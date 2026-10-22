WoW Forever: Klassen im Guide – Die Stärken und Schwächen aller 9 Klassen

In World of Warcraft: Forever stehen euch 9 Klassen zur Auswahl. Doch welche davon sollt ihr spielen? Wir verraten euch, wer welche Rolle übernehmen kann und welche Stärken und Schwächen die Klassen besitzen.

Worum soll es in diesem Artikel gehen? Wir stellen euch die 9 Klassen von WoW: Forever vor und verraten euch, welche Rollen sie mit ihren jeweils 3 Spezialisierungen übernehmen können, sowie welche Stärken und Schwächen sie besitzen. Danach könnt ihr dann entscheiden, welche Klasse am besten zu euren persönlichen Vorlieben passt. Über unser Inhaltsverzeichnis könnt ihr zu den für euch interessanten Klassen springen.

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Der Druide in WoW: Forever – Das Schweizer Taschenmesser von Azeroth

Mögliche Völker: Tauren, Nachtelfen, Himmelsgeborene

Tauren, Nachtelfen, Himmelsgeborene Mögliche Rollen: Tank, Heiler, Fernkämpfer, Nahkämpfer

Offizielle Beschreibung: Druiden leben in beispielloser Einheit mit der Natur. Sie sind eng mit dem Pflanzen- und Tierreich verbunden, können mühelos ihre Gestalt wechseln und wissen daher aus erster Hand, welchen Misshandlungen ihre wilden Brüder ausgesetzt sind. Als Folge dessen neigen Druiden trotz ihrer Vielzahl dazu, argwöhnisch, zurückgezogen und schwer auffindbar zu sein. Bisher haben es nur wenige Außenstehende geschafft, ihre Geheimnisse zu ergründen.

Was sind die Stärken? Der größte Pluspunkt der Druiden ist ihre Flexibilität. Obwohl sie auch nur 3 Talentbäume haben, können sie alle 4 möglichen Rollen im Spiel übernehmen. Dazu kommen die verschiedenen Tiergestalten, in die sie je nach Situation wechseln können, um beispielsweise viel auszuhalten, störende Debuffs zu entfernen oder schneller von A nach B zu kommen. Durch Mal der Wildnis, Wiedergeburt und Anregen sind sie in jeder Gruppe gern gesehen.

Dazu kommen die Vorteile des Druiden mit Blick auf die einzelnen Rollen:

Als Heiler liefern Druiden die stärksten Heilung-über-Zeit-Effekte, effiziente Einzelzielheilungen und eine hohe Mana-Effizienz. Zudem können sie Gifte und Flüche entfernen.

Als Gleichgewicht-Fernkämpfer bringen sie besondere Buffs und Debuffs durch ihre Moonkingestalt und Insektenschwarm. Darüber hinaus können sie mehrere Gegner zeitgleich kontrollieren.

Mit Fokus auf Wildheit können Druiden mit nur einer Skillung tanken oder Schaden verursachen. Das macht sie zum perfekten Off-Tank. Außerdem können sie sich als Katze verstohlen an gefährlichen Gegnern vorbeischleichen.

Was sind die Schwächen? Die enorme Flexibilität erkauft sich der Druide mit dem Umstand, dass er nichts perfekt kann. In den meisten Situationen sind andere Tanks, Heiler oder Schadensverursacher besser. Der Moonkin muss noch beweisen, dass er auf Stufe 60 halbwegs mit anderen Offensivzauberern mithalten kann.

Pro Die vielseitigste Hybrid-Klasse in Azeroth

Coole Tierformen sorgen für Vielseitigkeit und Abwechslung

Kann im Kampf (einmalig) wiederbeleben

Durch seine hohe Mobilität der perfekte Flaggenträger in der Kriegshymnenschlucht Contra Ist in keiner Rolle die beste Klasse

Moonkins waren in Classic quasi unspielbar, sind noch ein großes Fragezeichen im Forever-Endgame

Braucht viel Platz für Ausrüstungsteile, um seine Stärken voll auszuspielen

Der Druide ist ideal für: Alle, die sich nicht auf eine Rolle für immer festlegen möchten oder es einfach mögen, der Gilde immer da helfen zu können, wo es brennt. Druiden sind Team-Spieler, denen es nicht wichtig ist, ständig ganz oben in der DpS- oder HpS-Liste zu stehen. Sie bringen dafür viele andere Vorteile in jede Gemeinschaft mit.