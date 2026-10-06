Intel-Angebot zum Amazon Prime Day: Preis-Leistungs-CPU jetzt günstig wie nie

Zum Prime Day hat Amazon einen echten Preis-Leistungs-Tipp unter den Intel-CPUs besonders günstig im Angebot.

Intel Core Ultra 7 270K Plus um 15% reduziert

Jetzt zum Angebot

Vom 6. bis 7. Oktober läuft bei Amazon gerade der Prime Day mit zahlreichen Rabatten auf viele verschiedene Artikel. Zu den lohnendsten, weil günstigsten Angeboten laut Vergleichsseiten zählt dabei der gut als Gaming-CPU und mehr geeignete Intel Core Ultra 7 270K Plus, den es befristet um 15 Prozent reduziert gibt.

So günstig gab es das Modell bisher noch nicht. Dafür bekommt ihr 24 CPU-Kerne mit ebenso vielen Threads und bis zu 5,5 GHz Turbo-Boost-Takt, gepaart mit einer integrierten Grafikeinheit. Das nur leicht veränderte Design des Arrow-Lake-Refresh eignet sich vor allem für Sockel-1851-Aufrüster mit B860-, H810-, Z890- oder W880-Mainboard.

Gaming- und Allround-CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus für 298,26 Euro (Tiefstpreis) statt 317,71 Euro bei Amazon

Weitere Details zum Prozessor findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt die gute Allround-CPU mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen sehr gut an und auch im Test bei den Kollegen von GameStar gab es mit 4 von 5 Sternen eine gute Wertung. Die Fachseite PCGH hat sogar eine Auszeichnung als Preis-Leistungs-Tipp vergeben.

Der Core Ultra 7 270K Plus von Intels Arrow-Lake-Refresh liefert ein gutes Gesamtpaket. Es ist vor allem für Spieler interessant, die auch auf eine hohe Leistung in Anwendungen abseits des Gamings Wert legen. Eine Antwort auf AMDs Spiele-Zugpferd in Form der X3D-Prozessoren hat Intel damit aber noch nicht parat – das wird frühestens mit den Nova-Lake-CPUs Ende 2026 oder im Jahr 2027 der Fall sein. GameStar

Pro hohe Spieleleistung

sehr hohe Anwendungsleistung

konkurrenzfähige Effizienz Contra optimale Spieleleistung setzt in seltenen Fällen manuelles Eingreifen voraus (Intel APO / Binary Optimization Tool)

Weitere Angebote: AMD-CPU, MMO-Maus und WoW Forever

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel als AMD-Alternative zum hiesigen Intel-Angebot eine der besten Gaming-CPUs überhaupt zum Tiefpreis. Außerdem gibt es eine perfekt für MMOs geeignete Gaming-Maus mit vielen Tasten von Razer ebenfalls besonders günstig sowie das neue WoW Forever.

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