Nutzer will 6 Jahre altes MacBook reparieren lassen, bekommt stattdessen ein kostenlos M5 MacBook Air im Wert von 1.239 Euro

Ein Nutzer will einen Akku- und Display-Schaden von der Service-Stelle von Apple reparieren lassen und erkundigt sich nach den Preisen. Der Kundensupport hat jedoch eine bessere Lösung für ihn: ein kostenloser Ersatz seines alten Geräts durch ein völlig neues Modell mit deutlich mehr Leistung.

Was genau hat er gemacht? Der Nutzer berichtet, dass er sein altes MacBook Air von 2020 vom Kundenservice von Apple reparieren lassen wollte. Denn nach all den Jahren Nutzung machte sich das Alter dann doch beim Akku und beim Display bemerkbar. Davon berichtet das englischsprachige Magazin WCCFTech.

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Kundenservice bietet ihm kostenlosen Ersatz durch besseres Modell an

Er erklärte, dass er etwas später an den leitenden Berater des Kundenservice weitergeleitet wurde und dieser ihm mitteilte, dass man sein altes Gerät durch ein neues Modell ersetzen würde. Und das ohne zusätzlichen Aufpreis oder Kosten. Nur zum Vergleich: Für das aktuelle M5 MacBook Air zahlt ihr aktuell laut Geizhals.de mindestens 1.239 Euro. So schreibt der Nutzer auf Reddit:

Dieser [Mitarbeiter] sagte mir, es sei mein „Glückstag“ und dass sie mir ein Upgrade auf ein M5 Air gewähren würden, ohne Fragen zum tatsächlichen Zustand oder zu einer Diagnose des Geräts zu stellen. Sie stellten lediglich einige Fragen zum Versand und ob die Kündigung des laufenden AppleCare-Vertrags in Ordnung sei. Er sagte außerdem, ich würde eine Rückerstattung für den Restbetrag meines AppleCare-Vertrags erhalten.

Als Beweis hängte der Nutzer den Auszug aus seiner E-Mail an seinen Thread an. Hier kann man sehen, dass Apple auf die Einsendung des alten Gerätes wartet, während man das neue MacBook auf den Versand vorbereitet.

WCCFTech berichtet, dass solche Angebote von Apple nicht unbedingt ungwöhnlich seien. Immer wieder bietet wohl Apple Nutzern einen ähnlichen Tausch an. Einige mutmaßen, dass dahinter vor allem der Gedanke der Kundenbindung stecke: Wenn man vom Kundenservice positiv behandelt werde, dann würde man auch beim nächsten Kauf wieder zu einem Apple-Produkt greifen.

Apple verlangt für sein Studio Display XDR rund 3.500 Euro. Jetzt hat man überraschend den Preis für das genannte Produkt gesenkt. Um einen bestimmten „Fehler“ zu korrigieren, hat man jetzt an die betroffenen Kunden eine Mail verschickt: Apple hat gerade einen „Fehler“ in Höhe von 400 Dollar mit einer E-Mail aus vier Sätzen behoben