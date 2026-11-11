Wer gehört ins S-Tier? Bestimmt das ultimative Ranking für WoW Forever in unserer Community-Umfrage!

Wenn ihr schon eure Erfahrungen mit den Klassen in World of Warcraft: Forever gemacht habt, solltet ihr unbedingt an der Community-Tier-List von MeinMMO teilnehmen. Denn hier bestimmt ihr, welche Klasse in welches Tier gehört!

Wie funktioniert das Rating? In einer Umfrage wollen wir von euch wissen, welche für euch die beste und stärkste Klasse in WoW Forever ist. Ihr könnt dabei sowohl für PvE als auch für PvP abstimmen, denn in dieser Tier-List suchen wir das beste Rundum-Paket der Klassen.

Aus diesem Grund könnt ihr auch für bis zu zwei Klassen abstimmen. Solltet ihr im PvP andere Erfahrungen gemacht haben als im PvE, müsst ihr euch nicht zwischen beiden Modi entscheiden. Dafür machen wir bei der Abstimmung keine Unterscheidung zwischen Tank, Schadensausteiler und Heiler.

Je nachdem, wie weit die einzelnen Klassen stimmtechnisch voneinander entfernt sind, teilen wir sie anschließend in die einzelnen Tier-Kategorien ein. Wir schöpfen dabei die Spanne von S- bis D-Tier aus.

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Hat eine Klasse also wenig Stimmen bekommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie im D-Tier landet. Die Klasse mit den meisten Stimmen landet sicher im S-Tier.

Wofür kann ich abstimmen? Mit dabei sind bei dieser Abstimmung alle 9 Klassen, die es zum Start von WoW Forever gibt. Die generellen Stärken und Schwächen der Klassen findet ihr übrigens in einem separaten Artikel auf MeinMMO.

Warum machen wir eine eigene Community-Liste? Oft gibt es einen großen Unterschied zwischen der theoretischen Meta der Experten und dem tatsächlichen Spielgefühl der Community.

Während eine Klasse auf dem Papier vielleicht den höchsten Schaden drückt, spielt sich eine andere beim Leveln, in zufälligen Gruppen oder im Open-World-PvP schlichtweg runder und spaßiger. Genau dieses persönliche Klassengefühl wollen wir mit eurer Hilfe einfangen, um zu sehen, wer euer wahrer Liebling ist.

Die Umfrage läuft ab sofort und bleibt für eine Woche geöffnet. Nach Ablauf der Zeit werten wir das Ganze aus und präsentieren euch das finale Ranking sowie die größten Überraschungen in einem eigenen Übersichtsartikel.

Falls ihr noch weitere Anmerkungen zu eurer Stimme habt, könnt ihr sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben.

Eure Tier-List ist unabhängig von der Liste, die wir euch auf MeinMMO empfehlen. Falls ihr wissen wollt, wie wir die einzelnen Klassen ranken würden, könnt ihr im folgenden Artikel nachschauen: WoW Forever Tier List: Die besten Klassen für Tanks, Heiler und Schadensverursacher im PvE