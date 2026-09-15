Warhammer-Fan schafft coole Gebäude aus einem Material, das andere Spieler wegwerfen

Ein Subreddit, der sich günstigeren DIY-Alternativen für Warhammer-Modelle widmet, kann wahre Schätze bergen. Ein perfektes Beispiel dafür ist die Kreation eines Fans, der ausgerechnet das, was Miniatur-Fans eigentlich wegschmeißen, nicht nur recycelte, sondern etwas ganz Neues schuf.

Was hat der Warhammer-Fan geschaffen? Anstatt die Plastikreste des Gussrahmens wegzuschmeißen, in denen Warhammer-Modelle geliefert werden, bevor man sie zusammenbauen und bemalen kann, gab er dem Müll ein neues Leben.

Er zerschnitt die einzelnen Rahmen, klebte sie gegebenenfalls an neue Stellen und schuf damit aus dem Gussrahmen eine dreidimensionale Form, die wie ein Gerüst fungiert. Daran befestigte er schließlich in Form geschnittene Pappe, die sowohl Wände als auch einen zweiten Boden bildeten.

So schuf er aus all den Resten, die für andere Warhammer-Fans wohl als Müll angesehen werden, ein eigenes Terrain-Piece, ein halb aufgebrochenes, halb zerstörtes Gebäude, das beim Spielen problemlos zum Einsatz kommen könnte.

Und die Architektur ist durch den Gussrahmen nicht nur stabil, ss sieht auch wirklich schick aus.

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Günstige Möglichkeit, um eine Battlemap zu gestalten

Wie kann die Form des „Mülls“ zum Aussehen beitragen? Die Reste des Plastikrahmens sorgen nicht nur für Halt. Sie eignen sich auch für wahrhaftiges Storytelling, das die Modelle von Warhammer bereits so solide umsetzen. Und nun eben auch die gebastelte Architektur des Hobby-Künstlers.

Die „Stäbe“ des Rahmens sehen in diesem Fall aus wie ein hervorgebrochenes Gerüst eines echten Gebäudes und geben dem ganzen Projekt einen dystopischen Look. Sie würden sich aber auch für Lattem. Zaunpfosten, Rohre oder ähnliche Alternativen eignen.

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Was sagt die Community zu diesem Projekt? Die Community des Poorhammer-Subreddits, wo Fans günstigere, meist selbstgebaute Alternativen für offizielle Warhammer-Produkte präsentieren, ist hellauf begeistert. Die Idee des Künstlers finden sie so gut, dass sie sich wundern, warum Games Workshop derartige Weiterverwendung für Gussrahmen noch nicht offiziell gemacht hat.

„Ich erkläre dieses Modell hier als ‚Prohammer‘“, schreibt Bailywolf auf Reddit, „Es ist ehrlich gesagt eine riesige verpasste Chance von [Games Workshop], das nicht offiziell zu machen – Gussrahmen mit praktischen Bruchstellen und Schachteln mit gepunkteten Linien auf der Innenseite, die zeigen, wo man sie zerschneiden muss, um krasse Gussrahmen-Ruinen zu bauen.“

Thepaganknight betont darunter, dass das nicht nur eine tolle Idee für Bastler ist, sondern auch der Umwelt guttut, seine Miniaturreste, die wohl in den meisten Fällen in der Tonne landen, neu zu verwerten: „Aber jetzt mal wirklich, das ist echt toll! Wir benutzen schon so viele Dinge, die der Umwelt schaden – so können wir wenigstens „Müll“ verwerten. Ich finde das super!“

Wie findet ihr das Poorhammer-Bastelprojekt des Warhammer-Fans? Ist das vielleicht eine Idee, die ihr auch ausprobieren würdet? Oder nutzt ihr eure Gussrahmenreste sogar bereits für andere Dinge, wie beispielsweise Sprue-Glue? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Bei vielen Warhammer-Fans, die bereits in der Lage sind, ganze Vitrinen zu füllen, ist mit Sicherheit eine Menge Gussrahmen-Müll zustande gekommen. Fürs Basteln könnten sie genug Zeit haben, denn wie sich herausstellt, bedeutet eine Miniatur-Sammlung nicht direkt, dass man Warhammer auch tatsächlich spielt: Miniatur-Künstler geben zu: Sie besitzen volle Vitrinen, haben aber noch nie Warhammer gespielt: „Dazu gibt’s ein Spiel?”