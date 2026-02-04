Ein Miniatur-Neuling will das Hobby wegen „hässlicher“ Ergebnisse aufgeben, doch die Community kennt die Worte, die am Start wirklich helfen

Aller Anfang ist schwer, das müssen viele Menschen beim Start eines Hobbys feststellen. Ein Tabletop-Fan musste das selbst auch herausfinden, als er selbst mit dem Bemalen von Miniaturen für Warhammer und Dungeons & Dragons starten wollte. Bevor dieser das Hobby aufgrund enttäuschender Ergebnisse aufgibt, eilen Veteranen aus der Community zur Hilfe.

Was präsentierte der Neuling der Community? Ein Tabletop-Fan und Einsteiger in das Hobby des Miniaturbemalens wandte sich an die Community auf Reddit mit einer niedergeschlagenen Selbsterkenntnis: „Ich glaube, ich höre auf, Miniaturen zu bemalen.“

Mitsamt eines Bildes als Beweismaterial erklärt er, dass er es leid sei, Geld für Miniaturen auszugeben, die am Ende immer „hässlich“ aussähen. Alle Tutorials, die er sich ansah, zeigen immer gute Ergebnisse, die er beim Befolgen schlichtweg nicht selbst erzielen könne. Er fügt selbst hinzu, dass er Probleme mit der motorischen Koordination seiner Hände habe und schlecht in allem sei, das Geduld erfordert.

Bevor die Miniatur-Community einen ihresgleichen aufgrund eines schweren Starts verliert, stürmen ihm erfahrene Hobbymaler zur Hilfe. Und die wissen genau, wie schwer der Start in ein kreatives Hobby ist und worauf es wirklich ankommt. Der Neuling erhält genau die Tipps, die er als Einsteiger – und auch andere Interessierte, die Startschwierigkeiten haben – wirklich benötigen.

In dem Trailer zur vierten Kampagne von Critical Role sind auch einige Miniaturen der Helden zu sehen:

Die 4. Kampagne von Critical Role startet jetzt und wird größer als je zuvor
„Es ist weder ein Wettrennen noch ein Schönheitswettbewerb“

Welche Tipps bietet die Community? Andere Miniaturmaler aus der Community auf Reddit legen dem Neuling verschiedene Tipps ans Herz, um seine Fähigkeiten zu verbessern, aber auch optimistisch zu bleibt. Anhand seiner Miniatur fallen im folgende Dinge auf:

  • Die Farben, die er nutzte, sind zu dick. Die Farbschichten nehmen der Miniatur jegliches Detail, wodurch unter der getrockneten Flüssigkeit kaum zu erkennen ist, was abgebildet wird. Verdünnte Farben und dementsprechend dünnere Schichten würden viel ausmachen.
  • Ein Pinsel wird anders geführt als ein Stift. Man soll nicht die Spitze nutzen, sondern den Strich des Pinsels. Striche statt Punkte.
  • Ein Griff für die Miniatur kann helfen, um für mehr Stabilität und Kontrolle zu sorgen. Sonst hilft es auch, wenn man beide Hände aneinander stützt.
  • Fehler gehören dazu. Farbe wird immer an Stellen landen, wo sie nicht hingehört. Man muss sich nur daran erinnern, diese Stellen später (mit dünnen Schichten!) auszubessern.

„Es ist weder ein Wettrennen noch ein Schönheitswettbewerb“, erklärt einer der helfenden Miniaturmaler PalOfAFriendOfErebus auf Reddit. Außerdem weist er darauf hin, dass es nicht immer hilfreich ist, den Profis auf Social Media zuzuschauen. Das Bemalen von Minis ist oftmals ihr Beruf und sie haben dementsprechend viel Zeit und Geld in das Hobby investiert. 

Er empfiehlt als Aufmunterung und starke Hilfe „Duncan Rhodes Painting Academy“ auf YouTube, der in einem Video seine eigene erste Miniatur präsentiert, die der Veteran damals vor 25 Jahren bemalt hatte. Und die sieht beinahe genauso aus wie die des verzweifelten Neulings:

Duncan Vergleich
Duncan Rhodes Entwicklung über 25 Jahre (Quelle: YouTube)

Wie ging der Neuling mit der Hilfe um? Anhand weiterer Beiträge, die der Einsteiger später veröffentlichte, kann man sehen, dass er nicht aufgegeben hat und stetig probiert, das Feedback der Community umzusetzen und weiter nach Hilfe zu fragen. Vor allem der Hinweis mit der verdünnten Farbe sorgte dafür, dass die Details seiner Figuren wieder sichtbar sind:








Die anderen Hobbymaler helfen und motivieren ihn weiterhin, um ihm über den Einstieg hinaus weiterzuhelfen.

„Es geht aufwärts. Es wird besser. Weiter so, weiter verbessern“, schreibt laztheinfamous. Auch New-Trainer7117 findet: „Ja, Mann, die sehen zusammen doch super aus. Wirklich klasse, dass du nicht aufgegeben hast, das ist das Wichtigste.“

Wenn ihr selbst in das Hobby einsteigen wollt oder noch mehr Erfahrungsberichte von echten Profis haben wollt, könnt ihr unser Interview mit der Miniaturmalerin Bubblegum Angels lesen, die uns ihre eigenen Tipps verriet: Eine Künstlerin macht aus harten Warhammer-Soldaten „alberne kleine Kerlchen“, trifft damit bei der Community einen Nerv

Quelle(n): Reddit
