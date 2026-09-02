Aion 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Hier findet ihr alle Guides zum MMORPG Aion 2 von MeinMMO in der Übersicht. Ob Anleitungen, Tipps für Einsteiger, Builds oder Listen – hier werdet ihr fündig.
In diesem Artikel findet ihr all unsere Guides, Listen und Infos, die wir zu Aion 2 bei MeinMMO haben, in einer kompakten Übersicht. Solltet ihr also etwas Bestimmtes suchen, seid ihr hier an der richtigen Adresse.
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Unsere Beiträge findet ihr in folgenden Kategorien:
Aion 2: Allgemeine Infos, Inhalte & Tipps
- Aion 2: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht
- Aion 2 auf Xbox und PS5: Kommt das MMORPG für die Konsolen?
- Aion 2 Early Access – Wie groß ist der Vorteil durch die Gründerpakete?
- Aion 2 verrät, wofür es von euch Geld will, und das wird euch nicht gefallen
Aion 2: Klassen, Fraktionen und Leveln
- Aion 2 Fraktionen: Elyos oder Asmodier, welche Seite soll ich wählen?
- Aion 2 Klassen: Welche gibt es zum Release und welche Klasse ist die beste für den Einstieg?
- In Aion 2 schnell leveln – So sammelt ihr möglichst effizient Erfahrung für die Maximalstufe 45
- Aion 2 Endgame: Was erwartet Fans von PvE und PvP auf der Maximalstufe 45?
Aion 2 gehört zu den größten MMORPG-Hoffnungen der letzten Jahre. Dabei fiel jedoch die Monetarisierung immer wieder eher negativ auf. Dabei liegt die wirklich große Stärke auch laut den Entwicklern nicht im In-Game-Shop, sondern ganz woanders: NCSoft spricht über die wichtigste Stärke von Aion 2 und nein, liebe Leser, es ist nicht der Shop
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