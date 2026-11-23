Blizzard hat in WoW Forever viele Inhalte eingebaut, die es noch nie zuvor im MMORPG gab, darunter neue Dungeons mitten in der Level-Phase. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat einige davon besucht und ist überrascht, wie knackig die sind. Dabei ist er alles andere als unerfahren.

Seit mittlerweile fast 20 Jahren spiele ich World of Warcraft und habe jede Iteration von Classic mitgemacht – mit Ausnahme der Seasons. Entsprechend würde ich behaupten, dass ich Ahnung von der Reise zwischen Stufe 1 und 60 sowie den Dungeons dort habe. Einige davon kann ich blind durchlaufen.

Entsprechend neugierig war ich auf die neuen Dungeons, die Blizzard nun in WoW Forever eingebaut hat. Allein bis Stufe 30 gibt es davon immerhin vier Stück:

Die Halle der Thanen für die Allianz

Die Ruinen von Lordaeron für die Horde

Ausgrabungsstätte: Sumpfland

und die Stadt Dalaran (als Dungeon; die Stadt selbst gibt’s ja auch)

Mittlerweile weiß ich, dass Forever nicht einfach nur Classic+ ist, sondern seine ganz eigene Sache. Aber nie habe ich den Unterschied zwischen Forever und meinem geliebten Classic so sehr gespürt wie in diesen Dungeons.

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Trashmobs, die mein ganzes Repertoire als Heiler verlangen

Konkret fiel mir in der Ausgrabungsstätte und Dalaran auf, dass die neuen Dungeons deutlich knackiger sind als alles, was Classic bis dahin zu bieten hat. Oft braucht man für die gar keine „richtige“ Gruppe – mal zwei Heiler, zwei Tanks oder DPS, die völlig unterlevelt sind, sind in Ordnung.

In der Ausgrabungsstätte und Dalaran sieht das etwas anders aus. Wenn hier nicht wenigstens ein paar Leute aus der Gruppe wissen, was sie tun, ist hier schnell Ende. Ich heile mit meinem Paladin, was so nebenbei dank Forever richtig Spaß macht, und mir sind zwei Situationen im Kopf geblieben:

Einige Raptoren in der Ausgrabungsstätte haben einen richtig fiesen Blutungs-DoT, der stapelbar ist und einem Tank gerne mal ein Drittel seines Lebens oder mehr pro Tick abzieht.

In Dalaran gibt es völlig unscheinbare Manageister, die nicht einmal Elite sind – aber beim Tod explodieren und heftigen Schaden an allen umstehenden Spielern verursachen.

In beiden Fällen haben wir gespielt, wie man Classic-Dungeons eben so spielt: zusammenziehen und machen. Und in beiden Fällen brauchte ich, als ich die Dungeons noch nicht kannte, all meine Heil-Fähigkeiten, Manatränke, Handauflegung, „Oh Shit“-Bubbles und hatte am Ende kein Mana mehr.

Bei den Gruppen in Dalaran sind mir sogar DPS draufgegangen, nur damit ich den Rest irgendwie am Leben halten kann. Und es war herrlich: So eine tolle Lernkurve hatte ich seit Jahren nicht mehr!

Lasst euch vom Anfang in den Kanälen von Dalaran nicht täuschen: die Straßen sind deutlich härter.

Bosse sind keine lahmen Pushovers mehr, sondern haben richtige Mechaniken

Selbst bei den Bossen – zumindest in Dalaran – mussten wir tatsächlich denken und die Mechaniken erst einmal herausfinden. Da sind Gegner, die mein Mana absaugen, heftige Tank-Buster haben oder unvermeidbaren Gruppen-Schaden verursachen.

Das alles sind Dinge, die ich aus Retail kenne und die dort als klassische „Heiler-Beschäftigung“ gelten. Classic hatte so etwas eigentlich nicht, da konnte man auch locker mal im Off-Spec heilen (was in den Classic-Dungeons von Forever immer noch geht). In den neuen Dungeons würde ich eine explizite Heiler-Skillung unbedingt empfehlen, auch wenn offenbar fast niemand so wirklich Heiler spielen will.

Dabei gilt das nicht nur für mich als Heiler, sondern für alle Mitspieler: Es gibt Boden-Flächen oder Boss-Fähigkeiten, die euch in wenigen Sekunden töten können, wenn ihr euch nicht bewegt. Kein Heiler kann euch da retten.

Wer es, wie ich, gewohnt war, als Heiler einfach nebenher Schaden zu machen und nur ab und zu eine Heilung rauszuwerfen, wird sich in den neuen Dungeons neu orientieren müssen. Mittlerweile gebe ich sogar an bestimmten Stellen eine Vorab-Warnung an Random-Gruppen, wenn Wipe-Gefahr besteht.

Damit bin ich aber vorsichtig und frage grundsätzlich vorher, schließlich will ich niemandem die Möglichkeit nehmen, eigene Erfahrungen zu sammeln.

Forever ist eben nicht Classic und das merke ich immer wieder

Man spürt, dass die genannten Instanzen keine Dungeons aus WoW Vanilla bzw. Classic sind. Andere Entwickler haben sie mit einer ganz anderen Philosophie entwickelt – einer, die ich eher aus Retail kenne. Und dafür bin ich (überraschenderweise) nicht mal böse.

Die Ausgrabungsstätte und insbesondere Dalaran haben mich als Heiler gefordert und ich habe mich richtig wohl dabei gefühlt, meine Klasse richtig spielen zu müssen. So will ich ein Rollenspiel erleben: Ich will mich wie ein Heiler fühlen, nicht wie das Gruppenmitglied, das halt Heil-Zauber gelernt hat.

Und ja, dazu zählt auch Triage. Wenn ich entscheiden muss, dass ein Gruppenmitglied stirbt, weil er selbst oder wir als Gruppe uns übernommen haben, dann ist das so. Ich überlebe lieber den Kampf knapp und belebe dann wieder, als dass ich einen Wipe riskiere.

Welchen Dungeon findet ihr in WoW Forever bisher am besten und welche Rolle nehmt ihr in eurer Gruppe ein? Schreibt uns eure Erfahrungen!

Allgemein bin ich sehr zufrieden mit vielen der Änderungen, auch nach anfänglicher Skepsis. Dungeons sehe ich vor allem deswegen gerade anders, weil ich mit meinem zweiten Charakter nicht mit einer Gruppe, sondern oft als Einbrecher dort unterwegs bin: Als Schurke MUSS ich in WoW Forever solo Dungeons besuchen und ich liebe alles daran