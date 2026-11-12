GTA 6: EliasN97 und Rohat sind sich sicher, dass nicht jeder auf Twitch zuschauen wird

Der Release zu GTA 6 wird auch auf Twitch stattfinden. Doch werden da viele oder weniger Zuschauer da sein, weil jeder selbst spielen möchte? Die Frage stellten sich auch der Streamer Elias EliasN97 Nerlich und Rohat.

Was sagen Eli und Rohat zu GTA 6? Während sie Minecraft spielten, sprachen die Twitch-Streamer Rohat und EliasN97 über den Release von GTA 6 und was das für die Zuschauerzahlen auf Twitch bedeuten könnte. EliasN97 ist dabei der Meinung, dass nicht so viele Zuschauer dabei sein werden, wie einige Streamer sich das vielleicht erhoffen:

Die wollen sich doch nicht spoilern lassen, alle. […] Ich sage, voll viele werden sich nicht GTA-Streams angucken, weil die nicht gucken wollen, was in der Story passiert. (Quelle: X ab 00:03).

Rohat geht davon aus, dass die Zuschauerzahlen erst dann steigen werden, wenn jeder die Story erstmal selbst durchgespielt hat. Da die Story von GTA 6 wohl um die 80 Stunden dauern soll, müsste der Großteil theoretisch nach etwa einer Woche damit durch sein.

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Der Hype um GTA 6 ist riesig, keine Frage, und viele Spieler warten sehnsüchtig seit 13 Jahren auf das Spiel. Es ist also klar, dass einige sich den Release nicht durch Story-Spoiler kaputt machen möchten. Auf der anderen Seite hat GTA 6 auch einen hohen Preis und nicht jeder besitzt eine Konsole.

Inwiefern die Zuschauerzahlen höher oder doch niedriger als sonst sein werden, lässt sich deshalb nur schwer abschätzen.

Content Creator sind allerdings fester Bestandteil des Marketings für GTA 6. Nicht nur mit entsprechenden Twitch Drops, sondern auch mit dafür speziell inszenierten Reisen in das echte Vice City , Miami. Der Twitch-Streamer Nici Stemmler ist beispielsweise seit einiger Zeit in Miami unterwegs und liefert auf Twitch GTA-6-mäßige Inhalte, indem er unter anderem mit schnellen Autos fährt.

Was glaubt ihr, wie der Release von GTA 6 auf Twitch bezogen ablaufen wird? Glaubt ihr, die Twitch-Streamer werden viele oder eher weniger Zuschauer haben? Schreibt es uns in die Kommentare!

Vor kurzem startete der Preload für GTA 6. Alle nötigen Informationen dazu findet ihr hier: GTA 6: Preload ist da – Alles zur Größe, Einstellungen und Download auf der PS5 und Xbox