Eine Figur aus One Piece steckt in einem Fass, war noch nie im Anime zu sehen, bekam später eine Backstory

In One Piece gibt es viele Charaktere, die nur im Hintergrund auftauchen und keine wichtige Rolle für die Geschichte spielen. Doch eine Figur, die im Manga nur auf 2 Bildern auftauchte, ist wichtig genug, um ihr eine Backstory zu geben.

Der Artikel erschien ursprünglich im November 2024. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Was ist das für ein Charakter? Sarfunkel ist eine Frau, die in einem Holzfass feststeckt. Sie war bislang dreimal im Universum von One Piece zu sehen:

Einmal als Cover-Story von Kapitel 620 mit Gimon, der ebenfalls in einem Gegenstand feststeckt

Ein weiteres Mal in Kapitel 1119 auf einem Bild mit Gimon

Im Film One Piece Film: Red, wie sie Händchen haltend mit Gimon einem Lied von Uta lauscht

Bei all ihren Auftritten hat Sarfunkel nie etwas gesagt. Wir wissen lediglich, wie sie aussieht: Sie hat lange, blonde Haare, die ihr bis zum Boden reichen, und eine Brille. In einem Tweet von X-User newworldartur könnt ihr Sarfunkels Bild vom Manga-Cover sehen:

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Bislang war nicht viel über die Dame an Gimons Seite bekannt. Die Bilder lassen vermuten, dass sie und Gimon sich nahestehen. Die beiden halten entweder Händchen, lachen miteinander oder Sarfunkel füttert Gimon.

Doch jetzt ist ein Satz neuer Vivre-Cards erschienen, der mehr zu einzelnen Charakteren verrät. Auch Sarfunkel wurde solch eine Karte gewidmet und endlich wissen wir, wie es bei ihr zu diesem dummen Schlamassel kam.

Den Trailer zu One Piece Film: Red könnt ihr euch hier ansehen:

Video starten One Piece Film: Red – Der offizielle Trailer zum Animefilm auf Deutsch Autoplay

Sarfunkel hat nur wenige Auftritte in One Piece

Wie ist der Unfall passiert? Sarfunkel befand sich auf einer Bootsfahrt, als das Unglück geschah. Sie spielte Verstecken mit anderen und dachte wohl, dass das Holzfass eine kluge Idee sei. Allerdings erlitt das Boot Schiffbruch, auf dem sie sich befand.

Das Fass samt Sarfunkel wurde dann auf die Insel der seltenen Tiere gespült. Dabei steckte sie wohl so fest im Fass, dass sie bis heute nicht mehr herauskommt. Doch mit Gimon, der in einer Kiste feststeckt, hat sie den perfekten Leidensgenossen gefunden.

Kann sie nicht einfach aus dem Fass steigen? Es könnte sein, dass es für Sarfunkel und auch Gimon möglich ist, aus ihren Gefäßen zu steigen. Doch laut CBR fand es Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, einfach lustiger, Gimon in seiner Kiste zu lassen. Das Gleiche wird für Sarfunkel gelten.

Gimon ist einer von vielen Charakteren, die Ruffy in seiner Strohhutbande haben wollte. MeinMMO hat euch die komischsten Charaktere herausgesucht, die der Strohhutpirat für seine Mannschaft anheuern wollte: One Piece: Das sind die verrücktesten 8 Charaktere, die Ruffy in seiner Bande haben wollte