WoW Forever: Die 5 größten Gewinner der Beta

WoW: Forever macht im Detail vieles anders als das klassische World of Warcraft. Das wirkt sich vor allem auf das Balancing der Klassen aus. MeinMMO kürt die 5 größten Gewinner der Beta.

Was macht unsere Gewinner aus? Wir packen unsere Erfahrungen aus der Beta, die überarbeiteten Talentbäume und die Ankündigungen von Blizzard zusammen, um euch die 5 Klassen-Spezialisierungen vorzustellen, die aus unserer Sicht am meisten von Forever profitieren. Es geht uns also nicht um die stärksten Tanks, Heiler und Schadensausteiler, sondern um die Archetypen, die im Vergleich zu Vanilla-WoW oder WoW Classic den größten Sprung machen können.

Behaltet dabei aber im Hinterkopf, dass die Beta noch läuft und die Entwickler bis zum finalen Release am 5. November sicherlich weiter am Balancing der Klassen arbeiten werden. Unsere 5 Gewinner sollten aber auch dann spannende Optionen für jeden Forever-Spieler darstellen.

Wenn euch bestimmte Klassen besonders interessieren, könnt ihr über die Inhaltsangabe direkt auf die jeweilige Seite springen:

Schutz-Paladin in WoW Forever: Heilige Blechbüchse, sind die jetzt stark

Ihr kennt sie vielleicht, die Spieler, die in Vanilla-WoW oder WoW Classic versucht haben, den Paladin als Tank erfolgreich zu spielen. Mit einer Menge Aufwand und Erfahrung konnte das vereinzelt auch klappen. Vor allem, wenn man den heiligen Krieger dazu genutzt hat, um Dungeons mit vielen Untoten zu farmen.

In den Standard-Gruppen und -Schlachtzügen kam er indes nur in Ausnahmefällen zum Einsatz. Es fehlten einfach wichtige Werkzeuge wie ein Spottzauber oder die Bedrohungserzeugung anderer Tanks. Und sobald der Mana-Vorrat aufgebraucht war, konnte ein Paladin nicht einmal seine wütende Ex-Frau tanken.

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Doch all das ist Geschichte! Der Schutz-Paladin darf sich in Forever endlich über all das freuen, was ihm in der Classic-Vergangenheit verwehrt geblieben ist: einen Spott, eine verbesserte Bedrohungserzeugung sowie Manaregeneration und stärkere Überlebensmechaniken.

Sein Spielstil setzt darauf, gegnerische Angriffe in Bedrohung, Schaden sowie eine gesteigerte Blockchance umzuwandeln. Der Schutz-Paladin hat daher auch klare Stärken, wenn es darum geht, mehrere Feinde gleichzeitig zu tanken (in Kämpfen gegen ein Ziel dürfte der neue Schutz-Krieger stärker sein), was ihn sogar zu einer sehr effizienten Level-Spezialisierung macht.

Dazu kommen die vielen Werkzeuge der Klasse, über die sich jede Gruppe freut, wie Segen, Reinigungen, Notfallheilungen oder starke Cooldowns. Und der Umstand, dass Heilig-Paladine zwar immer noch starke Einzelzielheiler sind, aber nicht mehr so übermächtig, wie es noch in Vanilla-WoW oder Classic der Fall war. All das macht den tankenden Paladin zu einem der größten Gewinner von Forever.