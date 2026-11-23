Viel mehr Platz im Inventar von WoW Forever – ein Traum, der wahr wird. Aber noch sehen die Entwickler das Problem nicht.

In World of Warcraft Forever gibt es viel Beute. So. Viel. Beute. Doch der Platz auf der Bank und im Inventar ist begrenzt. Größere Taschen könnten dabei helfen, aber auch eine Erweiterung des Bank-Systems. Denn schon jetzt will man sich von vielen Items nicht trennen, immerhin könnten die irgendwann noch einen Nutzen haben. Doch Taschenplätze sind begrenzt und wer Handwerksberufe levelt, der wird auch kaum noch Platz in der Bank haben.

Eine Lösung ist in Sicht und sie wäre so einfach: Denn die Entwickler haben schon mit Taschen experimentiert, die 98 Plätze haben.

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Was ist der Inventar-Zustand in WoW Forever? World of Warcraft Forever ist mit dem Versprechen der horizontalen Progression an den Start gegangen. Anstatt immer stärkere Items zu bekommen, die man mit jedem neuen Patch vollständig austauscht, soll man sich stattdessen eine große Sammlung an Gegenständen anlegen, die je nach Situation besser oder schlechter funktionieren. Denn „Best-in-Slot“-Items sollt ihr niemals besitzen.

Der Haken an der Sache: Wo soll man das denn alles lagern, wenn man für viele Kämpfe unterschiedliche Ausrüstung haben soll?

Größere Taschen, aber noch nicht so bald

Was haben die Entwickler geplant? In der aktuellen Ausgabe des Podcasts zu WoW Forever (auf YouTube) sprachen die Entwickler viel über Gegenstände und damit auch die Inventarplätze, die euch zur Verfügung stehen. Dabei wurden auch die Pläne zur Vergrößerung der Taschen angesprochen.

Taschenplätze waren nämlich immer der limitierende Faktor in World of Warcraft, über viele Jahre hinweg. Das lag auch daran, weil Taschen so ins Spiel integriert waren, dass sie immer mehr Speicherplatz benötigten und daher für die Entwickler schwierig zu vergrößern waren. Eine Einschränkung, die es in dieser Form nun nicht mehr gibt, wie Aidan Moon (Senior Game Designer) erklärt:

Damals in der Saison der Entdeckungen waren 32-Platz-Taschen oder so das größte, was wir euch geben konnten. Das war so, weil Speicherplatz für jeden einzelnen Slot gebraucht wurde. Und jetzt hatte ich mich gefragt: „Wie groß geht das überhaupt?“ Jetzt können wir Taschen mit 98 Plätzen machen. Ich hab die Taschen aufgemacht und mein Bildschirm ist einfach geplatzt.

Kris Zierhut (Principal Designer) schaltete sich in das Gespräch ein und fügte noch an:

Wir können Taschen jetzt so groß machen, dass das Benutzer-Interface darunter zusammenbricht und nicht an der reinen Größe der Tasche.

Eine Idee, die viele WoW-Fans sicher freuen dürfte, aber so bald scheint das nicht auf dem Plan zu stehen.

Doch auch abseits davon spricht man über eine Verbesserung des Inventar-Systems, auch wenn das eine Lösung für die fernere Zukunft zu sein scheint und nichts, was unmittelbar bevorsteht. Auf die Frage, wo man das denn alles lagern soll, erklärte Kris Zierhut:

Wir haben darüber schon viel nachgedacht. Das ist nichts, was wir genau jetzt brauchen. Aber wir werden euch größere Taschen geben und bessere Methoden, euer Inventar zu organisieren und nach [Items] zu suchen.

Die Entwickler denken also über eine Vergrößerung nach, doch wer genau jetzt schon Probleme mit dem Inventar hat, sollte sich lieber von einigen Besitztümern trennen und die vielleicht zu Gold machen. Das kann auch nicht schaden, denn spätestens auf Stufe 60 braucht ihr ohnehin viel Gold, um euch ein episches Reittier leisten zu können – anders als einige Betrüger, die einen „Gold-Cheat“ ausgenutzt haben.