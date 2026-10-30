WoW Forever: Tier List der Klassen – Unser Experte gibt Ausblick auf die besten Tanks, Heiler und Schadensverursacher

Welche Klassen rocken WoW: Forever? MeinMMO wagt in einer ersten Tier List einen Ausblick auf die besten Tanks, Heiler und Schadensverursacher.

Worauf basiert die Tier List zu WoW: Forever? Auf den Einschätzungen unseres WoW-Enthusiasten Karsten Scholz, der Jahre an Spielzeit in Vanilla-WoW, WoW Classic, WoW Classic Hardcore und die Classic-Saisons investiert hat. Als Basis für das Ranking nimmt er die Erkenntnisse aus der Beta, diverse Aussagen der Entwickler zu ihren Klassen-Design-Zielen, erste Simulationen auf mythicsim.com und die bekannten Stärken und Schwächen der Klassen aus Vanilla sowie Classic. Es handelt sich also nur um eine erste Einschätzung. Zum einen weiß aktuell niemand, wie sich die Klassen nach Stufe 30 spielen. Zum anderen hat Blizzard bereits angekündigt, erst jetzt in den Balancing-Prozess einzusteigen. In der Beta ging es vor allem darum, dass sich das spielerische Grundgerüst der Klassen spaßig anfühlt. Wir aktualisieren die Tier List daher nach dem Launch regelmäßig, um euch auf dem aktuellen Stand zu halten.

Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr zu den Tier Lists für die Tanks, Heiler und Schadensverursacher von WoW: Forever springen:

WoW: Forever Tier List für die besten Tanks

S-Tier

Es wird in WoW: Forever recht sicher keinen Tank geben, der alle anderen in jeder Situation aussticht.

A-Tier

Schutz-Krieger Im klassischen WoW waren Krieger ganz klar die besten Tanks, und gleichzeitig bärenstarke Schadensverursacher. In Forever wütenden Recken diese krasse Dominanz. Der Schutz-Baum wird wichtiger, ihr Schadenspotenzial sinkt, dafür glänzen sie mit starken Bedrohungsaufbau, vielen Notfallfähigkeiten und einer hohen Überlebenskraft. Die besten Main-Tanks in Forever!

Schutz-Paladine Paladine können die Tank-Rolle endlich voll einnehmen, durch den stark überarbeiteten Schutz-Baum, einen richtigen Spottzauber und einer ausreichend hohen Mana-Effizienz. Für Kämpfe gegen viele Ziele dürfte es in Forever keinen besseren Tank geben.

Wildheit-Druiden Die Bären glänzen mit ihrer Vielseitigkeit und können bis zu drei Ziele sicher tanken, aber eben auch als Katze Schaden verursachen. Das macht sie zum besten Off-Tank in Forever.



B-Tier

Bleibt fürs Erste leer.

C-Tier

Verstärkung-Schamane Auch wenn Schamanen als Tank seit jeher eher ein „Meme“ sind, gibt es in Classic durchaus einige Spieler, die mit ihrem Totemsteller in Dungeons und Raids einige Bosse erfolgreich getankt haben. In Forever könnte das sogar noch etwas leichter fallen, dank des Talents Waffen der Geister. Tankende Schamanen bleiben aber ein Experiment für die Nische. Es fehlen einfach zu viele wichtige Tank-Werkzeuge.



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WoW: Forever Tier List für die besten Heiler

S-Tier

Es wird in WoW: Forever recht sicher keinen Heiler geben, der alle anderen in jeder Situation aussticht.

A-Tier

Heilig-Paladin Auch wenn die heilenden Paladine in Forever wohl nicht mehr ganz so kaputt-manaeffizient sind wie noch in Classic, bleiben sie die effizientesten Einzelzielheiler in Azeroth. Dazu kommen die vielen Unterstützungsmöglichkeiten für die Gruppe oder den Raid.

Heilig-Priester Die heiligen Priester besitzen nicht nur das vielseitigste Angebot an Heilzaubern und Schilden, sie besitzen auch die stärksten Sprüche, um mehrere Verbündete auf einen Schlag zu heilen.

Wiederherstellung-Druide Heilende Druiden werden in WoW: Forever sehr viel wertvoller sein als noch in Classic. Ihre starken Heilung-über-Zeit-Effekte (HoTs) können nämlich endlich voll wirken, mit Wildwuchs haben sie eine wichtige Gruppenheilung erhalten und sie können jetzt sogar mehrere Mitspieler am Stück außerhalb von Kämpfen wiederbeleben. Der Fokus auf HoTs sorgt aber auch für viel ineffektive Überheilung.

