One Piece: Das sind die verrücktesten 8 Charaktere, die Ruffy in seiner Bande haben wollte 

Im Laufe des Animes von One Piece ist es zum Running Gag geworden, dass Ruffy die unterschiedlichsten Personen in seine Piratencrew eingeladen hat. Doch bei diesen acht Personen sind wir besonders froh, dass sie es nicht in die Strohhutbande geschafft haben.

Achtung, Spoiler: In dem Artikel gehen wir auf alle Mitglieder ein, die im aktuellen Mangakapitel ein Teil der Strohhutbande sind. Auch die Charaktere, die Ruffy für seine Strohhutbande haben wollte, sind bis in den Dressrosa-Arc verteilt.

Die Strohhutbande ist im Laufe der Zeit immer weitergewachsen. In der Zeit gab es nicht nur einen Schiffswechsel, sondern viele Mitglieder:

Monkey D. Ruffy

Nami

Zorro

Sanji

Lysop

Chopper

Nico Robin

Brook

Franky

Jinbei

In einem separaten Artikel haben wir uns schon gefragt, wie sich die einzelnen Mitglieder in einem Kampf anstellen würden. Doch so oder so hat jede Person in Ruffys Mannschaft seine eigenen Stärken und Schwächen.

Das kann man allerdings nicht von allen Figuren behaupten, die Ruffy in seiner Mannschaft haben wollte. MeinMMO zeigt euch die acht kuriosesten Charaktere, die eine Einladung zum Beitritt in die Strohhutbande bekommen haben.

Gimon

Erster Auftritt: Episode 18

Episode 18 Vermutlicher Aufenthaltsort: Insel der seltenen Tiere

Wer ist das? Gimon ist ein ehemaliger Pirat mit einer äußerst merkwürdigen Geschichte. Vor 20 Jahren landete er mit seiner Piratencrew auf der Insel der seltenen Tiere. Sie begaben sich auf die Suche nach einem Schatz, doch fanden nichts. Gimon fand kurz vor der Abreise eine Schatztruhe, fiel jedoch unglücklicherweise in sie hinein und steckt seitdem in der Truhe fest. Seine Piratenbande segelte davon, ohne seine Abwesenheit zu bemerken.

Er hat einen so guten Eindruck auf Ruffy gemacht, dass dieser ihn für seine Bande anheuern wollte. Leider lehnte Gimon ab, denn er wollte weiterhin als Beschützer für all die Tiere auf der Insel dienen. Mittlerweile hat er mit Sarfunkel sogar eine Kameradin, die – ihr werdet es nicht glauben – in einem Fass feststeckt.

Leider können die beiden nicht wie die anderen auf tollen Schiffen segeln, die euch MeinMMO im folgenden Video vorstellt:

Würde er der Strohhutbande nützen? Dadurch, dass Gimon mit einem Großteil seines Körpers in einer Kiste feststeckt, wäre er weder im Kampf noch an Deck zu gebrauchen. Er könnte sich höchstens einige seiner Tiere mitbringen, die womöglich Wolle oder Milch als Ressourcen liefern könnten. Dann könnte sich Gimon liebevoll um sie kümmern, um seinen Beitrag zu leisten.

Abiz

Erster Auftritt: Episode 54

Episode 54 Vermutlicher Aufenthaltsort: Nest der Drachen

Wer ist das? Abiz ist ein kleines Mädchen, das sich für ihren Freund, den Milleniumsdrachen Ryu, einsetzte. Sie versuchte, ihn vor der Marine zu beschützen, doch sie wurde dabei gefangengenommen. Zu ihrem Glück wurde sie von der Strohhutbande gefunden, die sie und den Drachen zu Ryus letzter Ruhestätte bringen konnten.

Ruffy fragte sie nach all den Ereignissen, ob sie Mitglied seiner Bande werden wolle. Abiz lehnte ab, da sie lieber beim Nest der Drachen bleiben wolle und sie beschützen möchte. Deshalb winkte sie der Strohhutbande ein letztes Mal zu und verabschiedete sich von ihnen.

Würde sie der Strohhutbande nützen? Abiz ist ein kleines Kind, das im Kampf vermutlich nicht viel hätte ausrichten können. Das hat sie selbst auch erkannt: Als eine andere Person sie nach dem wahren Grund der Ablehnung fragte, antwortete sie, dass sie ihnen nur im Weg stehen würde. Ein etwa achtjähriges Kind hat damit ein besseres Urteilsvermögen als Monkey D. Ruffy.

Wanze

Erster Auftritt: Episode 257

Episode 257 Vermutlicher Aufenthaltsort: in einem Zug rund um Water 7

Wer ist das? Wanze ist ein Agent der CP7 und gleichzeitig ein Koch, der darauf spezialisiert ist, Ramengerichte zuzubereiten. Das Eklige: Er stellt die Ramen mit seinem eigenen Körper her, die fertigen Nudeln gewinnt er aus seiner Nase.

Er ist so verrückt nach Ramen, dass er sogar mit ihnen kämpft. Seine Obesssion für Ramen muss Ruffy so beeindruckt haben, dass er ihn in seine Mannschaft einladen wollte. Der Strohhutpirat scheint jedoch zu vergessen haben, dass Wanze zu den Feinden gehört. Er ist ein Geheimagent der Weltregierung und hätte wohl im Traum nicht daran gedacht, der Bande beizutreten.

Würde er der Strohhutbande nützen? Wanze wäre die perfekte Ergänzung für Sanji. Durch seinen Körper könnte er fertige Ramennudeln herstellen, die Sanji dann in leckeren Gerichten verarbeiten könnte. Allerdings wäre es hygienischer, die Nudeln nicht mit dem Körper einer Person herzustellen, weshalb die Strohhutbande auch ohne Wanze ganz gut auskommt.