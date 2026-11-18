Heute Nacht, am 18. November 2026, laufen in WoW: Forever geplante Wartungsarbeiten. In unserem Live-Ticker halten wir euch über Startzeit, voraussichtliche Dauer und das Ende des Server-Downs auf dem Laufenden.

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02:30 Uhr In 30 Minuten fahren die Server planmäßig runter und ihr werdet aus dem Spiel geworfen oder könnt nicht mehr einloggen. Die Wartungsarbeiten dauern voraussichtlich eine Stunde an und ihr solltet um 04:00 Uhr CET wieder spielen können, wenn alles klappt. 02:15 Uhr Willkommen zu unserem Live-Ticker in der Nacht auf Mittwoch! In WoW: Forever starten gleich die geplanten Wartungsarbeiten. Wir sind hier am Start und halten euch auf dem Laufenden.

Was ist das für ein Server Down? In World of Warcraft: Forever finden in der Nacht zum 18. November 2026 geplante Wartungsarbeiten statt. Während dieser Zeit könnt ihr das MMORPG nicht starten und werdet auch aus einer laufenden Spielsession herausgeworfen.

Wann findet der Server Down statt? Die Wartung beginnt um 03:00 Uhr CET und dauert laut den Angaben im Battle.net-Launcher rund eine Stunde. Das geplante Ende ist somit voraussichtlich um 04:00 Uhr CET.

Gibt es einen Patch? Bisher wurde nichts von einem Patch erwähnt. Falls sich das ändert, erfahrt ihr es hier.

Mit welcher Klasse zieht ihr in WoW: Forever durch die Inhalte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! In einer Umfrage konntet ihr bestimmen, wie die Tier List für alle Klassen in WoW Forever für MeinMMO aussehen würde. Immerhin sieht die Praxis oft anders aus als in der Theorie und ihr habt tatsächlich einen klaren Favoriten.