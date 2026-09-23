10 Tipps, bevor ihr WoW Forever spielt: Das habe ich beim Spielen der Beta gelernt

Egal ob durch eine Einladung oder über das Epic-Paket von World of Warcraft Forever: Abertausende Spieler stürzen sich seit Donnerstag in die Beta des neuen, alten Azeroth. Nach dem ersten Wochenende habe ich einige Sachen gemerkt. Das sind meine 10 Tipps für euch.

Im Gegensatz zu vielen anderen Listen möchte ich hier direkt mit dem für mich wichtigsten Tipp anfangen.

Tipp 1: Nehmt euch Zeit

In Retail gibt es alle paar Monate neuen Content und neue Ausrüstung, was zwar für regelmäßig frischen Wind sorgt, aber für einige Spieler einen gewissen Zeitdruck bedeutet. Auch wenn es in WoW: Forever regelmäßig neuen Content geben wird, bleiben die Inhalte für immer relevant und die Höchststufe bleibt bei Level 60 – für immer. Die neuen Quests und Dungeons laufen euch nicht weg, also stresst euch nicht und genießt Azeroth in einer entschleunigten Version.

Tipp 2: Lasst euch überraschen

WoW: Classic ist eine originalgetreue Version von WoW, wie es 2004 (2005 in Europa) angefangen hat. Bei einem mehrere Jahre alten Spiel gibt es aber ein Problem: Erfahrene Spieler kennen schon die besten Routen zum Leveln, das beste Gear für jeden und mehr. Kurz gesagt: Classic hat schon längst eine “Komplettlösung”. WoW Forever lockert das altbekannte Gerüst mit neuen Quests, neuer Ausrüstung, Rezepten und mehr auf. Lasst euch also nicht spoilern. Eine neue Meta herauszufinden, gehört zum Spaß dazu.

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Tipp 3: Plant eure Berufe im Voraus

Man soll sich überraschen lassen, aber den Beruf vorausplanen? Nun, schon in den ersten 5 Minuten wird man von einigen der über 1000 neuen Quests begrüßt, unter anderem auch – zumindest in der Beta – eine Quest, bei der ihr euch für einen der drei Sammelberufe entscheiden könnt: Bergbau, Kräuterkunde und Kürschnerei.

Die Hauptberufe kann man natürlich später wieder wechseln, aber eine frühe Entscheidung für die grobe Richtung, kann sich langfristig lohnen. Ich entscheide mich persönlich gerne nach Class-Fantasy oder dem Volk. Ein Zwerg-Krieger muss natürlich Bergbau und Schmiedekunst haben!

Tipp 4: Habt Spaß mit Alts – dem neuen Vermächtnissystem

In Classic war jeder Fortschritt nur an einen Charakter gebunden. Retail hat mit den Kriegsmeuten (Warbands) den Fortschritt accountweit geltend gemacht und das Spiel mit verschiedenen Charakteren extrem vereinfacht. WoW: Forever wird jetzt nicht so weit gehen wie Retail, aber mit dem Vermächtnissystem werden Spieler belohnt, die viele Alts spielen wollen.

Die Boni des Vermächtnisses zielen vor allem auf das Leveln ab, wie zum Beispiel ein höheres Cap beim Ruhe-Bonus.

Klassen leveln, Berufe skillen: Für diese Meilensteine gibt es Vermächtnispunkte, die ihr in einzigartige Skills stecken könnt, die euren Chars spezifische Boni zum Leveln bringen. Hier könnt ihr Fortschritt beim Leveln sammeln, nicht nur auf der Höchststufe.

Tipp 5: Vergesst alte Klassen-Klischees

Paladine gelten in Classic ja als Klasse, die nichts so richtig kann – außer heilen. Mit neuen Fähigkeiten, Talenten und neuem Balancing wurden die alten Rollen-Konventionen einiger Klassen gesprengt. Jede Klasse wird viable oder sie wird viable gemacht. Lasst euch nicht von einer Meta vorgeben, welche Klasse ihr zu spielen habt.

Wem Fraktionstreue wichtig ist, kann jetzt auch bei der Allianz Schamis und in der Horde Palas spielen.

Tipp 6: Probiert eine neue Klasse aus

Wenn Vanilla-WoW sich an etwas Neuem versucht, warum dann nicht auch man selbst? Für die meisten Spieler ist der Main das Ein und Alles und auch bei mir war in der Beta mein erster Charakter ein Nachtelf-Schurke, wie mein Retail-Main. Aber WoW-Forever ist wieder ein Neuanfang und mit den neuen Volk- und Klassenkombinationen kann die Allianz endlich Schamanen spielen und die Horde Paladine.

Tipp 7: Lernt die neuen Himmelsgeborenen kennen

Schon wieder neue Elfen? Blizzard hatte vor geraumer Zeit eine Umfrage gemacht, wie sich Spieler ein Classic+ vorstellen würden. Einer der meistgewünschten Punkte war es, spielbare Hochelfen zu haben. Hoch in den Lüften der schwebenden Insel Zephras leben die entfernten Verwandten Himmelsgeborenen, die für Horde und Allianz verfügbar sind. Wer ein neues Abenteuer mit den neuen Elfen beginnen will, bekommt sie exklusiv über das Heroic-Paket der Himmelsgeborenen bei Battle.Net.

Tipp 8: Seid nett zueinander

Durch automatische Gruppenfinder in Retail ist ein sozialer Aspekt von WoW in den Hintergrund gerückt. WoW: Forever kehrt zur Classic-Devise zurück, sodass man die Mitstreiter für einen Dungeon manuell suchen muss. Wer einen netten, zuverlässigen Tank findet, wird diesen vielleicht gerne für eine weitere Instanz anheuern. Auf diese Weise werden aus wiederkehrenden Kontakten vielleicht sogar neue Freundschaften. In einer Welt, in der Zusammenarbeit essenziell ist, sollte man auch zu seinen Mitstreitern nett sein.

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Tipp 9: Gebt RP eine Chance

RP-Server sind von Anfang an ein Ort, an dem Spieler die maximale Immersion erreichen wollen. Mit den neuen Nachnamen kann man seinem Charakter noch mehr Tiefe geben und eine entschleunigte WoW-Version bietet sich an, sich etwas mehr Zeit zur Interaktion mit anderen Spielern zu nehmen. Das sind beste Voraussetzungen zum digitalen Rollenspielen!

Tipp 10: Nehmt eure Freunde mit

Zusammenarbeit ist hier aber auch außerhalb der Dungeons wichtig. Durch das neue Lager-Feature bekommt ihr und eure Gruppe starke Buffs, die durch eure Berufe noch einmal verstärkt werden können. Hier bietet sich eine dauerhafte Spielergruppe an, die sich mit Berufen und Rollen aufeinander abstimmt.

Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn WoW ist für viele neue Spieler ein einschüchternd großes Spiel. Um den Einstieg für neue und alte Freunde zu erleichtern, bekommt ihr in den WoW: Forever-Paketen auch einen Einladungscode, mit dem eure Freunde in der Release-Woche, ab dem 5. November 2026, das Spiel mit euch kostenlos spielen können. Perfekt für alle, die ihre Freunde schon immer zu WoW bekehren wollten.