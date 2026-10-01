Die PS5 Pro ist kaum verfügbar. Schuld daran ist auch GTA 6. In Japan testet Sony jetzt ein neues Bestellungssystem, welches früher oder später auch nach Europa kommen könnte. Der Hintergedanke von Sony: Es Scalpern schwer zu machen, eine PS5 Pro zu kaufen und teuer zu verhökern.

Die PS5 Pro ist derzeit stark gefragt. Das liegt auch an der steigenden Nachfrage durch den baldigen Release von GTA 6. Vielerorts ist die Konsole bereits ausverkauft.

Doch immer, wenn Konsolen oder andere Geräte knapp werden, gibt es eine weitere Plage: Scalper, die Geräte aufkaufen, um sie teuer weiterzuverkaufen. In Japan testet Sony jetzt mehrere Maßnahmen, um Scalpern das Leben zu erschweren. Davon berichtet das Magazin TomsHardware.

Es dürfte aber auch Leuten den Kauf schwieriger machen, die spontan eine PS5 Pro für GTA 6 kaufen wollen

Video starten Sony veröffentlicht den offiziellen Reveal-Trailer zur PS5 Pro Autoplay

Mindestens 60 Spielstunden auf der PS4/PS5 sind Pflicht, damit ihr eine PS5 Pro bestellen könnt

Was genau sind das für Änderungen? Folgende Änderungen werden auf der japanischen Store-Seite genannt:

Erstens hat Sony in Japan beschlossen, die Käufer einer PS5 Pro mittels Losverfahrens auszuwählen. Das dürfte euch etwas von der Steam Machine bekannt vorkommen.

Zweitens müssen Personen, die in Japan eine PS5 Pro kaufen wollen, über ein japanisches PSN-Konto verfügen.

Drittens müssen alle Interessenten in den letzten zwei Jahren mindestens 60 Stunden Spielzeit auf einer PS4 oder PS5 nachweisen können.

Grundsätzlich gilt Japan oft als Testbereich für Sony. Funktioniert ein System sehr gut, dann setzt man es auch in anderen Ländern ein, etwa bei uns in Europa.

Im deutschsprachigen „PlayStation Direct“-Store ist die PS5 Pro derzeit ebenfalls nicht verfügbar und es kann durchaus sein, dass Sony hier das gleiche Losverfahren einsetzen könnte, sobald wieder Konsolen zur Verfügung stehen.

Was bedeutet das für Spontankäufer? Solltet ihr fast ausschließlich auf dem PC oder der Switch spielen und euch zum Release von GTA 6 spontan eine PS5 Pro zulegen wollen, dann dürfte euch Sony mit den 60 Spielstunden einen Strich durch die Rechnung machen.

Und eben mal schnell die Spielstunden auf einer alten Konsole nachholen ist ebenfalls nicht möglich: In Japan galt der Zeitraum zwischen dem 27. September 2024 und dem 27. September 2026.

Sollte die Regelung tatsächlich auch nach Deutschland kommen, hättet ihr jetzt vielleicht noch eine Chance, die erforderlichen Spielstunden nachzuholen. In Japan ist der Zeitraum jedoch bereits abgelaufen und es gibt keine Garantie, dass wir hierzulande mehr Zeit bekommen.

Sony hat für die PS5 Pro ein Update veröffentlicht, womit etliche Spiele deutlich besser aussehen. Dahinter steckt die Technik PSSR, die auf die neuste Version von AMD verbessert wird. Wer noch auf einer PS5 spielt, hat jedoch nichts davon. Denn PSSR ist exklusiv für die Pro-Konsole verfügbar: Sony bringt bald Grafik-Update für etliche PS5-Spiele, doch nicht alle Gamer haben etwas davon