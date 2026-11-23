Stripclubs aus GTA 5 waren für MeinMMO-Redakteurin Caro ein Feature für harmlosen Spaß, weshalb die Neugier auf die Umsetzung in GTA 6 sehr groß war. Nun hat sie den ersten Club betreten und es war deutlich deprimierender, als sie erwartet hat … Doch genau das will sie loben.

Das erste Wochenende mit GTA 6 ist vorbei und auch ich habe jeden freien Moment genutzt, um in die Welt einzutauchen, auf die ich seit Teenager-Tagen gewartet habe. Ich bin mittlerweile im zweiten Kapitel des Spiels angekommen, in dem sich Lucia und Jason in Port Gellhorn wiederfinden.

Die Story führte mich schließlich zum Delights Cabaret, dem ersten der drei Stripclubs, den ich in GTA 6 zu Gesicht bekam und für eine Sekunde erinnerte ich mich an damals, an den Mix aus Schock und Unglauben und etwas zu begeisterter Neugier, als mir bewusst wurde: „So etwas ist in Videospielen möglich?“

Voller von Nostalgie angetriebener Vorfreude betrat ich also schließlich meinen ersten Stripclub in GTA 6 und stieß auf etwas ganz anderes, als ich erwartet hatte.

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Das Delights Cabaret ist wirklich ein Schmuddelschuppen, doch das ist wichtig

Gemeinsam mit Vicky, der Motel-Nachbarin von Jason und Lucia, die im Delights Cabaret arbeitet, schaue ich mir den Laden an, der rein visuell gar nicht so anders als das Vanilla Unicorn aus Los Santos in GTA 5 ist, aber einfach mit einem abgeranzten Florida-Touch, der perfekt zu Port Gellhorn passt. Hier kann man Tänzerinnen beobachten, für einen privaten Tanz ansprechen, einen Drink bestellen oder auch Billiard spielen.

Was GTA 6 jedoch ganz anders macht, ist das Storytelling in diesem Stripclub. Ich merke schnell – ich glaube, niemand ist hier wirklich gern. Nicht die Tänzerinnen, nicht die Barkraft und der Vibe ist off:

Der Besitzer des Delights Cabaret ist ein wirklich unangenehmer Mann, der seinen Angestellten Showeinlagen schönreden will, die sie nicht machen wollen.

Lucia ist für ihn im ersten Sinne nur eine entgangene Möglichkeit, durch sie Geld zu verdienen.

Er hält es nicht für nötig, seine Angestellten pünktlich zu bezahlen.

Der Umgang und die Arbeitsbedingungen sind wohl so schlimm, dass Vicky hofft, der Laden müsse irgendwann endlich dichtmachen.

Mein erster Gedanke beim Stripclub war nicht wie damals, zu schauen, was hier alles möglich ist, sondern das Bedürfnis – ebenso wie Vicky – dem Besitzer das Geschäft zu ruinieren.

Den Angestellten sowie dem Besitzer des billigsten Stripclubs in GTA 6 mehr Story zu verleihen, hat mir vielleicht den zunächst erwarteten „Spaß“ am Club genommen, aber dafür besonders viel Motivation für die nächsten Missionen verliehen (die ich aber nicht spoilern will und werde).

Vicky spielt eine wichtige Rolle

Ich finde es super, dass man in GTA 6 mit einer Stripperin in Kontakt tritt, die sich als eine sympathische Verbündete entpuppt, und mit der man fühlt, wenn sie von ihrem Leben berichtet: Sie arbeitet im Delights Cabaret, weil sie das Geld braucht. Ihr Leben war bisher kein leichter Ritt, da sie mit Armut, Sucht und als alleinerziehende Mutter zurechtkommen muss.

Man fühlt mit ihr und lernt die Perspektive einer Frau kennen, die von einem so unprofessionellen Stripclub wie dem Delights Cabaret ausgebeutet wird.

Vicky war erstmals im tieferen Einblick von GTA 6 auf Netflix und YouTube zu sehen.

Vergeht jedoch sämtlicher Spaßfaktor der Stripclubs in GTA 6?

Das kann ich bisher noch nicht beantworten, da ich zumindest bis jetzt nur das Delights Cabaret kennengelernt habe. Die anderen beiden Stripclubs aus GTA 6, das NINE1NINE und das Jack of Hearts, sind deutlich luxuriösere Clubs, wo mehr Geld fließt und Tänzerinnen anhand des Trinkgelds nicht für einen Hungerlohn und einen schmierigen Besitzer arbeiten müssen – soweit ich weiß.

Ich bin kein Gegner von Stripclubs in Videospielen und finde, dass sie zu GTA 6 dazugehören. Daher freue ich mich, Port Gellhorn bald zu verlassen und die Nachtclubs in Vice City abzuchecken um Lucia und Jason den einen oder anderen Tanz zu gönnen. Vielleicht werden mir diese mehr Spaß machen als die deprimierende Erfahrung in Port Gellhorn.

Ja, das Thema Sexarbeit (egal in welcher Hinsicht) ist im realen Leben ein deutlich wichtigeres und ernsteres Thema als in Grand Theft Auto und sollte niemals unvorsichtig behandelt werden. Und ich finde, dass Stripclubs genauso zu GTA gehören wie Rumgeballere, schnelle Autos und andere Dinge, die im Spiel (!) eben Spaß machen.

Ich freue mich, dass GTA 6 eben beide Seiten zeigt: das Nachtleben voller Dekadenz, Luxus und feiertüchtiger Menschen, aber auch das Elend, das durch solche Läden entstehen kann.

Ja, meine „Stripclub-Erfahrung“ in Grand Theft Auto hat sich verändert – doch ich finde es super.

Wie findet ihr die Darstellung von Stripclubs in GTA 6? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Bereits zur Ankündigung von GTA 6 und Jason und Lucia als Protagonisten kam mir sofort der Gedanke, dass Stripclubs nicht mehr so behandelt werden können wie in GTA 5. Erstmals besucht man den Ort nicht als Freier, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit als Teil eines Paares: In GTA waren Stripclubs bisher nur ein Ort für harmlosen Spaß, dank der Protagonisten muss Teil 6 das Feature deutlich verschärfen