Ihr könnt GTA 6 schon jetzt heruterladen – So geht’s

Ihr könnt GTA 6 schon 12 Stunden früher herunterladen und sogar zocken, aber dafür müsst ihr einen berühmten Trick anwenden.

Der Preload von GTA 6 startet in Deutschland für digitale Vorbesteller eigentlich erst am morgigen 10. November 2026. Um 00:00 Uhr soll es für PS5- und um 01:00 Uhr für Xbox-Spieler losgehen. Es gibt allerdings einen Trick, mit dem ihr schon jetzt den Download starten könnt.

Wie könnt ihr jetzt schon downloaden? Wenn ihr bereits jetzt den Download starten wollt, müsst ihr den sogenannten „Neuseeland-Trick“ anwenden und quasi einen digitalen Urlaub in dem Land am anderen Ende der Welt machen.

Da der Preload von GTA 6 um 0:00 Uhr Ortszeit startet, könnt ihr es euch zunutze machen, dass Neuseeland uns Deutschen aktuell 12 Stunden voraus ist. Der Preload ist dort also bereits seit heute Mittag um 12:00 Uhr verfügbar.

Um den Neuseeland-Trick anzuwenden, müsst ihr eure Konsole auf die jeweilige Region einstellen, um den Frühstart hinzulegen. Der Trick funktioniert am besten auf Xbox. Für PlayStation-Spieler ist das mit etwas mehr Aufwand verbunden, weil ihr eine neuseeländische Adresse angeben müsst.

Mehr zum Thema Mit unseren Tipps macht ihr eure PS5 vor dem Release von GTA 6 noch einmal richtig fit von Benedikt Schlotmann

GTA 6 Preload mit Neuseeland-Trick – So ladet ihr das Action-Spiel schon jetzt runter

Wann könnt ihr mit dem Neuseeland-Trick GTA 6 herunterladen? Mit dem Neuseeland-Trick könnt ihr GTA 6 bereits jetzt herunterladen. Der Download ist seit dem 9.11.2026 um 12:00 Uhr verfügbar. Die frühstmögliche Zeitzone (NZDT) findet ihr in Auckland.

So geht der Neuseeland-Trick auf Xbox Series X|S

Um den Neuseeland-Trick auf Xbox Series X|S anzuwenden, befolgt die folgenden Schritte:

Öffnet eure Einstellungen auf der Konsole

Drückt auf System

Wählt jetzt Sprache und Region aus

Geht jetzt auf „Region“ und ändert diese auf „Neuseeland“

Startet die Konsole neu

Video starten Grand Theft Auto VI zeigt kurz vor Release den Launch-Trailer mit einem Song Autoplay

So geht der Neuseeland-Trick auf PS5

Um den Neuseeland-Trick auf PS5 anzuwenden, benötigt ihr einen PSN-Account, der in Neuseeland ansässig ist. Habt ihr einen solchen Account erstellt oder besitzt ihn bereits, müsst ihr GTA 6 auf diesem kaufen.

Falls ihr noch keinen Neuseeland-Account habt, fassen wir euer Vorgehen in kurzen Schritten zusammen:

Startet eure Konsole und erstellt einen neuen Account

Wählt bei der Account-Erstellung eine neuseeländische Adresse, beispielsweise in Auckland, aus.

Kauft GTA 6 auf dem neuseeländischen Account

Achtung: Es ist wahrscheinlich, dass ihr auf dem Neuseeland-Account PlayStation Plus benötigt, wenn ihr dort zukünftig GTA Online spielen wollt

Über die Konsolenfreigabe-Funktion (via playstation.com) sollte es zudem möglich sein, GTA 6 mit euren normalen Accounts zu teilen, sodass ihr nicht auf dem neuseeländischen Account spielen müsst.

Wie MeinMMO-Redakteur Dariusz aus privaten Kreisen bestätigen kann, ist der Preload für GTA 6 für neuseeländische PSN-Accounts bereits verfügbar. Der Download beträgt dort 209,913 GB.

Wird der Neuseeland-Trick auch zum Release funktionieren? Ja, der Neuseeland-Trick sollte auch am Release-Tag von GTA 6 funktionieren. Mit einem neuseeländischen Account könnt ihr dann bereits ab dem 18. November 2026, 12:00 Uhr deutscher Zeit spielen, statt bis zum 19. November 00:00 Uhr warten zu müssen.

Lohnt es sich eurer Meinung nach, für GTA 6 einen neuseeländischen Account zu erstellen, oder findet ihr das völlig übertrieben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Falls ihr eure Konsole auf den Release von GTA 6 vorbereiten wollt, damit sie am 18./19. November zur Höchstform aufläuft, hat MeinMMO-Tech-Experte Benedikt Schlotmann ein paar Tipps für euch im Repertoire: Mit unseren Tipps macht ihr eure PS5 vor dem Release von GTA 6 noch einmal richtig fit