Ein 25 Jahre altes MMORPG hat gerade einen Nachfolger vorgestellt

Jagex hat auf dem RuneFest 2026 RuneScape 4 vorgestellt. Das Spiel soll auf die Unreal Engine setzen. Viele Informationen sind bisher noch nicht bekannt.

Entwickler Jagex hat auf seinem diesjährigen RuneFest 2026 einen Nachfolger für sein MMORPG RuneScape vorgestellt. Bei RuneScape 4, so heißt das neue Spiel, soll es sich um eine Mischung aus RuneScape 3 und dem alten „Old School RuneScape“ handeln. Davon berichtet das englischsprachige Magazin PCGamer.com.

Auf dem Fanfest wurde ein erster kurzer Teaser-Trailer vorgestellt.

Video starten RuneScape stellt im Trailer den neuen Look eurer Avatare vor Autoplay

Jagex stellt RuneScape 4 vor, bisher gibt es aber noch kaum Infos dazu

Was wissen wir bisher zu RuneScape 4? Bisher noch nicht sonderlich viel. Das neue MMORPG soll auf die umstrittene Unreal-Engine setzen, die vor allem für ihre problematische Performance bekannt ist.

Außerdem sollte RuneScape 4 ursprünglich eine Erweiterung für den Einzel- und Koop-Titel „Dragonwilds“ werden. Aber Jagex hatte seine Pläne wohl umgeworfen und sich dafür entschieden, aus der potentiellen Erweiterung ein richtiges MMORPG zu machen: RuneScape 4. Denn viele Tester hatten wohl in einem MMORPG im Grafikstil von „Dragonwilds“ gefragt.

Warum Teil 4? Insgesamt gibt oder vielmehr gab es bisher 3 Teile der Reihe:

RuneScape, ab 2001

RuneScape 2, von 2004 bis 2013

RuneScape 3, ab 2013, welches Teil 2 ablöste.

Wie geht es jetzt mit RuneScape 3 weiter? Das ist vermutlich die wichtigste Frage, die sich derzeit viele stellen werden. Denn Teil 2 ging damals nach dem Release von Teil 3 in diesen über, inklusive der alten Charaktere. Ob Jagex den gleichen Schritt mit RuneScape 4 machen wird, ist noch nicht bekannt.

Auf der zweiten Seite fassen wir alle Informationen für euch zusammen, die wir aktuell zu RuneScape 4 wissen.

Die Neuauflage vom alten RuneScape gibt es seit 2013 und hat seinerzeit einen anderen Weg eingeschlagen als das moderne Original. “Old School RuneScape” feiert enorme Erfolge und die Entwickler von Jagex blicken auf die ungewöhnliche Story der MMORPG-Neuauflage zurück. Denn fast hätte es das beliebte MMORPG nie gegeben: Erfolgreiches MMORPG hätte es fast nicht gegeben, verstaubte vergessen in einer Schublade eines Entwicklers