Dank eines Gadgets sehen meine Miniaturen endlich besser aus, weil es einen meiner größten Fehler beseitigte

LifestyleMeinungSpecial
4 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Dank eines Gadgets sehen meine Miniaturen endlich besser aus, weil es einen meiner größten Fehler beseitigte

Beim Bemalen von Miniaturen, sei es für Dungeons & Dragons oder Warhammer, gibt es verschiedene Gadgets, die das Hobby erleichtern können, wenn man bereit ist, das nötige Geld zu investieren. MeinMMO-Redakteurin Caro arbeitete auch lange mit simpleren Methoden, um ihre Miniaturen anzumalen, allerdings half ihr eine Anschaffung endlich bei einem ihrer größten Probleme – und die muss nicht einmal teuer sein.

Ich bemale nun fast seit einem Jahr Miniaturen, seitdem ich das Hobby durch Dungeons & Dragons für mich entdeckt habe. Neben den Miniaturen, Pinseln und Farben habe ich mich, was die anderen Utensilien betrifft, eher sporadisch eingedeckt. Ich hatte noch eine alte Unterlage, nutzte meine normale Tischlampe als Lichtquelle und Pappe alter Verpackungen als Farbpalette.

Das war auch vollkommen ausreichend, um herauszufinden, ob ich mehr Zeit in das Hobby investieren will oder nicht. Nach fast einem Jahr kann ich jedoch sagen: Ja, es macht einfach richtig Bock.

Ich will mich verbessern, endlich Unterschiede zu meinen ersten Versuchen sehen, weshalb ich meine größten Probleme (wortwörtlich) genauer unter die Lupe nahm. 

Eins meiner größten Probleme bis heute ist, dass ich zu viel Farbe nutze, wenn ich eine Miniatur deckend anmalen will, ohne dass zu viel Grau des Primers hindurchscheint. Überall, ob auf Reddit oder YouTube, predigt man: Verdünnt. Eure. Farben. Sonst verliert man zu viel Detail. Nur leider erwies sich das auf meinem Altpapier als große Hürde.

Ich entschied mich genau deswegen dazu, in ein Gadget zu investieren, das mir genau diese Mal-Sünde austreiben sollte. Und beim ersten Testen habe ich festgestellt: Ich war bereits nach 5 Minuten dankbar, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.

Die Armee der Emperor’s Children im Tabletop von Warhammer 40.000
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Space Marines sind ja cool und so, aber hier sind 6 Spiele in Warhammer 40.000, die ohne hypermaskuline Übermenschen auskommen Space Marines sind ja cool und so, aber hier sind 6 Spiele in Warhammer 40.000, die ohne hypermaskuline Übermenschen auskommen Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten Weibliche Supersoldaten in Warhammer 40.000 spalten gerade die Community – So schlimm ist das wirklich Warhammer hat ein eigenes Abo für exklusive Serien, kostet 6,49 € im Monat – Für wen lohnt sich Warhammer+? Es könnte noch Jahre dauern, bis wir die Warhammer-Serie von Cavill sehen können, Games Workshop erklärt, warum Der Trailer eines neuen Spiels zu Warhammer 40.000 zeigt, wie Helden das Schlachtfeld dominieren und ab wann ihr sie in den Kampf schicken könnt Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten Mystische Wesen haben die Welt von Warhammer Fantasy überhaupt erst erschaffen, aber es gibt 3 „Völker“, die noch älter sind Hier sind 5 Fraktionen, mit denen ihr ideal in Total War: Warhammer anfangen könnt – Und 3, die ihr vermeiden solltet Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten Ja, es gibt den Weihnachtsmann in Warhammer 40.000 und ja, er hat eine Liste mit „bösen Kindern“

Dank einer Wet Palette können meine Figuren endlich lächeln

Zunächst möchte ich euch erklären, wieso eine Wet Palette überhaupt so ein Retter ist, wenn man ein Problem mit zu dicken Farbschichten hat.

Eine Wet Palette, auch Nasspalette genannt, sorgt zum einen für den sicheren Transport sowie die Frischhaltung der Farben, wenn man eine Malpause einlegt, da sie vor Verdunstung schützt. Zum anderen sorgt der feuchte Untergrund dafür, dass die Farben nicht austrocknen und leichter mit anderen Farben vermischt oder mit Wasser verdünnt werden können. 

Eine Wet Palette, egal von welchem Anbieter, funktioniert immer gleich: In einem flachen Behälter liegt eine wasserspeichernde, schwammartige Schicht. Diese muss sich mit Wasser vollsaugen, bevor eine feuchtigkeitsdurchlässige Membran darauf platziert wird, die letztendlich die Farbe tragen wird.

