Fan erschafft eine Miniatur, die selbst für das grausame Warhammer-Universum ziemlich verstörend ist

Kitbashing ist im Tabletop bei Miniatur-Fans eine gar nicht so ungewöhnliche Sache. Ein Künstler bringt diese Verschmelzung von Modellen allerdings auf die nächste Ebene und erschafft eine Kreation, die die Community ebenso begeistert wie auch verstört.

Was ist das für eine Kreation? Der Miniatur-Künstler Morose Miniatures (hier könnt ihr seinen Instagram-Account finden) präsentierte der Community von Warhammer seine neuste Kreation mit dem Titel „Oubliette“: Ein Kitbashing-Modell – also eine Miniatur, die aus verschiedenen Modellen zusammengebaut wird –, in dem er ein Schiff aus Battlefleet Gothic mit etwas humanoidem verbindet.

Das Ergebnis: eine kriechende, monströse Kreatur, halb menschlich, halb Schiff, die in diesem Elend über den Boden kriecht. Ein recht verstörendes Bild, selbst für ein grausames Universum wie das von Warhammer.

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Miniatur macht ihrem Namen alle Ehre

Welche Rolle spielt dabei der Name „Oubliette“? Als in dem Thread auf Reddit die Frage aufkommt, was wir da vor unseren Augen sehen, wird der Begriff Oubliette genauer betrachtet. Oubliette kommt von dem französischen Wort „oublier“, was auf Deutsch „vergessen“ bedeutet.

Oubliette war eine frühere Bedeutung für ein Verlies aus dem Mittelalter, das für einen besonders grausamen Zweck eingesetzt wurde.

Diese Verliese bestanden oftmals aus einer einzigen Öffnung in der Decke und einem tiefen, engen, fensterlosen Schlauch eines Raumes, in den ein Mensch zwar hineinpasste, doch jegliche Form der Bewegungsfreiheit verlor. Sie waren so eng, dass man sich nicht hinlegen konnte und der einzige Ausblick nur in der Form der Luke, dem sogenannten „Angstloch“, bestand, das zwar ein wenig Licht hineinließ, doch für den Gefangenen in unerreichbarer Entfernung lag.

Die Haft in einem solchen Verlies war eine Form der Folter und ein Todesurteil durch Isolation und Vernachlässigung. (Quelle: history.co.uk)

Beim Anblick der Miniatur ist der Name Programm und der Künstler hat diesen wohl nicht willkürlich gewählt. Was auch immer die Kreatur in diesem Mix aus Maschine und Mensch ist: Sie befindet sich in einem gefolteren Zustand. Sie kriecht mit mageren Armen und Beinen über den Boden, scheint ein viel zu schweres Metallgerüst zu tragen, und anhand des modellierten Rostes, den der Künstler dem Modell verlieh, kann man erahnen, dass sie bereits seit einer langen Zeit so gefangen ist.

Eine Miniatur, von der man nicht wegsehen will und die zum genaueren Analysieren einlädt.

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Was sagt die Community dazu? Die Community auf Reddit ist da ähnlicher Meinung. Der groteske Hintergrund des Namens sowie das generelle Aussehen verschaffen der Miniatur eine Menge wohlverdientes Aufsehen.

„Es ist wunderschön. Es ist furchterregend. Und die Drukhari würden es ziemlich cool finden“, schreibt Neginning-Worth-6126. Und auch Dazzaster versucht genau diesen Mix an Gefühlen in Worte zu fassen: „Das ist auf so einzigartige Weise verstörend, und irgendwie liebe ich es.“

Der Horror scheint der Community besonders zu gefallen:

„Stell dir vor, wie das über ein Schlachtfeld torkelt, meine Güte!“, schreibt That_one_sir. Außerdem lobt ApatheticPopoto: „Also das nenn ich Grimdark.“

Wie findet ihr die Miniatur? Findet ihr sie genauso hübsch? Verstörend? Oder beides? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Bei der Oubliette handelt es sich nicht um die erste Miniatur, die die Community verstört und trotzdem für perfekt hält. Ein anderer Künstler konnte eine ähnliche Reaktion erreichen, doch mit einer ganz anderen Inspiration: Community von Dungeons & Dragons verliebt sich in eine verstörende Toad-Miniatur aus der Hölle: „Einfach nur abscheulich. Gut gemacht!”