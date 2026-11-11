GTA 6: Physische Boxen gehen raus – Alles zu Lieferungen und Community-Reaktionen im Live-Ticker

Eigentlich sollten die physischen Boxen mit Code erst morgen erscheinen, doch bereits heute erhalten erste Fans ihre Lieferungen mit GTA 6. Auch MeinMMO-Redakteurin Caro sitzt auf heißen Kohlen, während sie auf den Lieferanten wartet, und behält alle Neuigkeiten und Reaktionen aus der Community für euch im Blick.
Mittwoch, 11.11.2026
9:59 Uhr
Auch wenn die Lieferungen von MediaMarkt schon heute rausgehen – wie auch meine eigene – scheinen die Store-Abholungen weiterhin auf den 12. November angelegt zu sein. Bisher gab es noch keine Neuigkeiten, ob Kunden bereits eine Abholbenachrichtigung erhalten haben.
9:14 Uhr
Hier ist eins der ersten Unboxing-Videos von GTA 6 von @videotech auf X:
Besonders schön zu sehen: Das Wendecover mit einem alternativen Artwork mit Jason und Lucia, das Poster mit dem Cover-Art und Cover-Girl, und … die unglaublich klaffende Leere, wo eigentlich eine Disc hingehört. Hurts just a little bit.
8:31 Uhr
Auf X werden bereits Warnungen ausgesprochen: Der Code für das Spiel und das Vintage Vice City Pack befindet sich – wäre auch wack wenn nicht – in der Box, aber er muss nicht freigekratzt werden. Man kann ihn wohl sofort einsehen, wenn man die Box öffnet.
Aus diesem Grund wird gewarnt: Wenn ihr aus irgendeinem Grund eine nicht in Plastik eingepackte Box erhaltet … dann ist da etwas sus.
Manche empfehlen sogar soweit zu gehen, direkt beim öffnen des Pakets mitzufilmen, um sicherheitshalber einen Beweis liefern zu können, dass man den Code selbst noch nicht eingelöst hat, falls dieser schon abgezogen wurde. Dann sei man auf der sicheren Seite, wenn man den Händler kontaktiert.
Ob es sich um einen hilfreichen Tipp oder Paranoia handelt … weiß ich nicht.
8:10 Uhr
Ich hab schon mal meinen Ausweis parat – GTA 6 verlangt nämlich eine Alterssichtprüfung. Ihr müsst euch identifizieren und nachweisen, dass ihr über 18 seid. Und ich hab gar keinen Bock, doch noch zur nächstgelegenen Filiale gurken zu müssen.
7:40 Uhr
GuMo, zusammen! Caro hier. Ich hab heute Morgen die frohe Botschaft empfangen, dass mein GTA 6 bereits heute ankommen soll, einen Tag früher als geplant!
Auch auf Social Media gibt es bereits erste Fans, die die Box in den Händen halten und ihre Eindrücke teilen.
Wenn auch ihr auf eure physische Box wartet und up-to-date bleiben wollt, ob das heute deutschlandweit smooth abläuft, dann schaut doch gern vorbei!
GTA 6: Alles zur physischen Box und dem Preload
Enthält die physische Version eine Disc? Nein, die physische Version von GTA 6 enthält keine Disc, sondern einen Download-Code.
Enthält die physische Version einen Vorteil gegenüber der digitalen Version? Jein, das kommt ganz darauf an, was man als Vorteil bezeichnet. Mit der physischen Version erhaltet ihr eine Box mit Cover-Art sowie ein zweiseitiges Poster mit dem Cover-Girl, sowie dem Cover von GTA 6.
Habt ihr euch für die digitale oder die physische Version von GTA 6 entschieden? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!
Erst gestern erschien ein weiterer Trailer zu GTA 6, der zwar weniger als eine Minute lang ist, aber neue Einblicke in das Spiel zeigt: Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO: GTA 6 feiert Preload mit neuem Trailer, zeigt Einblick in die Partyszene
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