ock. Doch er hat auch ungewöhnlichere Fieslinge zu bieten, die nicht nur ihn bedrohen, sondern all seine Varianten.

Um welchen Schurken geht es? 2001 gab es im Comic Amazing Spider-Man Nr. 30 von Autor J. Michael Straczynski den ersten Auftritt von Morlun. Vorher trifft Spider-Man auf den mysteriösen Ezekiel Sims, der scheinbar auch Spinnenkräfte hat. Er erschüttert Peter mit Fragen zu seinen Kräften.

Wie sich nämlich herausstellt, kamen die Kräfte nicht einfach nur von einer radioaktiven Spinne. Peter ist eine Art Spinnen-Avatar für ein multidimensionales Konstrukt, das von der Spinnengöttin Neith erschaffen wurde – Comic-Quatsch also. Das erklärt auch, warum die vielen Spider-Men- und Women auch in anderen Universen miteinander verbunden sind.

Für den Fiesling Morlun sind die Spinnen-Avatare eine ultimative Delikatesse. Er ist ein uraltes, vampirisches Wesen, das die Lebens-Energie andere Wesen aussaugen kann – anscheinend schmeckt die von Spider-Wesen am besten.

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Ein harter Gegner für alle Spider-Men

Wie mächtig ist Morlun? In The Amazing Spider-Man Nr. 33 kämpft Peter zum ersten Mal gegen Morlun und das endet nicht gut für die freundliche Spinne. Peters Schläge können dem Schurken nichts anhaben. Er scheint sich bestens damit auszukennen, Spinnen-Menschen zu jagen. Am Ende unterliegt Peter im Kampf.

Wie man in den nächsten Teilen der Reihe sieht, kann er ihm auch nicht entkommen. Er wurde von Morlun markiert, weshalb er ihn überall auf der Erde finden kann, selbst wenn er nicht kostümiert ist. Um Spider-Man anzulocken, bedroht er einfache Menschen – das kann der Held nicht ignorieren.

In The Amazin Spider-Man Nr. 34 kommt es dann zum Finale des ersten Aufeinandertreffens der beiden. Nachdem Ezekiel sich scheinbar opfert, um Spider-Man zu retten, geht Spider-Man in ein Atomkraftwerk und iniitiert sich eine radioaktive Substanz.

Das führt dazu, dass Morlun sich nicht einfach die Lebensenergie des Helden schnappen kann. Geschwächt kloppt Peter auf den Schurken ein. Am Ende tötet Morluns Handlanger Dex seinen bösen Chef und kündigt auf die Art. Aber wie man es von unsterblichen Vampiren kennt, war es nicht das endgültige Ende von Morlun.

Morlun im Kampf gegen Carnage auf dem Cover von Web of Carnage Nr. 1 gezeichnet von kunkka (Bildquelle: Marvel.com)

Behalte deine Macht. Ich will sie nicht.

Was ist Morlun für ein Schurke im Spider-Man-Kontext? Obwohl er einer der stärksten Gegnern von Spider-Man ist, gehört er eher zu den unbekannteren Schurken von Spider-Man. Das liegt aber auch an seiner Natur und Hintergrundgeschichte, die zu großen Spider-Verse-Events passt, in denen verschiedene Spider-Man-Varianten zusammenkämpfen.

Der bekannte Spider-Man-Schurke und Symbiont Carnage traf 2023 im Comic Web of Carnage Nr. 1 auf Morlun. Er ist ein wahnsinniger Serien-Killer, der noch fieser ist als sein Verwandeter Venom. Doch selbst er hat keine Lust, mit Morlun zusammenzuarbeiten. Er sagt zu ihm:

Behalte deine Macht. Ich will sie nicht. […] So erbärmlich wirkst du auf mich. Ein Süchtiger, der verzweifelt nach einem Schuss verlangt und ohne ihn nicht mehr zurechtkommt. […] Für mich ist klar: Der Preis für deine Macht wäre, dass sie mich abhängig machen würde … schwach. Und ich werde nie wieder schwach sein.

Damit hat Carnage auch nicht ganz unrecht, denn die größte Schwäche von Morlun ist, dass er Lebensenergie verschlingen muss, um stark zu bleiben.

Wird man Morlun jemals im MCU sehen? Aufgrund seiner Art und Hintergrundgeschichte ist das ziemlich unwahrscheinlich. Man müsste ein ganzes Multiversum nur für Spider-Man etablieren und auch die Verbindung mit den Spider-Avataren einführen.

Eine Möglichkeit wäre das Animations-Universum von Sony mit Miles Morales, aber da ist der große Oberschurke laut dem aktuellen Stand der Charakter Spot.

Was haltet ihr von Morlun? Würdet ihr ihn gerne im MCU sehen oder lieber einen anderen Schurken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Mehr Spider-Man-Varianten aus dem Universum von Marvel findet ihr hier: 7 absurde Varianten von Spider-Man, die niemals einen eigenen Marvel-Film bekommen würden