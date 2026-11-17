In einer Umfrage konntet ihr mitmachen und so bestimmen, wie die Tier List für alle Klassen in WoW Forever für MeinMMO aussehen würde. Immerhin sieht die Praxis oft anders aus als in der Theorie und ihr habt tatsächlich einen klaren Favoriten.

Wie wurde die Tierlist erstellt? Vor rund einer Woche wollten wir von euch wissen, welche Klasse aus WoW Forever ihr ins S-Tier packen würdet. Anhand der Antworten haben wir die einzelnen Klassen in unterschiedliche Tiers gepackt.

Dabei haben alle Stimmen gezählt, die bis zum 17. November 2026 um 10:00 Uhr morgens eingegangen sind. Sollte es große Unterschiede zwischen einzelnen Klassen gegeben haben, haben wir sie in ein neues Tier gesteckt. Klassen mit ähnlicher Stimmenanzahl sind im selben Tier gelandet. Außerdem sollte jedes Tier von D bis S mit mindestens einer Klasse belegt sein.

Die Umfrage war dabei etwas allgemeiner aufgezogen. So haben wir sämtliche Spezialisierungen in der Hauptklasse zusammengefasst und auch die einzelnen Modi wie PvE und PvP in dieser Umfrage vereint.

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So sieht die Tier List für WoW Forever der MeinMMO-Community aus

Wie sieht die Tier List aus? Anhand der abgegebenen Stimmen ergeben sich folgende Einteilungen:

S-Tier

Jäger (238 Stimmen)

A-Tier

Paladin (197 Stimmen)

B-Tier

Hexenmeister (139 Stimmen)

Druide (136 Stimmen)

Schamane (124 Stimmen)

C-Tier

Krieger (109 Stimmen)

Schurke (97 Stimmen)

Magier (95 Stimmen)

D-Tier

Priester (86 Stimmen)

Wie unterscheidet sich die Tier List von unserer Redaktion? Die meisten Klassen habt ihr tatsächlich wie in unserer Tier List eingeteilt, wenn man alle Spezialisierungen und Rollen zusammenrechnet. Es gibt beim Großteil keine große Differenz, wenn überhaupt nur eine Tierstufe.

Nur bei zwei Klassen gibt es große Differenzen: Der Krieger würde bei uns insgesamt auf ein A-Tier kommen, bei euch jedoch nur auf ein C-Tier. Auch den Priester schätzt ihr schlechter ein. Bei uns ist er im B-Tier gelandet, bei euch im D-Tier.

Leider hat es der Schamane, den User Don77 im S-Tier gesehen hätte, nur in das B-Tier geschafft. Er findet, dass der Schamane derzeit alles wegknallen würde. Auch der Hexenmeister unter den Druiden, den User asaziel weit vorne gesehen hätte, hat es nur ins B-Tier geschafft.

Unsere Redaktion ist voll im WoW-Forever-Fieber! Unser MMORPG-Experte Karsten ist besonders schwer in das Spiel verliebt und nennt euch in einem Artikel 5 Gründe, wieso das Spiel aktuell das beste MMORPG ist: 5 Gründe, warum WoW Forever das aktuell beste MMORPG ist und alle anderen davon lernen müssen