GTA 6: Physische Boxen gehen raus – Alles zu Lieferungen und Community-Reaktionen im Live-Ticker

9:59 Uhr

Auch wenn die Lieferungen von MediaMarkt schon heute rausgehen – wie auch meine eigene – scheinen die Store-Abholungen weiterhin auf den 12. November angelegt zu sein. Bisher gab es noch keine Neuigkeiten, ob Kunden bereits eine Abholbenachrichtigung erhalten haben.

9:14 Uhr

Hier ist eins der ersten Unboxing-Videos von GTA 6 von @videotech auf X:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Besonders schön zu sehen: Das Wendecover mit einem alternativen Artwork mit Jason und Lucia, das Poster mit dem Cover-Art und Cover-Girl, und … die unglaublich klaffende Leere, wo eigentlich eine Disc hingehört. Hurts just a little bit.

8:31 Uhr

Auf X werden bereits Warnungen ausgesprochen: Der Code für das Spiel und das Vintage Vice City Pack befindet sich – wäre auch wack wenn nicht – in der Box, aber er muss nicht freigekratzt werden. Man kann ihn wohl sofort einsehen, wenn man die Box öffnet.

Aus diesem Grund wird gewarnt: Wenn ihr aus irgendeinem Grund eine nicht in Plastik eingepackte Box erhaltet … dann ist da etwas sus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Manche empfehlen sogar soweit zu gehen, direkt beim öffnen des Pakets mitzufilmen, um sicherheitshalber einen Beweis liefern zu können, dass man den Code selbst noch nicht eingelöst hat, falls dieser schon abgezogen wurde. Dann sei man auf der sicheren Seite, wenn man den Händler kontaktiert.

Ob es sich um einen hilfreichen Tipp oder Paranoia handelt … weiß ich nicht.

8:10 Uhr

Ich hab schon mal meinen Ausweis parat – GTA 6 verlangt nämlich eine Alterssichtprüfung. Ihr müsst euch identifizieren und nachweisen, dass ihr über 18 seid. Und ich hab gar keinen Bock, doch noch zur nächstgelegenen Filiale gurken zu müssen.

7:40 Uhr

GuMo, zusammen! Caro hier. Ich hab heute Morgen die frohe Botschaft empfangen, dass mein GTA 6 bereits heute ankommen soll, einen Tag früher als geplant!

Auch auf Social Media gibt es bereits erste Fans, die die Box in den Händen halten und ihre Eindrücke teilen.

Wenn auch ihr auf eure physische Box wartet und up-to-date bleiben wollt, ob das heute deutschlandweit smooth abläuft, dann schaut doch gern vorbei!