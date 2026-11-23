Der Twitch-Streamer Papaplatte hat sich dazu entschieden, GTA 6 vorerst abzubrechen, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzusteigen. Dafür nennt er verschiedene Gründe, die jedoch nicht jeden Zuschauer zufriedenstellen können.

Wieso will Papaplatte GTA 6 abbrechen? Der Streamer teilte seiner Community mit, dass er GTA 6 nicht weiterspielen will, bis GTA 6 auf dem PC herauskommt. Das läge zum einen daran, dass er das Spiel nicht rushen wolle, weil sich das bei einem solchen Game nicht gehöre und sich lieber Zeit nehmen wolle, anstatt das Spiel durchzugrinden.

Ein weiterer Grund sei die Controller-Steuerung, mit der er nicht zufrieden ist, oder in eigenen Worten: „Es ist unnormal Arsch.“

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Er meint, dass die meisten Leute das Spiel sowieso lieber selbst zocken wollen, vor allem um die Weihnachtszeit rum, oder auch auf die PC-Version warten und sich deswegen nicht spoilern lassen wollen.

„Wofür machen wir es dann? Wir müssen uns ja auch nicht dadurch zwingen“, erklärt der Streamer und fügt hinzu, dass er sich vorstellen könne, nächsten Sommer erneut reinzuschauen.

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Gründe klingen sinnvoll, doch die Community ist nicht ganz so happy

Was sagt die Community dazu? Auch wenn die Gründe des Streamers in sich schlüssig klingen, sorgt die Entscheidung von Papaplatte bei vielen Twitch-Zuschauern für einen unschönen Beigeschmack. Anhand von vielen Kommentaren, die bei einem TikTok-Clip zu dem Thema aufgekommen sind, wird deutlich, warum:

„Geil, Hype mitnehmen und fertig – Kuss diggi” und „Erst mit Neuseeland-Methode 12 Stunden vorher spielen und jetzt heißt es, er will es nicht rushen, ja ne, is klar“ sind nur zwei der vielen Kommentare, die das Interesse am Spiel oder am Hype hinterfragen.

Für viele klingen die Gründe für den Abbruch mehr wie ein generelles Desinteresse oder ungenügende Zuschauerzahlen. Mit den Bedenken, dass GTA 6 nicht so viele Zuschauer anlocken könnte, wie erhofft, wäre er auch nicht allein.

Es handelt sich um ein hochgehyptes Singleplayer-Game, auf das viele Fans seit 13 Jahren gewartet haben. Nur wenige würden sich dann nach der Zeit nicht nehmen lassen, die Story mit allen Erlebnissen und Twists selbst erleben zu können.

Was haltet ihr von der Entscheidung von Papaplatte, GTA 6 zunächst auf Eis zu legen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Papaplatte ist jedoch nicht der einzige deutsche Twitch-Streamer, der auf den Hypetrain von GTA 6 aufgesprungen ist. Auch diese anderen Streamer wollten GTA 6 so früh spielen, wie nur möglich – trotz möglicher Konsequenzen: Deutsche Twitch-Streamer streiten sich darüber, wer GTA 6 früher spielen darf, manche riskieren sogar einen Bann