Manche Bugs bleiben ewig in World of Warcraft – sogar länger als die Entwickler, die sie überhaupt erst möglich gemacht haben.

Auf YouTube ist der ehemalige Entwickler von World of Warcraft, Wyatt Cheng, vermutlich schon einigen aufgefallen. Seit einer ganzen Weile zeigt er auf YouTube Feinheiten des Game-Designs, gibt Tipps, wie man ein Spiel entwickelt oder teilt Anekdoten aus seiner Vergangenheit bei Blizzard.

Vor allem die Geschichten rund um World of Warcraft sind spannend, weil sie oft zeigen, wie das klassische MMORPG entwickelt wurde, auf was für Ideen die Entwickler kamen oder welche Schwierigkeiten sie meistern mussten.

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In einem seiner neueren Videos sprach Cheng vom ersten Boss, den er in World of Warcraft entwickeln musste und wie das einen Bug mit sich brachte, der noch viele Jahre im Spiel bleiben würde.

Die Rede ist von dem Boss „Buru der Verschlinger“, einem Boss aus den Ruinen von Ahn’Qiraj, einem klassischen Raid aus World of Warcraft (Vanilla).

Was musste man bei dem Boss machen? Auch wenn die meisten Bosse in World of Warcraft nicht sonderlich komplex waren, für Buru mussten alle Spieler im Raid aufpassen. Denn irgendwann fängt Buru an, einen zufälligen Charakter zu verfolgen, sodass er Boss gekitet werden muss. Erst ist Buru noch langsam, doch er wird zunehmend immer schneller.

Um zu verhindern, dass Buru der Reihe nach sämtliche Charaktere auffrisst, muss man ihn gezielt über eines der im Raum verteilten Eier ziehen und das Ei vernichten, während der Boss sich darüber befindet. Das resettet die Phase und sorgt dafür, dass Buru besiegt werden kann.

Es ist im Grunde ein Geometrie-Rätsel. Könnt ihr eine Linie über einen spezifischen Punkt ziehen? Kann jeder in eurer Raidgruppe das?

Inspiriert wurde Wyatt Cheng dabei übrigens von seiner Arbeit an StarCraft. In StarCraft war die Positionierung der Truppen und das Nutzen der Umgebung ein wichtiges Detail, um Erfolg zu haben – genau das wollte er auch in die World of Warcraft bringen.

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Bug bleibt länger im Spiel als der Entwickler im Team

Eine besonders amüsante Anekdote ist ein Bug, den es bei Buru gab. Denn der Boss befand sich tief in einer Schlucht. Wenn der Kampf begann, konnte es sein, dass manche Spieler noch oben an der Kante der Schlucht oder auf einer anderen Erhöhung standen.

Wenn das der Fall war, konnte der Boss keinen Pfad zu diesen Charakteren finden – was in einem sofortigen Reset des Bosskampf endete.

Der Bug war bereits während der Entwicklung bekannt, konnte aber bis zum Release des Raids nicht mehr behoben werden.

Die Zeit verging und inzwischen arbeitete Cheng nicht mehr an World of Warcraft, sondern an Diablo III. Dennoch erhielt er eine Mail, die ihn darüber informierte, dass der „Buru-Bug“ nun endlich gefixt wurde – viele Jahre, nachdem er schon gar nicht mehr an World of Warcraft gearbeitet hatte.

Das war einer der langlebigsten Bugs in World of Warcraft, denn er wurde über mehrere Erweiterungen hinweg im Spiel gelassen. Erst mit Cataclysm gelang es, den Fehler endlich zu beheben. Das lag daran, dass die Wegfindung für Feinde in der gesamten World of Warcraft noch einmal überarbeite wurde.

Oder, wie Cheng es ausdrückt:

Dieser Fehler blieb länger Teil des WoW-Teams als ich.

Seitdem haben viele Bosse auch eine neue Fähigkeit: Wenn ein Boss euch nicht erreichen kann, resettet er nicht – stattdessen teleportiert er den anvisierten Charakter einfach direkt vor sich, um ihn zu vermöbeln. Das ist zwar schmerzhaft, sorgt aber zumindest nicht mehr für einen Reset.

Buru war eine Enttäuschung, denn er wurde immer ausgelassen

Letztlich war Cheng ein wenig enttäuscht darüber, dass Buru so ein unbeliebter Boss in World of Warcraft war. Das lag aber nicht an den Mechaniken, sondern an zwei Umständen: Buru ist ein optionaler Boss, der nicht benötigt wird, wenn man nur zum Endboss des Raids wollte. Hinzu kam, dass Buru nahezu keinen spannenden Items als Belohnung hinterließ. Diese Kombination führte dazu, dass viele Raidgruppen sich gar nicht erst mit Buru beschäftigten und diesen einfach ignorierten.

Auch das ist laut Cheng eine wichtige Lehre für alle Game Designer: Wenn man optionale Inhalte in einem Loot-basierten Spiel baut, dann muss der Loot wirklich gut sein – sonst wird er von den Spielerinnen und Spielern eiskalt ignoriert.

Die lustigsten Bugs in der Geschichte von World of Warcraft haben wir euch hier vorgestellt …