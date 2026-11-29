Kaum jemand will Himmelsgeborene in WoW Forever spielen. Die Gründe sind vielfältig. Die Gewinner sind die Klassiker von Horde und Allianz.

Seit einigen Wochen ist World of Warcraft Forever inzwischen live und ein Teil der Spielerschaft ist auch schon auf Level 60 angekommen – auch wenn die allermeisten dieses Ziel noch nicht erreicht haben. Inzwischen haben wir auch recht gute Daten dazu, welches Volk von WoW Forever beliebt ist und welches kaum von der Community gespielt wird. Die erstaunliche Erkenntnis: Die Himmelsgeborenen sind das unbeliebteste Volk.

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Woher stammen die Daten? Die Daten stammen von der Seite raider.io. Die trackt nahezu sämtliche Charaktere in WoW Forever und hat daher recht zuverlässige Informationen, welche Völker und Klassen besonders beliebt oder unbeliebt sind. Beachtet allerdings, dass diese Informationen ohne die Charaktere aus China daherkommen.

Das beliebteste und unbeliebteste Volk in WoW Forever

Schaut man sich die Daten an, dann ergibt sich die folgende Beliebtheit der verschiedenen Völker bei den beiden Fraktionen. Wir haben dabei nur Charaktere genommen, die mindestens Stufe 10 erreicht haben, also aktiv gespielt werden.

Allianz:

36,7 % Menschen

21,9 % Nachtelfen

17,7 % Zwerge

13,0 Gnome

10,7 % Himmelsgeborene

Horde:

37,5 % Untote

18,8 % Orcs

18,3 % Tauren

14,0 % Trolle

11,4 % Himmelsgeborene

Daraus ergibt sich klar: Die Himmelsgeborenen (oder Shen’dorei ) sind auf beiden Seiten das unbeliebteste und seltenste Volk.

Die Himmelsgeborenen sind gar nicht mal so beliebt.

Warum sind die Himmelsgeborenen so unbeliebt? Das dürfte vor allem zwei Gründe haben. Der wohl gewichtigste Grund ist, dass die Himmelsgeborenen ein Volk sind, für das man bezahlen muss. Wer nur das gewöhnliche WoW-Abo unterhält und sich kein besonderes Paket zum Start von Forever gekauft hat, kann die Himmelsgeborenen gar nicht spielen.

Der zweite Grund dürfte sein, dass es eine große Menge an Spielerinnen und Spielern gibt, welche die Shen’dorei als „unpassend“ empfinden und der Ansicht sind, dass die Himmelsgeborenen gar nicht zur klassischen Welt von WoW Forever passen. Sie werden daher in der Communtiy auch oft als „Schlumpfelfen“ verunglimpft oder allgemein belächelt.

Lediglich auf den RP-Regelwerken stehen die Himmelsgeborenen ein wenig besser dar. Dort kommen sie auf 16 % (Allianz) und 15,7 % (Horde) und liegen damit jeweils vor den Gnomen, Trollen und Orcs.

Warum sind Menschen und Untote so beliebt? Dass Menschen und Untote auf beiden Seiten deutlich die Verteilung anführen, hat ebenfalls mehrere Gründe. Menschen sind seit jeher das beliebteste Volk und viele können sich damit einfach am besten identifizieren und basteln sich einen Charakter, der ihrem eigenen Wunschdenken am nächsten kommt. Dazu kommt, dass Menschen in WoW Forever auch noch Jäger werden können, eine Neuerung.

Ebenfalls neu ist die Wahl des Paladins bei der Horde, vertreten durch die Untoten. Diese Verbindung wird von vielen als ziemlich cool empfunden und hat daher eine große Menge an Spielerinnen und Spielern dazu verleitet, sich einen Untoten-Paladin zu erstellen.

In welchem Bereich der Statistik entdeckt ihr euch? Gehört ihr auch zu denen, die eines der beliebtesten Völker spielen? Oder spielt ihr eher eine seltene Kombination, die nicht so häufig vertreten ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Die unbeliebteste Klasse in WoW Forever ist übrigens auch bekannt …