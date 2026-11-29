Marvel ist heute in aller Munde, sowohl durch die Filme als auch die Comics. Anfang der 60er sah es jedoch nicht so gut aus, sodass einer Comic-Reihe das Aus bevorstand. Ausgerechnet Spider-Man eilte zur Rettung, obwohl niemand mit ihm gerechnet hatte.

Es gab eine Zeit bei Marvel, da war Spider-Man nur eine Idee von Stan Lee. Er wollte einen gewöhnlichen Teenager zum Helden machen, mit dem sich jugendliche Leser identifizieren konnten.

Das Problem: Die Idee stieß bei den Vorgesetzten auf wenig Gegenliebe. Vermutlich erschien ihnen das Vorhaben, einen auf den ersten Blick unspektakulären Protagonisten zum Helden zu machen, zu riskant.

Allerdings bot sich 1962 eine gute Gelegenheit, es doch noch auszuprobieren. In einem Heft, das dem Untergang geweiht war, durfte Spider-Man zum ersten Mal auftreten und sorgte für erstaunte Gesichter.

Im Verlauf der Jahre gab es teils absurde Varianten des Helden – eine Auswahl davon findet ihr auf MeinMMO.

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Bühne frei für die Spinne aus der Nachbarschaft

Wie erging es Marvel? 1961 startete die Comicreihe „Amazing Adult Fantasy“, die für die letzte Ausgabe in „Amazing Fantasy“ umbenannt wurde. Dabei handelte es sich um kurze Geschichten, die sich vor allem an erwachsene Leser richteten.

Leider erwies sich das Konzept nicht als der erhoffte Erfolg. Deswegen entschied der damalige Verlagschef Martin Goodman, dass nach der 15. Ausgabe Schluss sein sollte. Für Stan Lee war der Moment gekommen, seine neue Kreation Spider-Man in dem Heft unterzubringen.

Und tatsächlich ziert der Superheld nicht nur das Cover, er tritt auch innerhalb der Geschichte prominent auf. Peter Parker ist der Waise aus New York, der von seiner Tante May aufgezogen wird und durch den Biss einer radioaktiven Spinne Kräfte entwickelt. Ihr kennt die Geschichte.

Interessanterweise stammt aus diesem Band das berühmte Zitat „aus großer Kraft folgt große Verantwortung“, wird aber nicht von Onkel Ben gesagt, sondern kommt aus dem Off.

Anders als erwartet war „Amazing Fantasy 15“ nicht der endgültige Flop, sondern wurde in kurzer Zeit zum Kassenschlager. Anstatt die Reihe anschließend einfach fortzusetzen, entschied sich Marvel dazu, Spider-Man eigene Abenteuer zu spendieren. Es war die Geburt von „The Amazing Spider-Man“, dessen erste Ausgabe im März 1963 erschien.

Wer weiß, ob es Spider-Man überhaupt gegeben hätte, wäre Marvel Anfang der 1960er nicht in einer etwas schwierigen Lage gewesen. In der Not durfte der ungewöhnliche Peter Parker ran, was sich als richtige Entscheidung erwies. Im Verlauf der Jahre gab es viele Geschichten, die teils auch umstritten waren. Eine davon erfährt jetzt eine neue Entwicklung: Marvel spielt Gott und macht eine Story rückgängig, die Spider-Man vor 19 Jahren ruiniert hat