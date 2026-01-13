„Hobby Harry Potter“ baut sich einen Hobbyraum für seine Miniaturen, macht damit die gesamte Community von Warhammer und D&D neidisch

Es gibt Hobbys, die ihren eigenen Raum benötigen, um Utensilien und einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Auch das Bemalen von Miniaturen für TTRPGs wie Warhammer oder Dungeons & Dragons ist deutlich leichter, wenn man den passenden Ort für Farben, Pinsel und natürlich die Figuren besitzt. Ein Fan auf Reddit beweist, dass man mit etwas Kreativität und Handwerk gar kein ganzes Zimmer dafür opfern muss.

Was zeigt der Miniatur-Fan der Community? Der Nutzer Loopy257 präsentiert auf Reddit seinen selbstgebauten Hobbyraum, in dem sich sein Arbeitsplatz für das Bemalen von Miniaturen befindet. Unterlage, Belichtung, Farben und weitere Utensilien sind zu sehen, alles ordentlich sortiert.

Die Überraschung steckt jedoch hinter seinem zweiten Bild. Denn den Schreibtisch mitsamt allem, was er für sein Hobby benötigt, kann er entspannt hinter zwei Türen verstecken. Sein Hobbyraum ist nämlich schlicht gesagt nichts weiter als ein Abstellschrank.

Der versteckte Hobbyraum von Loopy257 (Quelle: Reddit)

Der Hobbyist erklärt stolz, dass er gerade erst mit seinem versteckten Hobbyschrank fertig geworden ist, der binnen kurzer Zeit weitere begeisterte Miniatur-Fans neidisch macht und mit dem Namen „Hobby Harry Potter“ betitelt wird.

In dem Trailer zur vierten Kampagne von Critical Role seht ihr auch einige Miniaturen der Helden:

Schlauer Arbeitsplatz sorgt für Neid, aber auch Inspiration

Was sagen andere Fans zum versteckten Arbeitsplatz? Die Community auf Reddit versucht gar nicht, ihren Neid zu verstecken. Einen solchen Arbeitsplatz wie den des Posters haben sie scheinbar eher selten gesehen:

„Wenn du beide Türen gleichzeitig öffnest, strömt dann goldenes, mit dem Gesang eines Engelchors begleitetes Licht heraus?“, fragt der begeisterte williarya1323

Belisarius schreibt beeindruckt: „Habt ihr schon mal so etwas im Internet gesehen und gedacht: Mann, manche Leute sind so cool? Das ist solch ein cooles Projekt!“

Andere Nutzer sehen in diesem Hobbyschrank eine Möglichkeit, den Haussegen besser aufrechtzuhalten. „Wenn ich so etwas hätte, würde meine Frau vielleicht Leute zu uns nach Hause einladen“, schreibt PriceysRight und der Verfasser des Posts bestätigt, dass seine Frau froh darüber ist, dass man es binnen Sekunden verstecken kann. Sie habe kein Problem mit dem Hobby, aber beide sind froh, wenn ihr zu Hause nicht unter der Unordnung eines Hobbys leiden muss.

Welche Nachteile hat der Arbeitsplatz in einem Schrank? Wirklich viele Nachteile ergeben sich in der Unterhaltung auf Reddit nicht. Worüber die Community jedoch Bedenken hat, ist das Equipment rund um den Luftkompressor, den der Miniatur-Fan fürs Airbrushing benötigt, sowie das Airbrushing selbst.

Airbrushing ist eine Technik, bei der man mit Druckluft und dünner Farbe eine gleichmäßige Farbschicht auftragen kann.

Er wird darauf hingewiesen, dass es nicht sicher ist, ohne Belüftung und Maske in einem Raum zu sprühen, auch wenn es auf Wasser basierende Farben seien. Der Verfasser des Posts erklärt jedoch, dass er für das Airbrushing immer ein Atemschutzgerät trage, das man auch auf dem Foto an der Wand sehen kann.

Auch Platz- oder Stauraummangel sei kein Problem. Es gäbe eine weitere Abstellkammer, die deutlich unordentlicher aussähe, als die fotografierte. Nur der Staubsauger darf weiter in dem kleinen Hobbyraum leben.

Das Bemalen von Miniaturen ist für viele Fans ein beruhigendes Hobby, mit dem man mit etwas Übung wirklich schicke Ergebnisse erzielen kann. Auch MeinMMO-Redakteurin Caro hat im letzten Jahr mit diesem Hobby angefangen und sich sofort in die Arbeit verliebt. Wie sie das Hobby für sich entdeckt hat, wie sie beim Bemalen vorgeht, und was sie bereits als Anfänger gelernt hat, berichtet sie hier: Mein neues Hobby ist noch viel nerdiger als Dungeons & Dragons, dabei kann man beides wunderbar kombinieren