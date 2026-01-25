Die 10 stärksten Lichtschwert-Kämpfer aus Star Wars im Power-Ranking

Star Wars ist unter anderem für epische Lichtschwert-Kämpfe bekannt. Sowohl Jedi als auch Sith üben sich in dieser Disziplin und die folgenden 10 gehören zur absoluten Elite.

Wie wurde das Ranking erstellt? Für diese Liste zählt vor allem eines: Können am Lichtschwert. Andere Fähigkeiten wie jene, die die Macht betreffen, spielen hier erstmal keine Rolle. Wer also besonders gut mit Macht-Blitzen umzugehen weiß, hat vielleicht im tatsächlichen Duell einen Vorteil, doch uns interessiert im Ranking in erster Linie die Schwert-Technik, kombiniert mit persönlichen Eigenschaften des jeweiligen Charakters.

Wichtig: Wir konzentrieren uns auf Kämpfer aus dem Kanon von Star Wars. Die Platzierungen sind klarerweise subjektiv und können gerne in den Kommentaren diskutiert werden. Wie so oft entscheiden am Ende Feinheiten und die subjektive Wahrnehmung über das Ergebnis.

Platz 10: Kit Fisto

Wir starten dieses Ranking mit einem Jedi, ganz nach dem Motto „stille Wasser sind tief“. Kit Fisto mag auf den ersten Blick nicht sonderlich hervorstechen, auch weil er innerhalb von Star Wars eher in der zweiten oder dritten Reihe steht.

Doch der Jedi-Meister ist ein wahres Talent am Lichtschwert. Er kämpft im Stil Shii-Cho, der ersten Form, die es jemals gab. Sie ist im Vergleich zu den späteren Formen simpler und einfacher, doch genau das ist ihre Stärke. Kit Fisto greift schnell an und bleibt dabei stets unberechenbar. Seine Schläge sind präzise und wirken nie unüberlegt.

Da er zum Volk der Nautolaner gehört, brilliert er auch beim Kampf unter Wasser, und während andere dort vielleicht in Panik verfallen würden, bleibt Kit Fisto stets ruhig. Seine besonnene und zurückhaltende Art führt dazu, dass ihn manche Gegner unterschätzen. So besiegte er etwa General Grievous im Duell, und selbst gegen Darth Sidious, den er gemeinsam mit Mace Windu verhaften sollte, besteht er einige Zeit, ehe der Sith ihn tötet.