Wiederherstellung-Schamane Schamanen sind nicht ganz so effizient wie Paladine und sie haben auch nicht das breite Arsenal an Heilungen von Priestern, doch wird jeder Raid mindestens einen heilenden Schamanen dabei haben wollen. Der Rüstungsbonus von Heilung der Ahnen macht sie zu prima Tank-Heilern. Dazu kommen Werkzeuge wie Totem der Manaflut und Schnelligkeit der Natur. Und natürlich die vielen Totems. Schade nur, dass Kettenheilung so abhängig von der Positionierung der Spieler ist und dass Totem des heilenden Flusses so wenig effektiv heilt.



B-Tier

Disziplin-Priester Wir ordnen den Disziplin-Priester etwas schlechter als Heilig-Priester ein, weil die meisten seiner wichtigsten Verbesserungen fürs Heilen in der ersten Hälfte des Talentbaums liegen und auch von Heilig-Priestern geskillt werden können. Wer voll auf Disziplin geht, freut sich zwar über Talente wie Sühne und Göttliche Aegis, heilt aber spürbar weniger als die Heilig-Kollegen.



WoW: Forever Tier List für die besten Schadensverursacher

Beachtet: Blizzard hat uns im Interview vor ein paar Tagen erklärt, dass Hybridklassen aufgrund ihrer Vielseitigkeit einen moderaten Schadens- beziehungsweise Leistungsabzug von etwa 5 bis 10 Prozent im Vergleich zu reinen Schadensverursachern haben sollen.

S-Tier

Es wird in WoW: Forever recht sicher keinen Schadensverursacher geben, der alle anderen in jeder Situation aussticht.

A-Tier

Kampf/Meucheln-Schurke Schurken sollen laut Blizzard die besten Schadensverursacher sein, in statischen Kämpfen gegen ein Ziel. Bereits in WoW Classic gehörte Kampf zu den stärksten DpS-Spezialisierungen, dank Klingenwirbel kann der Schwertschwinger sogar in Gefechten gegen mehrere Ziele explodieren. Der neue Meucheln-Baum mit Verstümmeln und dem Fokus auf Gifte muss sich noch beweisen, deutet aber Potenzial an.

Furor-Krieger Die übermächtigen Furor-Krieger aus Classic werden für Forever etwas abgeschwächt. In Cleave-Situationen, also in Kämpfen gegen mehrere langlebige Gegner, die an einem Ort getankt werden, sollen sie laut Blizzard aber weiterhin die DpS-Könige sein.

Jäger Schon in Vanilla und Classic sind Jäger stets stark in das DpS-Rennen gestartet. Auch in den ersten Simulationen von Forever und in den Praxis-Tests in der Beta sind sie ganz oben mit dabei – und das gilt für alle 3 Spezialisierungen. Ein Fragezeichen steht hinter der langfristigen Skalierung.

Hexenmeister Wie Jäger hinterlassen auch Hexenmeister in den ersten Simulationen und in der Beta-Praxis einen starken Eindruck. Das liegt zum einen daran, dass sich ihre ganzen Über-Zeit-Effekte endlich voll entfalten können. Zum anderen gab es aber auch sinnvolle Stärkungen für die Talentbäume, vor allem für Dämonologie. Hexer haben in Forever wohl für jede Kampfsituation eine starke Skillungsoption.

Feuer/Arkan-Magier Magier sind die Könige des Flächenschadens, können aber auch hohen Einzelzielschaden verursachen. Feuer ist dabei stark abhängig von einer hohen Kritischen Trefferchance, weswegen die Skillung gern etwas schwächer startet, langfristig aber rockt. Arkan bietet den wohl stärksten Burst-Schaden in kurzer Zeit aller Magier, ist erfahrungsgemäßig aber sehr manaintensiv und kämpft in langen Gefechten.



B-Tier

Frost-Magier Frost ist nicht so manaintensiv wie Arkan und nicht so ausrüstungsabhängig wie Feuer und bietet daher zum Start eine solide Wahl für alle Magier. Wenn es um das reine Schadenspotenzial geht, liegt die Spezialisierung aber klar hinter Feuer und Arkan.

