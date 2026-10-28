Deutscher Twitch-Streamer will GTA 6 nicht als „Gelddruck-Maschine“ nutzen, verzichtet zum Release auf einen großen Vorteil

GTA 6 wird unbestreitbar eines der größten Spiele-Releases der Branche. Der Twitch-Streamer Dennis Heideltraut Werth will bei der Veröffentlichung vor allem eins: genießen.

Um wen geht es? Dennis Werth ist unter seinem Künstlernamen Heideltraut auf Twitch und YouTube aktiv. Seine Inhalte drehen sich rund um Grand Theft Auto und er ist der Gründer des GTA-Online-Roleplay-Projekts LuckyV.

Laut SullyGnome.com hat Heideltraut im letzten Jahr 1.722 Stunden in GTA 5 auf Twitch verbracht. Sein YouTube-Kanal beinhaltet neben News zu GTA 6 auch jede Menge Tipps-und-Tricks-Videos zu GTA 5. Doch diese Herangehensweise an GTA möchte Heideltraut nicht beim 6. Teil an den Tag legen.

Übrigens: Heideltraut war im GameStar-Talk zu GTA 6. Den ganzen Talk könnt ihr euch auf dem Twitch-Kanal von GameStar anschauen.

Ob sich Heideltraut wohl auch über diese Highlights aus dem Trailer zu GTA 6 freut?

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Soll keine Gelddruck-Maschine sein

Was hat Heideltraut bei GTA 6 vor? Auf X postete Heideltraut, wie er mit dem Release von GTA 6 umgehen möchte. Er wolle sich den Druck nehmen und nicht derjenige sein, der unbedingt direkt durch das Spiel rennt, um Tipps-und-Tricks-Videos zu GTA 6 zu erstellen. Stattdessen scheint er das Spiel genießen zu wollen.

Damit verzichtet Heideltraut auf den Vorteil, direkt einer der Ersten sein zu können, die die Community mit Tipps zu GTA 6 versorgen. Das könnte ihm schließlich einiges an Geld durch YouTube-Videos bringen.

So wolle er gemeinsam auf Twitch mit seiner Community das Spiel anzocken. Heideltraut fügt am Ende hinzu: Für mich soll GTA 6 keine Gelddruck-Maschine für Content sein. Ich sehe das als emotionalen Moment für mich und will das mit meiner Community erleben. Direkt aus Miami. Egal, ob ich der Erste oder Letzte bin. Ich denke, das ist das, was ich als FAN nicht als Creator erleben will. (Quelle: X).

In einem YouTube-Video gab er zusätzlich bekannt, dass er rund um den Release von GTA 6 nach Miami fliegen und dort IRL-Streams veranstalten möchte. Miami ist die Vorlage für die fiktive Stadt Vice City in GTA 6, weswegen Miami voll von Werbung ist. Das möchte sich Heideltraut anschauen und dann von dort aus in das Spiel starten.

Wie findet ihr den Plan von Heideltraut? Werdet ihr GTA 6 selbst zocken oder einem Twitch-Streamer zuschauen? Schreibt es uns unten in die Kommentare!

GTA Online beziehungsweise GTA Roleplay ist ein großer Teil des Contents von Heideltraut. Ob er auch bald in GTA 6 Online-Inhalte erstellen kann, muss abgewartet werden, denn einen zugesicherten Release von GTA 6 Online steht noch nicht fest. Ein paar Vermutungen gibt es dennoch: GTA 6 Online: Während Rockstar eisern schweigt, hat der Twitch-CEO gerade ausgeplaudert, wann wir mit dem Multiplayer rechnen können