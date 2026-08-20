Am 5. Oktober 2026 erscheint Aion 2 im Westen, und zwar nur auf dem PC. Doch was ist mit Xbox und PS5? Wir verraten euch, was zur Konsolen-Version des MMORPGs bekannt ist.

Kommt Aion 2 auf Xbox und PS5? Die kurze Antwort: Fürs Erste nicht. Die längere Antwort: NCSoft arbeitet wohl bereits an einer Konsolen-Portierung des MMORPGs. Das hatten die Entwickler in einem japanischen Interview im Juli 2026 verraten. Beachtet dabei, dass dort explizit nach einer PS5-Umsetzung gefragt wurde. Die Xbox war aufgrund der örtlichen Nähe zu Sony kein Thema.



Einen möglichen Release-Zeitraum für die Konsolen-Portierung gibt es nicht. Die Entwickler möchten diese aber so bald wie möglich nachreichen, mögliche Interessierte nicht noch ewig warten zu lassen.

Video starten Aion 2 präsentiert sich im Westen mit dem “Spread your Wings”-Trailer voller Action Autoplay

Hat Aion 2 Controller-Support? Die bereits veröffentlichten Versionen aus Korea und Taiwan lassen sich mit dem Controller steuern, und auch die kommende Steam-Version von Aion 2 soll eine Controller-Steuerung unterstützen. Was man liest, gab es im Heimatmarkt aber durchaus Kritik an der Umsetzung, weil sich die Tasten auf dem Controller nicht problemlos frei belegen lassen.

Was ist mit der Mobile-Version? In Korea und Taiwan ist Aion 2 nicht nur auf dem PC, sondern auch für Mobile-Geräte erschienen. Im Westen möchte sich NCSoft hingegen auf die PC-Community konzentrieren und das MMORPG nicht für Mobile veröffentlichen.

Aion 2: Cross-Play und Cross-Progression

Sind Cross-Play oder Cross-Progression geplant? Das erfahren wir wohl erst, wenn es offizielle Details zu den Konsolen-Versionen von Aion 2 gibt. Die Chancen stehen jedoch gut, dass NCSoft beides unterstützen wird. In Korea und Taiwan unterstützen die PC- und Mobile-Version von Aion 2 nämlich sowohl Cross-Play als auch Cross-Progression.

Was ist nochmal Cross-Play? Ihr könnt mit euren Freunden zusammenspielen, auch wenn ihr auf unterschiedlichen Plattformen spielt.

Was ist Cross-Progression? Euer Fortschritt ist an euren Account gebunden und ihr könnt jederzeit zwischen den verschiedenen Plattformen wechseln.

Was ist Aion 2 für ein MMORPG? Aion 2 ist ein neues Themenpark-MMORPG von NCSoft, das mit einem Free2Play-Modell Ende September beziehungsweise Anfang Oktober bei uns im Westen erscheint. Es bietet vor allem eine breite Palette an PvE-Inhalten, hat aber auch manch eine optionale PvP-Herausforderung im Gepäck. Alle wichtigen allgemeinen Infos zum Spiel findet ihr indes schon jetzt hier: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht von Aion 2