Aion 2 Grind: Wie Casual-freundlich ist das neue MMORPG von NCSoft?

In Aion 2 erwartet euch eine Level-Phase sowie ein Endgame voller Quests, Dungeons und Raids. Doch wie zeitintensiv fällt der Grind aus? Wie Casual-freundlich ist das MMORPG? MeinMMO wagt einen Ausblick.

Wie viel gibt’s in Aion 2 zu tun? Aion 2 bietet zum Start am 5. Oktober 2026 eine große Welt mit Level-Phase, Endgame und optionalen Nebenaktivitäten. Während ihr die Erfahrungspunktejagd bereits nach zehn bis 15 Stunden beenden und so recht schnell die Maximalstufe 45 erreichen könnt, dürfte euch die breite Auswahl an hochstufigen PvE- und PvP-Inhalten für Wochen und Monate in Atem halten.

Doch wie zeitintensiv ist der Grind in Aion 2? Können Gelegenheitsspieler mit vergleichsweise wenig Zeit mithalten und Spaß haben? Wie Casual-freundlich fällt Aion 2 unterm Strich aus? Genau das dröseln wir euch im Folgenden auf.

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5 Gründe, warum Aion 2 überraschend Casual-freundlich ist

Auf den ersten Blick setzt Aion 2 auf vergleichbare Progressionssysteme wie Lost Ark. Denn auch in Aion 2 geht es darum, bestimmte Inhalte immer wieder und wieder zu machen, Ausrüstungsteile sukzessive aufzuwerten und nebenbei auch in anderen Fortschrittssystemen voranzukommen.

Im Detail finden sich dann aber doch diverse Unterschiede zwischen den beiden MMORPGs aus Korea, die Aion 2 zur deutlich Casual-freundlicheren Alternative machen.

Grund Nummer 1: Fokus auf wöchentliche Aktivitäten

In Aion 2 gibt es zwar Dailys und sogar tägliche Dungeons, doch ist das irreführend. In der Praxis drehen sich die wichtigsten, wiederholbaren Endgame-Inhalte von Aion 2 um einen wöchentlichen Turnus. Sprich: Erst wenn ihr bestimmte Inhalte eine Woche lang links liegen lasst, verschwendet ihr die zugehörigen Beitrittstickets, Energiepunkte oder IDs (und verliert dadurch Effizienz bei der Charakterprogression).

Ihr müsst also nicht täglich einloggen, um die wichtigsten Progressionsziele zu erreichen, sondern könnt diese innerhalb einer Woche genau dann angehen, wenn es für euch am besten passt (beispielsweise am Wochenende).

Zu den wöchentlichen Aktivitäten von Aion gehören beispielsweise:

Nightmare Dungeons (14 Tickets pro Woche maximal, alle 2 Tage laden sich 2 Tickets auf)

Daily Dungeons (14 Tickets pro Woche maximal, alle 2 Tage laden sich 2 Tickets auf)

Ascension Trials (3 Tickets pro Woche)

Raids (wöchentlicher Zugang)

Expeditionen und Transcendence Dungeons (Zugang kostet Energie, die sich mit der Zeit auflädt)

Abyss: Steht jedem Charakter nur eine gewisse Zahl von Stunden pro Woche offen

All diese Inhalte lassen sich auch dann maximal effizient abarbeiten, wenn ihr euch jede Woche ein paar Tage Pause von Aion 2 gönnt. Je weniger Tage euch pro Woche zur Verfügung stehen, desto mehr Gas müsst ihr an den verbleibenden Tagen dann aber natürlich geben, wenn ihr alles machen wollt.

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir auf den anstehenden West-Release von Aion 2 blicken:

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Grund Nummer 2: 24/7-Grinder prallen gegen eine Wand

Das Ticket- und Energie-System von Aion 2 sorgt dafür, dass Spieler mit deutlich mehr Zeit den Casuals nicht unendlich weit davon sprinten können. Die ambitionierten Vielspieler haben in bestimmten Bereichen zwar einen Vorsprung, aber der fällt nicht so groß aus, dass Gelegenheitsspieler chancenlos im Nachteil wären.

Viele zeitintensive Grinds wie das Maximieren der diversen Haustiere geht sogar in Richtung horizontaler Progression. Sprich: Ihr erhaltet durch mehr maximierte Haustiere (die besondere Boni bieten) zusätzliche Optionen für bestimmte Situationen, seid dadurch aber nicht automatisch stärker als ein Spieler, der nur wenige Pets maximal ausgelevelt hat.

