GTA 6 feiert Pre-Load mit neuem Trailer, zeigt Einblick in die Partyszene

Rockstar hat überraschend einen neuen Trailer zu GTA 6 veröffentlicht, um den Preload des Spiels zu feiern. Im kurzen Clip zeigt man einen Einblick in die Partyszene.

Ganz plötzlich hat GTA 6 einen neuen kurzen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der im Zuge des Pre-Loads veröffentlicht wurde, der am 09.11. gestartet ist.

Der Trailer geht nur 29 Sekunden lang und fokussiert sich hauptsächlich auf die Partyszene, die wohl eine Rolle im Spiel einnehmen wird.

Den neuen Pre-Load-Trailer könnt ihr hier sehen:

Video starten GTA 6 stimmt auf Pre-Load mit neuem Trailer ein Autoplay

Die Partyszene wird wohl wichtig sein

Was kann man im kurzen Teaser sehen? Obwohl der Trailer keine neuen Infos zur Story oder den Figuren verrät, sieht man einen Einblick in die Partyszene des Spiels. So sieht man Lucia und Jason in einem neongetränktem Club feiern und eine kurze Szene mit einem DJ-Pult. Zudem kann man sehen, wie sich eine schick gekleidete Lucia mit einer Freundin trifft.

Abseits davon sieht man noch folgende Inhalte:

Einen Typen mit Motorrad-Kleidung, der scheinbar ein Video aufnimmt. Könnte eine Nebenmission sein, wie man sie schon aus dem Vorgänger kennt.

Es gibt einen ganz kurzen Shot der scheinbar den Start eines Rennens bei Nacht zeigt.

Jason kloppt einen Typen in die Dusche.

Man sieht eine Yacht, auf der mehrere Leute feiern.

Zudem gibt es eine Szene in der eine Polizeieinheit versucht, im dunkeln eine Operation durchzuführen.

Abseits davon erinnert der Trailer die Spieler daran, dass sie das Spiel jetzt schon pre-loaden können, wenn sie es digital vorbestellt haben. Die physischen Editionen mit Code sollen am 12.11 im Handel verfügbar sein. Mit dem Code könnt ihr dann auch den Pre-Load starten.

Was sagt ihr zum neuen, kurzen Einblick? Habt ihr das Spiel vorbestellt oder wartet ihr auf die ersten Eindrücke zum Release? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wollt ihr GTA 6 zocken, braucht ihr auf jeden Fall viel Platz: Dank der 200 Gigabyte von GTA 6 habe ich meiner PS5 endlich etwas für gegönnt, was längst überfällig war