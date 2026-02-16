Miniaturen anmalen gilt als komplex, doch wer Nägel lackiert, hat die wichtigsten Skills schon gelernt

In ein Hobby einzusteigen, das motorisch eine Menge Fingerspitzengefühl verlangt, klingt für viele Neugierige schnell zu einschüchternd. Dabei bemerkt die Community von Warhammer und Dungeons & Dragons, dass es viele Leute gibt, die die nötigen Skills nicht nur kennen, sondern bereits wunderbar beherrschen.

Das Bemalen von Miniaturen klingt für viele Neugierige, die das Hobby eigentlich spannend finden, sich aber aufgrund von „mangelnden Skills“ nicht rantrauen, wie etwas Unerreichbares. Online findet man die Projekte von absoluten Profis, ruhige Pinselstriche und so präzise gesetzte Farbe, dass viele bereits aufgeben, bevor sie überhaupt starten konnten.

Die Community dieses Hobbys ist ein sehr einladender Ort, der Neulinge für ihre anfänglichen Ergebnisse nicht verurteilt, sondern motiviert, hilft und dafür sorgen will, dass neue Leute bleiben. Ja, das Bemalen von Miniaturen benötigt gewisse Fähigkeiten, die man sich antrainiert. Was vielen noch nicht bewusst sein könnte, ist aber, dass diese Fähigkeiten bereits in vielen Menschen vorhanden sind – und auch andersrum.

Darauf machen auch Casey Explosion auf Bluesky und splashythemagiccarp auf Reddit aufmerksam: „Für alle, die es hören müssen? [Das Bemalen von Miniaturen und Nägellackieren] sind übertragbare Fähigkeiten.“

Auch in dem Trailer zur vierten Kampagne von Critical Role sind einige Miniaturen der Heldinnen und Helden zu sehen:

„Pinselführung ist Pinselführung!“

Was macht die beiden unterschiedlichen Aktivitäten trotzdem so ähnlich? Anhand dieser Feststellung, die in der Community geteilt wurde, wird vielen Künstlern plötzlich bewusst, wie ähnlich die Skills sind, die man durch sie entwickelt.

Einerseits benötigt man für beide Aktivitäten eine ruhige Hand, oder besser gesagt, eine Methode, die für eine ruhige Hand sorgt. Beim Lackieren von Nägeln legt man die Finger oft auf eine stabile Unterlage ab. Bei Miniaturen sorgt man oft durch eine Halterung für mehr Stabilität, da sich die pinselführende Hand dort abstützen kann.

Bei Fingernägeln sowie bei Miniaturen lautet die Devise: einen Basecoat, 2 dünne Schichten und einen versiegelnden Überlack.

Nail-Artists lackieren mit dünnen Brushes und einer Menge Ruhe und Geduld gerne Muster und gesamte Motive auf Nägel. Das benötigt genau die gleichen Skills wie eine detaillierte Miniatur.

Der einzige wahre Unterschied zwischen den beiden Aktivitäten ist, dass man nicht die gleichen Farben und Lacke benutzen kann, da sie auf dem anderen „Medium“ nicht so gut aussehen und haften, wie auf dem vorhergesehenen.

Was die Skills betrifft, könnte ein Nail-Artist aber sehr schnelle Fortschritte im Miniatur-Hobby machen und Miniatur-Künstler echt schicke Nägel lackieren.

Was sagt die Community zu dieser Erkenntnis? Anhand der Reaktionen, die unter den Posts zu dem Thema aufkommen, scheint diese Aussage mehr als zutreffend zu sein. Und das zeigt die Community sogar teilweise mit Beweismaterial:

Terry Pike auf Bluesky 1-800-GAYDEER auf Reddit

„Ich habe meine Nageldesign-Prüfung bestanden, indem ich Symbole der Hochelfen aus Warhammer Fantasy gemalt habe“, berichtet RealLunarSlayer auf Reddit, aber auch Freya Tail gibt auf Bluesky zu: „Ich habe letzten Monat Draybrushing-Techniken auf meinen Nägeln angewendet und sie sind phänomenal gut geworden. Ich habe mir Nägel mit Marmoroptik verpasst.“

Markymalfunction weiß daher genau, wovon die Community in einer perfekten Welt am meisten profitieren würde: „Sie sollten Nagelstudios in Games-Workshop-Läden eröffnen. Außerdem sollte man anfangen, 40k in Nagelstudios zu spielen. Die Welt wäre ein besserer Ort.“

Aufgrund der übertragbaren Fähigkeiten des Bemalens von Miniaturen und Fingernägeln könnten es einige Einsteiger leichter haben als andere. Doch das sollte diejenigen, die noch nicht viel mit Pinselführung zu tun hatten, davon abhalten, dem Hobby eine Chance zu geben. Auch MeinMMO-Redakteurin Caro verfiel dem Bemalen der kleinen Kerlchen und berichtete hier auf MeinMMO von ihrem Einstieg: Mein neues Hobby ist noch viel nerdiger als Dungeons & Dragons, dabei kann man beides wunderbar kombinieren