Grund Nummer 3: Twinken ist keine Pflicht fürs Minmaxing

Es gibt in Aion 2 accountgebundene Progressionssysteme, von denen alle Charaktere eures Accounts beziehungsweise Servers profitieren. Beispielsweise die eben erwähnten Haustiere, aber auch Mounts und Skins. Zudem könnt ihr über Twinks Aufwertungsmaterialien und Kinah farmen, um so die Progression eures Hauptcharakters voranzutreiben.

Dennoch mutiert Aion 2 nicht zum Twink-Simulator wie Lost Ark, wo man fürs Minmaxing tatsächlich mehrere Charaktere aktiv spielen musste. Zum einen müsst ihr nämlich deutlich mehr Zeit in euren Hauptcharakter aus Aion 2 stecken als es zeitweise in Lost Ark der Fall war, zum anderen sorgen Account-Obergrenzen und an den Charakter gebundene Kinah dafür, dass das Twinken ab einem gewissen Punkt ineffizient wird.

Kurzum: Ein, zwei Twinks können sich positiv auf die Charakterprogression des Hauptcharakters auswirken, ja, doch hält sich der Vorteil stark in Grenzen.

Grund Nummer 4: Viele Inhalte für Solisten

Aion 2 bietet zwar viele Dungeon- und Raid-Aktivitäten an, doch stehen euch auch Herausforderungen zur Verfügung, die ihr alleine, in eurem eigenen Tempo angehen könnt – beispielsweise die Ascension Trials und Nightmare Dungeons, aber auch die Sealed Dungeons und Strongholds in der Welt. Und auch im Abyss könnt ihr prima solo Aufgaben für die wichtigen Abyss-Punkte erledigen.

Ihr seid also nicht ständig von der Gruppensuche abhängig und könnt auch dann Fortschritte in Aion 2 erzielen, wenn euch nur ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung steht.

Grund Nummer 5: Ausrüstungs-Upgrades ohne Materialverschwendung

In Aion 2 dreht sich alles darum, tolle Ausrüstungsteile zu finden, diese aufzuwerten und irgendwann durch noch bessere Items zu ersetzen. Die gute Nachricht: Ein großer Teil der Materialien, die ihr in die Aufwertungen eures vorherigen Teils gesteckt habt, waren dann nicht für die Katz. Ihr könnt diese sofort nutzen, um euer neues Prachtstück aufzuwerten.

Das ist nicht nur eine feine Sache beim Austausch von Gegenständen, sondern auch ein prima Schutz, falls ihr aus Versehen Materialien in die Aufwertung eines eher schlechten Teils gesteckt habt. All das gilt nicht nur für Ausrüstung, sondern beispielsweise auch für die wichtigen Arcana-Karten, die sich ebenfalls aufwerten lassen.

Ketchup, falls ihr zurückliegt

Es gibt noch drei weitere Faktoren, die Aion 2 recht Casual-freundlich machen. Zum Ersten die bereits erwähnte, recht kurze Level-Phase. Selbst Spieler mit wenig Zeit dürften innerhalb von ein, zwei Wochen auf die Maximalstufe kommen. Zum Zweiten bietet Aion 2 ein hilfreiches Makro-System an, das euch dabei hilft, die Kombos eurer Klasse mit nur wenigen Tasten auszuführen.

Zum Dritten machen bereits die Versionen aus Korea und Taiwan von Aion 2 klar, dass NCSoft mit der Zeit besondere Events und Aufhol-(Catch-up-)Systeme einführen wird, die euch nach einer Pause dabei helfen, schnell Anschluss zum aktuellen Endgame zu erhalten. Das ist wichtig, da Inhalte in Aion 2 häufig eine Mindestgegenstandsstufe voraussetzen.

Bei all dem hilft es, dass Aion 2 einen großen Fokus auf PvE-Inhalte setzt und in allen instanziierten PvP-Modi die Ausrüstung der Teilnehmer auf einem vergleichbaren Niveau angleicht. Einzig wenn es um das optionale PvP im Abyss und bei Riss-Events oder um die besten Ranglisten-Platzierungen geht, dürften Vielspieler (und Echtgeld-Investierer) einen spürbaren Vorteil erhalten.

Was ist Aion 2 für ein MMORPG? Aion 2 ist ein neues Themenpark-MMORPG von NCSoft, das mit einem Free2Play-Modell Ende September beziehungsweise Anfang Oktober bei uns im Westen erscheint. Es bietet vor allem eine breite Palette an PvE-Inhalten, hat aber auch manch eine optionale PvP-Herausforderung im Gepäck. Alle wichtigen allgemeinen Infos zum Spiel findet ihr indes schon jetzt hier: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht von Aion 2