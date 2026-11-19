Auch in GTA 6 gibt es wieder Stripclubs, und diesmal sogar mehr als nur einen. Wo ihr die Clubs findet, was die bieten und wie viel Geld ihr einplanen solltet, erfahrt ihr hier.

Hier findet ihr eine Übersicht zu den Inhalten des Artikels:

Was sind Stripclubs in GTA 6? Die Stripclubs in GTA 6 sind den echten Äquivalenten nachempfunden: Es handelt sich um Clubs, in denen man Drinks genießen, Tänzerinnen zuschauen und private Tänze von Stripperinnen buchen kann. Was nach reinem Zuschauen klingt, hat in GTA 6 auch seine eigenen Gameplay-Mechaniken, um den Besuch interessanter zu machen.

Wie viele Stripclubs gibt es in GTA 6? In GTA 6 gibt es bisher 3 bekannte Stripclubs, von denen sich zwei in Vice City und einer etwas außerhalb in Port Gellhorn befinden:

Alle Stripclubs und ihre Locations in GTA 6 Delights Cabaret Ein eher heruntergekommener Stripclub im Süden von Port Gellhorn, Kelly County. Trotzdem bietet er mehrere Bühnen und auch Privattänze von „lokalen Talenten”. Location des Delights Cabaret (Quelle: State of Leonida) NINE1NINE Ein luxuriöser Hybrid aus Nacht- und Stripclub im Süden von Crosstown in Vice City. Der Club prahlt vor allem mit dekadenter Gastfreundschaft, privaten VIP-Lounges und seinen exklusiven Gästen. Locationd es NINE1NINE (Quelle: State of Leonida) Jack of Hearts Der Stripclub inszeniert sich selbst als „unvergesslichsten Stripclub der Hip-Hop-Szene“, in dem sich auch das Aufnahmestudio von Only Raw Records befindet. Er befindet sich auch in der Vice City, aber nördlich von Crosstown und ist daher gar nicht so weit vom NINE1NINE entfernt. Location des Jack of Hearts (Quelle: State of Leonida)

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GTA 6: Aktivitäten in den Stripclubs – Tänzerinnen ansprechen

In den Stripclubs kann man trinken, feiern, Tänzerinnen beobachten und sich einen privaten Tanz bestellen:

Während man einen Stripclub besucht, kann man mit L2 eine Tänzerin anschauen und ansprechen.

Für etwa 300 Dollar kann man sich einen privaten Tanz buchen, der Preis mag jedoch je nach Stripclub variieren.

Zahlt man weitere 50 Dollar als Trinkgeld, ist eine Stripperin auch bereit, oben ohne zu tanzen und gegebenenfalls anzufassen (mit den Analog-Sticks des Controllers).

Kann man mit den Tänzerinnen schlafen? Nein, anders als in GTA 5 lassen sich die Tänzerinnen nicht zu Sex überreden, egal wie viel Geld man dafür zahlen würde.

Grand Theft Auto lebt seit vielen Jahren nicht nur von der Story und der actionreichen Handlung, sondern auch vom Rumalbern und der völligen kriminellen Eskalation – und hierbei sind Cheat-Codes seit jeher eine feste Tradition. Wenn ihr mehr zu GTA 6 wissen wollt und wie ihr euer Spielerlebnis durch Cheats aufmotzen könnt, haben wir für euch eine Liste mit allen Cheat-Codes parat: GTA 6: Alle Cheats für PS5 und Xbox und wie ihr sie nutzt