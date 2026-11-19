GTA 6 ist das beste, teuerste, größte Spiel aller Zeiten und hat zum Launch auch Twitch im Sturm erobert. Doch ein einziger Streamer hält wacker die Stellung.

So startete GTA 6 auf Twitch: Wie eine Bombe. Zwar erschien GTA 6 zeitversetzt in unterschiedlichen Regionen, pünktlich um 12 Uhr mittags deutscher Zeit befanden sich jedoch zahlreiche Twitch-Streamer plötzlich in Neuseeland, um den früheren Start mitzunehmen.

Zwischenzeitlich spielte die Top-30 auf Twitch geschlossen GTA 6 – abgesehen von dem japanischen Streamer kato_junichi, der vor 36.000 Zuschauern Until Dawn zockte (via TwitchTracker).

Laut Daten der Analyse-Plattform Streams Charts ist GTA 6 sogar das größte Spiel aller Zeiten auf Twitch. Mit einem Peak von 3,3 Millionen gleichzeitigen Zuschauern lässt es sogar die goldene Zeit von Fortnite (3,04 Mio.) und den E-Sports-Giganten League of Legends (3,11 Mio.) hinter sich – und das als Singleplayer-Game.

Verteilt auf Twitch, YouTube und Kick soll GTA 6 gegen 23:00 unserer Zeit sogar einen Höchstwert von 7,9 Millionen gleichzeitigen Zuschauern erreicht haben.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Damen-Boxen schlägt GTA 6

Wer hält den Rekord auf Twitch? Der Spanier Ibai Llanos wurde als E-Sports-Kommentator zu League of Legends und später Fortnite und FIFA bekannt. Seit 2021 veranstaltet er aber auch ein jährliches Box-Event namens La Velada del Año, auf Deutsch “Die Nacht des Jahres”. Dort steigen Internet-Persönlichkeiten und Promis zusammen in den Ring.

Jahr für Jahr knackte Ibai mit dem Event einen neuen Zuschauer-Höchstwert, bis er 2025 schließlich den ultimativen Rekord aufstellte: fast 9,2 Millionen gleichzeitige Zuschauer. Alle 50.000 Streamer, die zum Start GTA 6 auf Twitch zeigten, konnten zusammen nicht so viele Fans an den Bildschirm locken (Quelle: TwitchTracker).

Auch Ibai selbst wird seinen Twitch-Rekord wohl allzu bald nicht mehr knacken: Die Ausgabe von 2026 erreichte “nur” 2 Millionen gleichzeitige Zuschauer und ab nächstem Jahr soll das Format auf Netflix ausgestrahlt werden.

Aufgestellt wurde der Rekord übrigens beim Kampf von “RoRo Bueno”, die Millionen Fans mit Kochvideos auf TikTok erreichte, und der Gaming-Streamerin “Abby”, die mit League of Legends bekannt wurde. Die Rivalität zwischen den Influencerinnen hatte sich vorab über Monate entwickelt, sodass ihr Aufeinandertreffen im Ring schließlich mit großer Spannung erwartet wurde. Dabei war der Titelkampf eigentlich das Match zwischen den Twitch-Streamern Rubius und Westcol.

GTA 6 ist eigentlich kein Spiel für Twitch

Was ist daran spannend? Dieser spezielle Rekord bleibt GTA 6 zwar noch verwehrt, dennoch sind die Zahlen, die das Rockstar-Epos erreicht hat, erstaunlich. GTA 6 war zwar das wohl meisterwartete Spiel aller Zeiten, ist als reines Singleplayer-Game jedoch eigentlich kein gutes Spiel für Twitch. Denn dort dominieren seit Jahren vor allem Spiele, die Streamer dazu bringen, zusammen zu zocken: Sei es Fortnite, das damals alles und jeder gezockt hat, große Events wie Sauercrowd oder eine Welle von “Friendslop”-Titeln, die von den Interaktionen zwischen den Influencern leben.

Die Tatsache, dass so viele Leute GTA 6 mit Spannung erwartet haben, macht seinen Erfolg auf Twitch sogar noch etwas überraschender: Wer will sich schon die Story von einem plappernden Streamer spoilern lassen, bevor er sie selbst erleben kann? Gut möglich, dass einige Zuschauer auch nur neugierig waren, ob das Spiel nach all dem Hype wirklich so gut ist.

Mittlerweile hat sich die erste Aufregung um GTA 6 auf Twitch jedenfalls schon wieder gelegt. Der eigentlich spannende Release steht aber womöglich noch bevor. Denn der Vorgänger GTA 5 wurde vor allem durch Rollenspiel im Online-Modus zum Dauerbrenner. Warum Rockstar nun zügig mit einem Online 2.0 nachlegen sollte, erfahrt ihr von MeinMMO-Chefredakteurin Leya.

Einen weiteren Rekord hat GTA 6 ebenfalls verpasst: Nach aktuellem Stand kann es schon nicht mehr das meistausgezeichnete Spiel der Game Awards werden. Diesen Titel hat das Ausnahme-Spiel Clair Obscur: Expedition 33 noch für mindestens ein weiteres Jahr fest im Griff. Und das ist auch gut so, denn sonst hätte uns wohl die langweiligste Preisverleihung aller Zeiten erwartet.