Verstärkung-Schamane Die Nahkämpfer unter den Schamanen besitzen ein enormes Burst-Potenzial, vor allem, wenn der Tempo-Buff von Zorn des Scharfsehers aktiv ist. Über längere Kämpfe hinweg dürfte der Schaden von Verstärkung aber unter dem der reinen Schadensverursacher liegen. Dafür ist ihr Support für die Gruppe oder den Raid bärenstark (aber eben auch durch die anderen Schamanen-Spezialisierungen lieferbar).

Wildheit-Druide Die Katzen sind, was DpS angeht, die kleinen Brüder und Schwestern der Schurken (vor allem mit Schwächen in Kämpfen gegen mehrere Ziele), die aber dafür deutlich mehr für jeden Raid sowie jede Gruppe zu bieten haben. Beispielsweise die Wiederbelebung im Kampf oder die Möglichkeit, jederzeit als Tank einzuspringen.

Vergeltung-Paladin Durch die Forever-Anpassungen wächst Vergeltung zur soliden DpS-Spielweise, die vor allem in Kämpfen gegen einzelne Untote und Dämonen glänzen kann. Das etwas schwächere Schadenspotenzial fängt der offensive Plattenpapst mit seiner großen Palette an Unterstützungszaubern auf.

Waffen-Krieger Waffen-Krieger bringen ein bemerkenswertes Potenzial für Burst-Schaden gegen ein oder mehrere Ziele mit. Vor allem bei blutenden Zielen, wenn Weitreichende Stöße bereit ist und wenn man vorher genug Wut aufbauen konnte. Der Wut-Aufbau scheint aktuell jedoch nicht zu reichen, um konstant Schaden auf A-Tier-Niveau zu verursachen. Gegen Blutung-immune Ziele sieht es richtig düster aus.

Schatten-Priester Die offensiven Priester verursachen in Forever mehr Schaden als in Classic und agieren manaeffizienter, dafür fällt ihre Unterstützung für die Mitstreiter etwas schwächer aus (ist aber weiterhin spürbar). Die ersten Simulationen unterstreichen das. Schatten-Priester landen im soliden Mittelfeld. Im Notfall können sie sogar als Heiler helfen, müssen dafür aber ihre Schattenform verlassen.



Mehr zu WoW Forever findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO:

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C-Tier

Elementar-Schamane Blizzard hat bereits bestätigt, dass Elementar-Schamanen noch etwas Liebe erhalten. Kein Wunder, schließlich haben sie neben ein paar coolen Verbesserungen auch viele Schwächungen erhalten. Dabei waren sie im PvE von Classic bereits nur bedingt konkurrenzfähig. Die Schadenswerte in den Simulationen fallen entsprechend schlecht aus.

Gleichgewicht-Druide Ähnlich unrund wie Elementar wirkt aktuell noch Gleichgewicht. Eigentlich setzt die Spielweise darauf, Zorn und Sternenfeuer so abzuwechseln, dass man das Maximum aus Finsternis rausholt. Doch fällt der Bonus des Talents eher schwach aus, zudem ist Zorn ein deutlich effizienterer Offensivzauber als Sternenfeuer. Das Ergebnis ist unterdurchschnittlicher Schaden. Hier muss Blizzard auch nochmal ran.

Täuschung-Schurke Blizzard hat es in den vergangenen 21 Jahren nur selten geschafft, aus Täuschung eine konkurrenzfähige DpS-Spezialisierung für PvE zu machen. Da dürfte Forever keine Ausnahme sein. Der große Fokus auf Blutungen ist sicherlich in Kämpfen nützlich, wenn sich Nahkämpfer viel abseits des Gegners bewegen müssen, doch fehlen einfach zu viele wichtige DpS-Talente für konkurrenzfähigen Schaden. Im PvP ist Täuschung dagegen recht wahrscheinlich wieder eine Macht.



Habt ihr bereits einen Favoriten für eure Klasse? Verratet uns eure Wahl gern in den Kommentaren! WoW: Forever erscheint bei uns am 5. November. Mit dabei: viele alte, überarbeitete, aber auch neue Classic-Inhalte. Alles Wichtige zur offiziellen Interpretation von Classic Plus von Blizzard findet ihr in unserer Übersicht: Release, Roadmap, Beta – Alles Wichtige zu World of Warcraft: Forever