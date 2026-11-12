GTA 6: Twitch Drops – Alles zu ersten Gerüchten, Inhalten und Content Creators

Zum Release von GTA 6 werden einige Twitch-Streamer live dabei sein. Was es für mögliche Belohnungen gibt, was für Gerüchte im Umlauf sind und was diese beinhalten, erfahrt ihr hier.

Der Artikel wird fortlaufend bearbeitet und mit den neuesten Informationen geupdated. Wir halten euch auf dem aktuellen Stand!

Um was geht es? Twitch Drops sind Ingame-Belohnungen, die man erhält, indem man Streams von teilnehmenden Streamern für eine festgelegte Zeit und oftmals in einem festgelegten Zeitraum live mitverfolgt.

Twitch Drops sind Ingame-Belohnungen, die man erhält, indem man Streams von teilnehmenden Streamern für eine festgelegte Zeit und oftmals in einem festgelegten Zeitraum live mitverfolgt.

Hier findet ihr eine Übersicht zu den Inhalten des Artikels:

Video starten GTA 6 stimmt auf Pre-Load mit neuem Trailer ein Autoplay

GTA 6: Twitch Drops – Was wissen wir?

Wird es Twitch Drops zu GTA 6 geben? Wenn man den Worten des Twitch-Streamers und GTA-Content-Creators Dennis „Heideltraut“ Werth Glauben schenkt, wird es Twitch-Drops zu GTA 6 geben. Dieser hat das mit einem Post auf X bestätigt:

Heideltrauts Post auf X

Wichtig: Bisher ist Heideltrau der erste Content-Creator der von Twitch Drops für GTA 6 spricht. Das finden auch ein paar andere Fans merkwürdig, doch der Streamer versichert auf X, er habe eine offizielle Mail von Twitch erhalten und dürfe nach Rückversicherung diese Info öffentlich teilen.

Wann wird es Twitch Drops geben? Laut Heideltraut findet der Zeitraum zwischen dem 18. November (also dem Tag vor dem Release von GTA 6) bis zum 30. November 2026 statt.

Was wird es für Belohnungen geben? Was die Twitch Drops für Ingame-Belohnungen beinhalten, ist bisher noch nicht bekannt. Heideltraut spricht jedoch von 19 Belohnungen für GTA 6. Welche Assets man freischalten könne, sei bisher unbekannt.

GTA 6: Twitch Drops bekommen und Codes einlösen – So geht’s

Es gibt derzeit noch keine offiziellen Angaben, wie ihr euch die Belohnungen schnappen könnt, jedoch funktionieren alle Twitch Drops sehr ähnlich. Dadurch können wir euch zumindest einen groben Ablauf mitgeben. Sobald die genauen Angaben verfügbar sind, aktualisieren wir natürlich unseren Beitrag für euch.

Folgende Schritte müssen normalerweise durchlaufen werden:

Ihr braucht zunächst einen Account bei Twitch, mit dem ihr euch die Streams anschaut. Sucht euch einen teilnehmenden Stream aus, der sich (in diesem Fall) um GTA 6 dreht und mit dem Label „Drops Enabled“ markiert ist. Schaut ihm die vorgesehene Zeit zu. Eure gesicherten Drops tauchen dann automatisch in eurem Inventar auf. Dort könnt ihr auch euren Fortschritt nachvollziehen. Holt sie innerhalb von 24 Stunden ab. Wählt dabei eure gewünschte Plattform aus. Löst die erhaltenen Codes bei der jeweiligen Plattform ein.

Hat alles geklappt, erhaltet ihr die Items automatisch auch im Spiel und könnt sie nutzen.

Der Twitch-Streamer Heideltraut gehört zu den größten deutschen Content-Creators zu Grand Theft Auto. Den Release von GTA 6 will er zwar mitverfolgen, doch auf eine Weise, die er für sich selbst festgelegt hat: Einer der größten deutschen Twitch-Streamer zu GTA verzichtet zum Release darauf, mit GTA 6 Geld zu drucken: „Egal, ob ich der Erste oder Letzte bin“