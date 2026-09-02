In Aion 2 schnell leveln – So sammelt ihr möglichst viel XP für die Maximalstufe 45

Aion 2 ist ein großes Themenpark-MMORPG, das einen großen Schwerpunkt auf das Endgame setzt. Im Guide verraten wir euch, wie ihr effizient die Maximalstufe 45 erreicht.

Wie erreiche ich in Aion 2 schnell die Maximalstufe? Ganz simpel: Spielt die goldgelb eingefärbte Hauptquestreihe des MMORPGs. Die versorgt euch mit vielen Erfahrungspunkten und führt euch bis zur Maximalstufe 45. Alternative XP-Quellen wie Monster-Grind, Open-World-Inhalte (wie Strongholds), der wiederholte Besuch von Dungeons und die Absolvierung der zig Nebenaufgaben sind deutlich weniger ertragreich.

Ab und an werdet ihr aber einige (grüne) Nebenquests und Dungeon-Besuche einschieben müssen. Die Kapitel der Hauptquestreihe sind an einen roten Fortschrittsbalken gebunden. Die Erfahrungspunkte der absolvierten Hauptquests reichen leider nicht ganz, um diesen Balken jedes Mal zu füllen und so die Voraussetzungen für die nächste Stufe zu erreichen.

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Das ist aber gar nicht schlimm! Die Hauptquestreihe versorgt euch nämlich nur bedingt mit Ausrüstungs-Upgrades. Ohne regelmäßige Verbesserungen könntet ihr jedoch bei manch einem Story-Boss hängenbleiben. Fokussiert euch daher auf Nebenaufgaben, die mit frischen Ausrüstungsteilen und Accessoires locken.

Und macht Sealed Dungeons sowie Strongholds, da diese euch mit Fortschritten im wichtigen Daevanion-Talentsystem belohnen. Auf die Art lässt sich dann auch der Fortschrittsbalken schnell maximal füllen.

Wichtig: Nebeninhalte wie Sealed Dungeons, grüne Quests sowie Strongholds skalieren direkt mit eurer Charakterstufe und können daher jederzeit problemlos gemacht werden. Spätestens wenn ihr Maximalstufe 45 erreicht habt, müsst ihr diese Inhalte eh einmal angehen.

Wie lange dauert es, Maximalstufe 45 zu erreichen? Für euren ersten Durchlauf solltet ihr etwa 10 bis 15 Stunden für den Weg auf Maximalstufe 45 einplanen – je nach Klasse und MMO-Erfahrung, aber mit einem gewissen Fokus aufs Leveln und die Hauptgeschichte. Wer sich beim Erkunden Zeit lässt und auf sämtliche Nebenaktivitäten stürzt, kann auch länger brauchen.

Eure Twinks sollten durch euer angespieltes Wissen dann aber noch einmal deutlich schneller die Level-Phase bewältigen können.

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir auf den anstehenden West-Release von Aion 2 blicken:

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Worauf sollte ich beim Leveln noch achten? Wie bei vielen anderen Asia-MMORPGs steht auch in Aion 2 die Aufwertung von Ausrüstungsteilen im Fokus der Charakterprogression. Hier empfehlen wir euch: Wertet Ausrüstung nur auf, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt. Durch Extraktion erhaltet ihr zwar die investierten Materialien zurück, aber nicht eure bezahlten Kinah.

Wenn ihr euren Charakter während der Level-Phase verbessern wollt, dann am besten durch Aufwertung der Waffe und durch Verbesserung von Accessoires. Investiert aber nur so viel, wie ihr müsst, und spart so viel wie möglich fürs Endgame. Und nutzt auch andere Systeme aus, die eure Charakterstärke verbessern – beispielsweise die Aktivierung von bis zu 3 Titeln für die Steigerung zugehöriger Werte.

Was ist Aion 2 für ein MMORPG? Aion 2 ist ein neues Themenpark-MMORPG von NCSoft, das mit einem Free2Play-Modell Ende September beziehungsweise Anfang Oktober bei uns im Westen erscheint. Es bietet vor allem eine breite Palette an PvE-Inhalten, hat aber auch manch eine optionale PvP-Herausforderung im Gepäck. Alle wichtigen allgemeinen Infos zum Spiel findet ihr indes schon jetzt hier: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht von Aion 2