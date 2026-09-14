Sympathische WoW-Ikone will einfach nur Fotos auf der BlizzCon machen, ein Security bringt ihn total auf die Palme

Der Twitch-Streamer EsfandTV ist für seine World-of-Warcraft-Inhalte bekannt. Ein Security-Mitarbeiter auf der BlizzCon 2026 musste den Streamer ermahnen, da er seinen Ausweis nicht richtig trug.

Um wen geht es? Der Streamer EsfandTV ist mit seinen über 1,4 Millionen Followern auf Twitch innerhalb der WoW-Community einer der größten Content Creator. Er gilt als einer der bekanntesten Vergelter-Paladine und ist Mitbegründer der Content-Organisation One True King (OTK). In der Öffentlichkeit ist Esfand eher dafür bekannt, dass er ein entspannter Typ ist, der nicht schnell an die Decke geht. Er hält sich allgemein von Drama jeglicher Art fern.

Auf der BlizzCon 2026 war er gebucht und stand in einem Paladin-T2-Cosplay – eines der bekanntesten WoW-Sets – in einer der Hallen, um Fotos mit Fans und Besuchern zu machen.

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Du bist ein Arschloch

Was geschah auf der BlizzCon? Um in seiner Rüstung des Richturteils ordentlich Fotos machen zu können, nahm Esfand seinen Ausweis, der eigentlich um den Hals getragen wird, ab. Den Ausweis hielt er in der Hand, damit er das Cosplay beziehungsweise das Foto nicht störte.

Allerdings fand das einer der Security-Mitarbeiter wohl nicht richtig und sprach den Streamer an, dass er bitte seinen Ausweis um den Hals tragen müsse. Als Esfand das 2. Mal von demselben Mitarbeiter angesprochen wurde, sagte er zu ihm: Ich halte ihn doch in meiner Hand. Du bist ein Arschloch. (Quelle: Twitch ab 00:10).

Esfand führte weiter aus, dass er verstehe, dass der Security-Mitarbeiter seinen Job macht, er es aber trotzdem etwas übertrieben fände. Gerade auch, weil er in seinem Cosplay nicht wirklich viel Bewegungsfreiheit habe.

Den Clip könnt ihr euch hier auf Reddit anschauen:

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Die Reaktion von Esfand überraschte einige in seiner Community. So schrieb der Live-Zuschauer koltiska1 beispielsweise in den Twitch-Chat: Das erste Mal, dass ich gehört habe, wie er jemanden als Arschloch bezeichnet [Quelle: Twitch bei 00:42].

Was sagt ihr zu der Situation zwischen EsfandTV und dem Security-Mitarbeiter? Schreibt es uns in die Kommentare!

Die wohl größte Ankündigung der 2026er BlizzCon war wohl eindeutig WoW Forever. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr hier auf MeinMMO: WoW Forever: Das ist das neue Classic Plus von World of Warcraft