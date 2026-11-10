Take-Two-Chef versichert: GTA 7 wird keine 13 Jahre benötigen – „Art und Tempo werden sich drastisch verändern“

In einem neuen Gespräch mit dem CEO von Take-Two spricht dieser darüber, wie die Franchises des Unternehmens in Zukunft behandelt werden. Seine Worte werden Fans wohl Hoffnung machen

Wie äußert sich der CEO zur Zukunft von GTA? Während eines Interviews zwischen Strauss Zelnick und IGN äußert der CEO optimistische Worte, die wie Musik in den Ohren von Fans klingen sollten: Während die Fanbase der GTA-Reihe ganze 13 Jahre auf GTA 6 warten musste, soll das bei einem zukünftigen GTA 7 ganz anders aussehen.

Auf die Frage von IGN, welche Erwartungen der CEO an Rockstar hat, was den Release neuer Spiele betrifft, und ob diese mit dem gleichen Budget und der nötigen Zeit wie GTA 6 behandelt werden, versichert dieser: Es würde „drastische Veränderungen“ geben.

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Keine 13 Jahre bis GTA 7?

Was soll sich in Zukunft verändern? Zelnick geht in seiner Antwort nicht nur auf die nötige Unterstützung ein, damit Take-Twos Labels die „besten Unterhaltungserlebnisse der Welt“ schaffen können, sondern auch darauf, was in Zukunft anders aussehen wird:

Wir gehen davon aus, dass sich Art und Tempo der Inhalte, die wir von unseren Kult-Franchises – darunter auch GTA – sehen werden, im Laufe des nächsten Jahrzehnts drastisch verändern werden.

Nun, „verändertes Tempo“ bedeutet nicht „schnelleres Tempo“. Allerdings passen diese Worte zu einer erst vor kurzem getätigten Aussage von Senior-Entwicklern von Rockstar, dass nach GTA 6 der Grundstein für eine schnellere Entwicklung gelegt worden sei, wie Bloomberg berichtet.

Insgesamt kann man den Aussagen von Zelnick sowie Rockstar entnehmen, dass kein gesamter Generationswechsel stattfinden muss, bevor Fans ein neues GTA begrüßen dürfen.

Wie interpretiert ihr die Aussage des CEOs? Denkt ihr auch, dass GTA 7 früher erscheinen wird als GTA 6 nach GTA 5? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Was die Qualität der zukünftigen Spiele betrifft, hat Strauss Zelnick mehrmals – wie auch mit IGN – von dem „besten Entertainment der Welt“ gesprochen. Wie Take-Two dafür sorgen will und was der Umgang mit KI damit zu tun hat, erfahrt ihr hier: Chef von GTA 6 verspricht handgemachte Kunst, weil das Team keinen Bock auf hässliches Zeug hat: „Wir wollen keinen KI-Slop“