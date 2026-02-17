Die Community von D&D stößt auf die verstörendste Miniatur, die sie jemals gesehen hat und verliebt sich sofort in das „abscheuliche“ Ding

Viele Gruppen benutzen Miniaturen in ihren Kampagnen zu Dungeons & Dragons, die sie häufig selbst bemalen. Ein Spielleiter wollte eine ganz besondere Miniatur für seine Freunde schaffen, um ihnen ein kleines Easter Egg zu schenken, doch dabei entstand eine Kreatur, die so „abscheulich“ ist, dass die Spielerschaft sich sofort in sie verlieben musste.

Was für eine „Abscheulichkeit“ schuf der Spielleiter? Der Spielleiter und Miniaturkünstler der besagten Figur wollte einen ganz besonderen Myconiden schaffen, um seine D&D-Gruppe damit zu überraschen. Bei Myconiden handelt es sich um ein recht friedliches Volk von beweglichen Pilzwesen aus dem Underdark, auf die man beispielsweise auch in Baldur’s Gate 3 trifft.

Bei seinem Myconiden wollte der DM Totally_Sprued sich nach einem bereits existierenden Pilzmännchen richten und nahm als Referenz den einzig anderen Myconiden, den er kennt: Toad aus dem Mario-Franchise.

Das einzige „Problem“ des fertigen Projektes auf Reddit (wenn man es so nennen möchte): Toad und die Myconiden aus Dungeons & Dragons haben eine etwas andere Statur, weshalb Totally_Sprueds Miniatur etwas „dehydriert“ aussieht, wie es auch Careful_Repair_5 glimpflich zu erklären probiert.

Der Toad-Myconid und sein eigentliches Aussehen (Bildquelle: Totally_Sprued auf Reddit)

Andere, wie auch bamacpl4442, sind in ihrer Meinung nicht so zurückhaltend: „Heilige Scheiße, das ist furchtbar. Einfach nur abscheulich. Gut gemacht!”

Im Trailer zur vierten Kampagne von Critical Role sind auch einige Miniaturen der Heldinnen und Helden zu sehen:

Miniaturen müssen nicht „perfekt“ aussehen, um effektiv zu sein

Wieso liebt die Community diese Miniatur so sehr? Obwohl die Toad-Miniatur aussieht, als ob sie innerlich nach Erlösung schreit, ist genau diese Perversion des quietschigen Kerlchens aus dem Pilzkönigreich in den Augen der Community ein absolutes Meisterwerk.

Er sieht nicht nur aus wie eine Horrorvariante des bekannten Charakters, die ihn in ein morbides Abbild seiner selbst verwandelte. Genau aus diesem Grund eignet er sich auch für den Einsatz in verschiedenen Szenarien, egal ob Fantasy-Setting oder Eldritch-Horror:

„Das ist die vielseitigste Miniatur aller Zeiten“, erkennt Suh-Shy, „Mario Homebrew? Check. D&D? Check. Cthulhu: Death May Die? Check.”

„Ich beömmel mich vor Lachen“, schreibt Typical-Spot-6674, „bitte hol diesen Charakter mitten in einem ernsten Spiel heraus und filme die Reaktionen.“

Was sagen andere Miniatur-Künstler zu dem armen Toad? Die Vision dieses albtraumhaften Toad-Myconiden steckt auch einen anderen Fan des Miniatur-Hobbys (TheVoidListens auf Reddit) an, der sich sofort in die Kreation des Spielleiters verliebte. Und er weiß genau, wie man Toad NOCH grässlicher und besser machen könnte.

Mit etwas klarem Kleber könnte man eine Art Schleim hinzufügen. Wenn man dann noch ein bisschen Farbe untermischt, kann das entweder wie Blut oder wie ätzender Schleim aussehen. Das habe TheVoidListens bereits selbst angewendet und für angewiderte Reaktionen gesorgt, was für den Künstler jedoch das beste Kompliment überhaupt gewesen sei.

Der Schöpfer der Toad-Miniatur hätte nicht mit einer solchen Begeisterung der Community gerechnet. In einem weiteren Post dankt er den freundlichen Kommentaren und offenbart, dass er Toad tatsächlich kreierte, um durch ein albernes Easter Egg für ein paar Lacher seiner D&D-Freunde zu sorgen.

Durch den Post konnte er nun für deutlich mehr Freude sorgen, als er beim Bemalen des Toads vermutlich erwartet hätte. Es bleibt abzuwarten, ob noch weitere Abscheulichkeiten folgen werden.

Wenn man, wie der Spielleiter beabsichtigte, „unschöne“ Ergebnisse produziert, kann das zu einem großen Spaß führen. Deutlich ärgerlicher ist es, wenn das eher unfreiwillig passiert. Ein Miniatur-Neuling war bereits kurz davor, aufgrund seiner enttäuschenden Ergebnisse das Hobby aufzugeben, doch die Community konnte ihn noch rechtzeitig umstimmen: Ein Miniatur-Neuling will das Hobby wegen „hässlicher“ Ergebnisse aufgeben, doch die Community kennt die Worte, die am Start wirklich helfen