Um euch das zu veranschaulichen, hier einmal meine Wet Palette:

Wet Palette
Links seht ihr das Behältnis plus den Schaumstoff, rechts das dünne Papier. Meine Wet Palette hat noch ein extra Fach für Speedpaints und Washes.

Durch die Feuchtigkeit des Schwammes unter dem Papier kann ich meine Farben viel leichter verdünnen, ohne dass sie von dem Material gefressen werden, wie damals auf der Pappe. Bereits bei meinem ersten Versuch, bei dem ich mit einem Primer startete, konnte ich erkennen, wie viel leichter es mir fiel, dünne Schichten beizubehalten. Anstatt meine Miniaturen wie mit Tapetenkleister stumm zu machen, konnte ich selbst nach zwei Schichten noch viel Detail erkennen. Sie haben tatsächlich ein Gesicht!

Miniatur Vergleich dünne Schichten
Links seht ihr eine meiner ersten Figuren, rechts eine unfertige, aber aktuelle Figur, die dank der dünneren Schichten mehr Detail besitzt.

Aus meiner bisherigen Erfahrung der letzten zwei Wochen bleiben die Farben mindestens 2 Tage lang feucht, bei größeren Mengen sogar noch 1–2 Tage darüber hinaus. Damit spare ich nicht nur Farbe, sondern kann auch jederzeit Fehler korrigieren, wenn ich später über eine falsche Stelle male, ohne frische Farbe für einen Mini-Klecks opfern zu müssen.

Wer sparen will, muss nicht auf den Luxus einer Wet Palette verzichten

Ich selbst war dazu bereit, mir eine fertige Wet Palette zu kaufen. Ich besitze die XL Wet Palette von The Army Painter, die sogar so groß ist, dass ich sie mir mit dem ganzen Tisch teilen kann, wenn man mit befreundeten Menschen malt. Wirklich verglichen habe ich sie mit anderen Paletten nicht, sie war schlichtweg die, die es im Laden gab.

Wer jedoch ungerne noch mehr Geld in ein Hobby investieren will, das ohnehin nicht zu den  kostengünstigsten zählt, muss nicht auf eine Wet Palette verzichten. Man kann sie sich auch aus Gegenständen zusammenbasteln, die man zu Hause findet.

Dafür braucht ihr einfach nur eine Plastikdose (es reicht oft auch der Deckel) als Behältnis, ein Schwammtuch aus der Haushaltsabteilung als Feuchtigkeitsspeicher und Backpapier als Membran, auf der ihr eure Farben auftragen könnt.

In diesem Video von RookieBrushes auf YouTube könnt ihr sehen, wie so eine selbstgebastelte Wet Palette aussehen kann: 

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt
Mehr zum Thema
Miniatur-Fan baut sich einen Hobbyraum, mit dem er die gesamte Community von Warhammer und D&D neidisch macht
von Caroline Fuller
Eine Künstlerin macht aus harten Warhammer-Soldaten „alberne kleine Kerlchen“, trifft damit bei der Community einen Nerv
von Caroline Fuller
Mein neues Hobby ist noch viel nerdiger als Dungeons & Dragons, dabei kann man beides wunderbar kombinieren
von Caroline Fuller

Ich befinde mich immer noch am Start meines jungen, aber hoffentlich stetigen Weges zur wahren Miniatur-Künstlerin und würde mich sehr über eure Tipps und Tricks freuen. Egal ob zur Wet Palette oder zu anderen nützlichen Gadgets, die ihr beim Bemalen entdecken konntet.

Ich hatte (und habe immer noch) mit einigen Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen, die einem am Start eines neuen kreativen Hobbys echt den Optimismus nehmen können, jemals besser zu werden. Doch mit diesem Gefühl bin ich nicht die einzige: Ein Miniatur-Neuling will das Hobby wegen „hässlicher“ Ergebnisse aufgeben, doch die Community kennt die Worte, die am Start wirklich helfen

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Titelbild Japan und Fuji

Japan fehlt eine wichtige Sache, um den Massentourismus zu bewältigen: öffentliche Mülleimer

Titelbild Mark Zuckerberg podcast Acquired

Mark Zuckerberg und Meta haben eine besondere Geheimwaffe im Rennen um KI

Titelbild McMillon YouTube

Die Gen Z hat Probleme, den richtigen Job zu finden und ausgerechnet der Chef von Walmart gibt ihnen recht

GenZ Bewerbungsgespräch Symbolbild

Die Generation Z will nicht mehr Programmierer werden und viele entscheiden sich für eine andere Karriere: Das ist ein Problem für Amazon, Apple und Google

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx