Wollt ihr direkt zum Release auf eurer PS5 in GTA 6 starten, könnten die PSN-Server euch einen Strich durch die Rechnung machen. Mit einer Einstellung seid ihr bei einem Server-Down aber fein raus.

Welche Einstellung sollte man ändern? Wollt ihr sichergehen, dass ihr GTA 6 zum Release auch starten könnt, solltet ihr „Offline-Spiel“ auf eurer Konsole aktiviert haben. Dadurch stellt ihr sicher, dass ihr sämtliche Singleplayer-Spiele entspannt spielen könnt, egal, was die Server vom PlayStation-Network treiben.

Das tut ihr unter dem folgenden Pfad:

Einstellungen → Benutzer und Konten → Andere → Konsolenfreigabe und Offline-Spiel

Markiert hier eure jetzige PS5 als primäre Konsole und aktiviert damit die Option. So habt ihr eure digitalen Lizenzen direkt auf eurer Konsole und sie müssen nicht erst über PSN abgerufen werden, um das Spiel zu starten.

Richtet ihr eure Konsole zum ersten Mal ein, werdet ihr auch gefragt, ob ihr sie als primäre Konsole in eurem Konto hinterlegen wollt. Habt ihr das damals gemacht, dürfte die Einstellung bereits aktiviert sein.

Habt ihr mehrere Konsolen oder seid ihr vielleicht von einer PS5 auf die PS5 Pro gewechselt und eure alte Konsole ist noch eure „primäre“, müsst ihr diese Verbindung leider erst über die Geräteverwaltung im Sony-Account lösen.

So seid ihr gewappnet, denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass es gerade zum Releasezeitpunkt zu Serverproblemen bei PSN kommen kann.

Video starten Ihr müsst in GTA 6 NICHT als Liebespaar spielen: Alle Infos Autoplay

Ansturm zu Release könnte die Server lahmlegen und euch aussperren

Warum ist die Einstellung wichtig? Der Release von GTA 6 wird etliche Spieler anziehen, die möglichst direkt, wenn es möglich wird, loslegen wollen. Dieser zeitgleiche Ansturm könnte dafür sorgen, dass die PSN-Server in die Knie gezwungen werden, wodurch eure digitale Spiellizenz nicht abgerufen werden kann.

Dadurch könnt ihr dann euer Spiel nicht starten, obwohl ihr für GTA 6 an sich keine Internetverbindung benötigt. Wollt ihr also sichergehen, dass ihr trotzdem unabhängig von den PSN-Servern spielen könnt, solltet ihr die Einstellung für „Offline-Spiel“ aktivieren.

So kann es euch egal sein, ob die Server standhalten, und ihr könnt unbesorgt loslegen. Vorausgesetzt, ihr habt den Preload abgeschlossen und eventuelle vorherige Patches installiert.

Bald geht es los und ihr könnt euch mit Lucia und Jason ins Getümmel stürzen. Durch einen Insider ist nun auch schon bekannt, wie viel Zeit ihr investieren könnt und wie viel Sitzfleisch ihr braucht, um euch die Platin-Trophäe zu sichern: GTA 6: Spielzeit – Wie viel steckt in Story und Achievements?