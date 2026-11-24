Ihr braucht mehr Inventarplatz in WoW Forever? Wir verraten euch, wie ihr ihn bekommt und wo ihr die Taschen abstaubt.

In World of Warcraft Forever gehört das Management des Inventars zu einer wichtigen Erfahrung. Je nachdem, was für ein Typ ihr seid, könnt ihr euch leicht von Gegenständen trennen oder hebt alles auf, was „irgendwann noch nützlich sein kann“.

Doch eher früher als später werdet ihr auf ein Problem stoßen: Eure Taschen sind voll und ihr müsst zum Händler und verkaufen. Damit das nicht alle paar Minuten geschieht, solltet ihr besonders große Taschen besitzen. Wir zeigen euch, wie ihr einige der größten Taschen ganz leicht einsammelt und so möglichst viel in eurem Inventar unterbringen können.

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Postbeutel des Hyjal – 18 Plätze quasi geschenkt

Die wohl beste Tasche mit satten 18 Plätzen gibt es für sehr wenig Aufwand im Endgame-Gebiet Hyjal, denn sie ist schlicht eine Questbelohnung.

Die Questreihe beginnt mit der Aufgabe „Instandsetzung der Kommunikation“ und könnt ihr bei Sebelia auf der Spitze des Berges Hyjal ab Stufe 56 annehmen. Die Questreihe ist relativ simpel, benötigt nur ein wenig Lauf- und Flugarbeit.

Ihr reist vom Hyjal nach Everlook in Winterspring. Für die Folgemission „Frostfreie Lieferung“ sammelt ihr anschließend 4x Vermisste Post ein, die von den Yetis rund um Everlook droppt.

Anschließend reist ihr zurück zum Hyjal zu Sabelia und bekommt als Belohnung den „Postbeutel des Hyjal“ – eine richtig dicke Tasche mit satten 18 Plätzen. Das ist die größte Tasche, die ihr zu diesem Zeitpunkt vermutlich haben werdet.

Ranzen der Baumrindenfurbolgs – 18 Plätze für ein bisschen Grind

Für die zweite kostenlose Tasche mit 18 Plätzen braucht ihr etwas mehr Zeit und den Willen, ein bisschen zu grinden. Das dürfte der Inventarplatz aber wert sein.

Um den Ranzen der Baumrindenfurbolgs zu bekommen, müsst ihr einen Ruf von mindestens Wohlwollend erlangen. Die Furbolgs haben ihre Höhle ganz im Südwesten des Hyjal, bei der auf der Karte verzeichneten Höhle (Koordinaten: 19 / 74).

Ruf bei den Furbolgs bekommt ihr vor allem über eine Methode: Ihr tötet die Furbolgs der Totenwaldfelle. Diese bewohnen die ganze Schlucht „Malornes Zuflucht“ und haben hier auch einen tiefen Bau mit zahlreichen Feinden.

Jeder Kill eines Furbolgs gewährt euch 5 Rufpunkte.

Zusätzlich dazu könnt ihr von den Furbolgs auch noch „Stammesperlen der Totenwaldfelle“ erbeuten, von denen ihr jeweils 8 gleichzeitig für weitere 150 Rufpunkte am Höhleneingang der Baumrindenfurbolgs abgeben könnt.

Sucht euch hier am besten eine Gruppe oder geht das Ganze als Gilde an. Dann wird zwar die Beute geteilt, doch ihr könnt viel mehr Gegner in kürzerer Zeit besiegen und so den notwendigen Ruf in Windeseile erspielen.

Der Furbolg verkauft euch die Tasche, sobald ihr wohlwollend seid.

Bedenkt bei dem ganzen Gefarme, dass ihr beim Erlangen neuer Rufstufen – also Neutral und Freundlich – jeweils einige neue Quests für die Furbolgs annehmen könnt, die bis zu 300 Ruf pro Quest gewähren und das Ganze deutlich beschleunigen.

Ebenfalls lukrativ: Falls ihr schon einige Vermächtnis-Punkte habt, investiert sie in Diplomatie, was euren erhaltenen Ruf um bis zu 10 % steigert.

Je nach Effizienz eurer Gruppe, sollte das Ganze in 2 bis 4 Stunden über die Bühne gegangen sein.

Beachtet, dass ihr für den Kauf der Tasche in der Höhle der Furbolgs dann noch einmal 15 Stammesperlen der Totenwaldfelle benötigt, denn das ist zugleich die Währung, die für den Rüstmeister der Furbolgs benötigt wird.

Weitere große Taschen, die ihr sammeln könnt

Alle anderen Taschen, die bisher entdeckt wurden, sind nicht so groß oder nicht so leicht zu bekommen. Dennoch können sie sich lohnen. Hier eine schnelle Übersicht, damit ihr wisst, wonach ihr Ausschau halten müsst:

Name Größe Fundort Rucksack aus Onyxias Haut 18 Plätze Droppt vom Raidboss Onyxia in Onyxias Hort. Wayfarer’s Knapsack 16 Plätze Droppt von Ribbly Screwspigot in den Blackrocktiefen. Dämonenbalgsack 16 Plätze Gibt es in den Verwüsteten Landen am Ende der sehr langen Questreihe „Ihr seid Rak’likh, Dämon“. Reiserucksack 16 Plätze Droppt von nahezu allen Feinden ab Stufe 48. Kann auch in Schließkassetten und Schatzkisten sein.

Welche Taschen gibt es noch? Neben diesen recht simpel zu verdienenden Taschen gibt es auch noch weitere, große Taschen, die allerdings mit mehr Aufwand verbunden sind. So könnt ihr euch von Schneidern etwa Mondstofftaschen herstellen lassen oder diese aus dem Auktionshaus kaufen. Gerade in den ersten Wochen dürften die Preise aber exorbitant sein, sodass ihr hier nur zugreifen solltet, wenn ihr das Gold wirklich übrig habt.

Falls ihr einen Twink spielt, könnte es sich auch lohnen, einen Schneider anzulegen, damit ihr alle 4 Tage selbst Mondstoff herstellen könnt und euch so nach einigen Wochen selbst neue Taschen bauen könnt oder zumindest die Kosten drastisch reduziert, indem ihr die Materialien beisteuert. Falls ihr stattdessen einfach Taschen kaufen wollt, gibt es einen guten Trick, um locker 20 bis 30 Gold pro Stunde zu verdienen.