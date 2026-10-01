Aion 2: Twitch Drops – Alle Belohnungen und wie ihr sie bekommen könnt

Für Aion 2 gibt es kostenlose Items, die ihr euch über Twitch Drops besorgen könnt. Welche das sind und wie das geht, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was sind Twitch Drops? Twitch Drops sind Belohnungen, die ihr durch das Zuschauen von Streams auf der Plattform Twitch erhalten könnt. Meist handelt es sich dabei um exklusive Ingame-Gegenstände, die nur auf diesem Weg freigeschaltet werden können. Um sie zu bekommen, müsst ihr ausgewählte Streams zu Aion 2 für eine bestimmte Zeit verfolgen. Der Ton muss dabei nicht eingeschaltet sein – ihr könnt den Stream also auch einfach nebenbei laufen lassen.

Welche Twitch Drops gibt es derzeit und was muss man dafür tun? Für Aion 2 gibt es folgende Twitch Drops, wenn ihr unter der zugehörigen Kategorie Streams zuschaut:

Aion 2 Twitch Drops: 30. September – 4. Oktober 2026

Zuschauzeit Belohnung Anzahl 15 Min. Cyber-Brille (Skin: Brille) (Gebunden) x1 30 Min. Anpassungsgutschein (Gebunden) x1 45 Min. Od-Energie (Gebunden) x2 1 Std. Seelenkodex (Gebunden) x3 2 Std. Aufwertungsstein x5.000 4 Std. Wiederbelebungs-Geisterstein (Gebunden) x10 6 Std. Kina-Bündel 500.000 (Gebunden) x1 8 Std. Weißes Headset (Helm) x1

Cyber-Brille (Skin – Gebunden) Weißes Headset (Helm)​ ​ ​

Video starten Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet Autoplay

Aion 2 Twitch Drops: 5. Oktober – 16. Oktober 2026

Zuschauzeit Belohnung Anzahl 1 Std. Od-Energie (Gebunden) x4 2 Std. Skin-Truhe x10 (Gebunden) x1 3 Std. Aufwertungsstein (Gebunden) x5.000 4 Std. Kopfschleife (Skin: Helm) x1 6 Std. Seelenkodex: Zurücksetzen (Gebunden) x2 8 Std. Wiederbelebungs-Geisterstein (Gebunden) x10 10 Std. Entzückender junger Elim (Schulter) x1

​Schleife (Skin: Helm) Entzückender junger Elim (Schulter)​ ​ ​

Twitch Drops bekommen und abholen – So geht’s

Folgt diesen Schritten, um euch die Belohnungen zu sichern:

Verknüpft euren Account von Aion 2 mit Twitch Dafür müsst ihr euch bei NCSoft einloggen und in den Einstellungen euren Twitch-Account hinzufügen

Sucht euch einen Stream aus der Spielkategorie aus und achtet auf den Zusatz „Drops Enabled“

Schaut dem Stream die vorgesehene Zeit zu, die ihr für eure gewünschte Belohnung benötigt

Eure gesicherten Drops tauchen dann automatisch in eurem Inventar auf Dort könnt ihr auch euren Fortschritt nachvollziehen

Holt eure Belohnung dann dort innerhalb der Laufzeit der Kampagne ab

Sollte es dabei Probleme geben, wendet euch am besten an den offiziellen Support von NCSoft.

Aion 2 ist ein umfangreiches, neues MMORPG, das einige Fragen und Hindernisse mit sich bringen kann. Solltet ihr irgendwo nicht weiterkommen oder auf der Suche nach Tipps oder Tier Lists sein, schaut gerne einmal in unserer Übersicht vorbei – dort findet ihr sämtliche Guides und Co., die wir zu Aion 2 auf MeinMMO haben: Aion 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht