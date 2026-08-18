Star Wars führt ein neues Lichtschwert ein, das Darth Maul wohl das Leben gerettet hätte

Star Wars führt in der 2. Staffel der Serie Ahsoka ein neues Lichtschwert ein, das verdächtig an jenes von Darth Maul erinnert. Allerdings hat diese Version ein entscheidendes Upgrade erhalten, welches Leben retten kann.

Was ist das für ein Lichtschwert? Am 15. August 2026 veröffentlichte Disney einen Trailer zur 2. Staffel der Serie Ahsoka. Darin ist eine Szene zu sehen, in der ein bislang noch unidentifizierter Charakter ein besonderes Lichtschwert mit drei Klingen führt.

Auf den ersten Blick erinnert die Waffe an jene von Darth Maul, die zwei Klingen aufweist, wobei sich der Griff in der Mitte befindet. Das neue Lichtschwert besitzt nun zwei Griffe, dem Schwert von Maul wurde also eine mittlere Klinge hinzugefügt.

Was auf den ersten Blick bloß wie ein visuelles Gimmick aussieht, könnte im Kampf durchaus einen entscheidenden Vorteil bieten. Nicht nur bietet das Lichtschwert die Dynamik einer Doppelklinge, dank des mittleren Teils könnte sie den Träger vor einem Fehler bewahren, der ausgerechnet Darth Maul zu Verhängnis wurde.

Wie das neue Schwert in Action aussieht, zeigt der Trailer:

Video starten Der Trailer zur 2. Staffel von Ahsoka zeigt düstere Action im Universum von Star Wars Autoplay

Eine tödliche Schwachstelle

Achtung Spoiler: Wir verraten im nächsten Abschnitt Teile der Handlung von Episode 1, The Clone Wars und Rebels.

Um welchen Fehler geht es? Wir erinnern uns: Obwohl Maul zu den stärksten Kämpfern in Star Wars gehört, erlitt er in Episode 1 eine empfindliche Niederlage. Nach seinem Sieg über Qui-Gon Jinn zerteilte Obi-Wan den Sith, dieser überlebte aber und wurde im Verlauf von The Clone Wars wieder zusammengeflickt.

In der Serie Rebels kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen zwischen Maul und Obi-Wan in der Folge Zwillingssonnen . Im Duell imitierte der Jedi die Angriffsmuster seines alten Meisters Qui-Gon. Das provozierte dieselbe Reaktion seitens Maul wie schon in Episode 1. Obi-Wan wusste, wie man sie kontert und griff von oben an.

So zerstörte er den Griff von Mauls Doppelklinge und teilte die Waffe somit in zwei Hälften. Der Körper des Schurken war plötzlich ungeschützt, was Obi-Wan den tödlichen Schlag erlaubte.

Mit einer dritten Klinge, wie sie im Trailer zu Ahsoka zu sehen ist, wäre das wohl nicht passiert. Sie hätte Obi-Wans Angriff vermutlich abgewehrt. Mauls Fehler bestand darin, dass er die schwächste Stelle seiner Waffe direkt vor seinem Körper hielt.

Ob diese neue Art des Lichtschwerts nun häufiger auftreten wird oder nur dieser eine, spezielle Charakter sie tragen wird, ist noch unklar.

Auch um wen es sich dabei handelt, wissen wir noch nicht. Im Trailer tritt die Figur gegen Ahsoka und Anakin an, wohl in einer Rückblende. Würdet ihr das Lichtschwert nun gerne häufiger sehen? Was haltet ihr von dem Design? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ahsoka gehörte zu den Überlebenden einer echten Katastrophe: 7 Jedi aus Star Wars, die die Order 66 überlebt haben